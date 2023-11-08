NEWGEN 30周年紀念展 英國時裝新秀 創意無窮

設計富實驗味道

假若閣下的時裝閱歷尚淺，看這個由Sarah Mower MBE和Rebecca Lewin聯合策劃的周年展時，會發現原來英國曾有過不少各具風格的時裝設計師，的確比起其他時裝首都出產的設計師更富實驗味道。相反若閣下的時裝閱歷夠深，這場展覽除了帶來一種懷舊感外，亦可能會感到唏噓可惜，特別是當年不少盛極一時的品牌，都捱不過歲月洗禮，如曾被Versace和Kering集團相中合作的Christopher Kane，其個人品牌早前瀕臨破產，到最近他才回購品牌商標及知識產權。

與Alexander McQueen同為首屆NEWGEN得主的其他名字，亦已經消失得無影無蹤。不計新一代如Harri、Richard Quinn等，細看過往得主，最出名的是Kim Jones、JW Anderson和已故的Alexander McQueen，流傳亦廣的有David Koma、Roksanda Ilinčić、Simone Rocha和Christopher Raeburn，還有一些中途轉攻家品的Matthew Williamson和Jonathan Saunders。當然NEWGEN並不是成功的保證，例如近日推出個人品牌的Phoebe Philo、Burberry現任創意總監Daniel Lee也並未得到NEWGEN的名銜加持，卻獲得事業上的空前成功。

呈現流行文化與時裝關係

NEWGEN 30周年紀念展覽分成多個部分，如主力展示畢業作品的Art School、呈現流行文化與時裝關係的Club Scene、Start-Up Culture等，探索多代新秀如何因為倫敦的地利而成就他們的設計。其他部分如Backstage Pass及The Show等，則是較面向大眾的部分，讓人能感受到時裝表演的臨場感。最後的Change-Makers則展示英國的破格設計，呼應展覽的叛逆主題。

看畢整個展覽，讓人發現不少之前能走入主流目光的設計師都已退下當紅前線，如為Björk設計天鵝衫的Marjan Pejoski，和曾獲Lady Gaga青睞但現從事舞台服裝設計為主的Gareth Pugh和Nasir Mazhar。新一代的有Harri為Sam Smith出席Brit Awards時創作的黑色吹氣衫，S.S. Daley為Harry Styles音樂錄像Golden設計的造型，又或是Rihanna多次穿上其設計的Molly Goddard。雖然看畢展覽會有一種誰會成為明日黃花的忐忑，但這些曾風靡一時的設計師，都曾經成為英國時裝史上的重要一員。而且時裝就是「時裝」，合時就會當紅，即使只是一剎那。人氣與設計變易，本該就是創意的正常新陳代謝。●

網址︰designmuseum.org

文：Dawn Hung

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

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