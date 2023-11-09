showcase：遊歷天涯 探索珍貴材質 休閒衣飾 讓旅人優雅前行

Loro Piana是一個重視親膚體驗的時尚品牌，對材質的態度一絲不苟，但在感性的氛圍營造方面也有一手。品牌的2023秋冬系列設定為一個從秘魯、新西蘭、澳洲到蒙古的旅程，既探索多種珍貴的材質，亦從各地提取設計靈感，讓旅人穿上休閒自在的衣飾優雅前行。

CashDenim融合牛仔布羊絨

系列有着多樣的剪裁和色彩，均來自旅程中不同的國家及地區，首先以駱馬之鄉秘魯為起點，用上柔和而深沉的高雅色調，配以輕盈飄逸的造型，材質有亞麻、羊絨，以及由牛仔布和羊絨融合而成的CashDenim。然後來到下一站新西蘭，主調為棕色和灰色等大自然色系，以珍貴的羊毛和皮革，製成立體剪裁的外套以及端莊又略顯豪邁的混色西裝。接下來的澳洲，則換上特大鬆身款的平紋針織品，搭配平實而不失優雅隨性的格紋。旅程的最後一站來到蒙古，用上天然羊毛色調的剪毛綿羊皮和粗紡針織品，帶來濃濃的冬日氣息。

系列的色彩和精神反映各地風光，款式因而豐富多樣，集優雅與粗獷於一身，輕盈與溫暖的材質，為都市生活注入休閒氣氛。例如造型寬鬆的大衣配飄逸搖曳的連衣裙；新款長褲的造型上闊下窄，設計展現馬術風格；飾有精緻刺繡的斗篷和外套增添異國風情；海軍軍褸營造鮮明輪廓，束腰外套和格紋短裙散發休閒的鄉土風情。為配合系列遊歷天涯的概念，袋款同樣多樣豐富。例如Extra Bag和Extra Case（圖a）為軟皮或藤織手袋，效果精緻高雅；容量寬裕的Tasman Tote（圖b）突顯隨性實用；Extra Pocket手袋備有自然色系或鮮明色彩；柔軟百搭的Bale設有大及細碼（圖c），適合不同用途和造型搭配。●

查詢：Loro Piana 2234 7398（ifc店）

文：溫兆明

模特兒：Polina RO（QUEST Artists & Models）

化妝及髮型：Chris Lam

編輯：陳淑安

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