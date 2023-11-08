飛行儀器為靈感 新復古風 方中見圓 腕表瘦身動力更長

比起很多大品牌，1992年在法國成立、瑞士設廠的Bell & Ross也算年輕。品牌原本是兩名創辦人的大學課題，卻演變成真實的製表品牌，更為法國空軍提供飛行員腕表，但直到2005年推出方中見圓表殼、配搭4顆螺絲設計的第一款方形腕表BR 01，才奠定了品牌的簡約美學，變得更多人認識。當時推出靈感來自飛機駕駛艙儀器的BR 01為46毫米，尺寸較大，翌年品牌便推出了尺寸42毫米的BR 03系列。

「圓形腕表競爭大」

轉眼間BR 03已發展多年，推出過眾多表款，但品牌其實一直密切留意腕表的潮流發展，直到今年決定為系列推出升級版，將BR 03的表殼尺寸略微縮小至41毫米。品牌總經理Fabien de Nonancourt表示：「在不同行業也有很多經典的設計，例如汽車界有Porsche的911車款，但經典如911，又是否推出以來就一成不變呢？他們也不斷在設計上改良。在我們推出方形表時，大家都喜歡大尺寸的腕表，可以說大尺寸正是我們賴以成功的DNA之一，但我們也留意到腕表尺寸近年有變細的傾向，所以這次決定將BR 03縮小1毫米，表耳闊度也由4.5毫米減至4毫米，而且較為纖薄，琢面外形亦有微調。表殼圓角的線條弧度變得更大，顯得較柔和，同時改良指針的設計。」雖然驟眼看跟前作相似，但仔細看便能夠發現箇中的細微變化。

「腕表行業的競爭很大，尤其是如果你只做圓形的腕表。」品牌在2005年推出方形表，確立自家特點。「而在3年前，我們也正式決定將品牌焦點都集中在方形表款上，2019年推出的BR 05正是其中一步。由BR 03延伸而來的BR 05系列，定位是都市生活，更符合日常生活、容易佩戴的感覺，跟更講求功能、更忠於飛行儀器設計靈感的BR 03分開出來。但當然，BR 05在2019年下半年推出不久，疫情便大規模爆發，我們原本計劃好的很多活動也取消，是有點可惜。但也慶幸我們在疫情前發布，雖然做不了大型的活動，我們就走入不同地區做，跟本地客交流，讓大家認識新表。品牌現時的銷售已經回升，超越2019年疫情前的水平。」

品牌在疫情間慢慢建立BR 05系列，見市場成熟，於是在疫情後發表BR 03的改良版。新BR 03除了表殼尺寸的變化，腕表亦配上稍窄及更精美的橡膠表帶。裝配的自動機芯換上BR-CAL.302型號，動力儲備提升至54小時，上滿鏈後，就算周末兩天將腕表放到一旁，腕表仍有足夠動力運行，當假期完結後，大家在周一早上將腕表戴上手時，能繼續顯示正確的時間。

飛行陀螺羅盤化身表盤

因應系列升級，品牌重新推出了6款大受歡迎的BR 03型號，包括3款黑色陶瓷型號和3款拋光精鋼型號。黑陶瓷表殼型號分別為感覺專業硬朗的Black Matte，走新復古風的Heritage，和用上全黑「隱形」設計的Phantom，貫徹品牌鍾情的黑色美學以及飛行儀器設計靈感。拋光精鋼型號則為Black Steel、 Blue Steel和Golden Heritage，分別裝配黑色、藍色及品牌改良的棕色表盤，緊貼新復古風格潮流。6個主表款以外，系列也推出全新設計的紅棕和軍綠表款。BR 03 Copper配上精美的電鍍紅棕色表盤，點綴雕刻黑色數字及時標，層次深度細膩，加上兩支金屬藍色指針，流露時尚懷舊風。BR 03 Military Ceramic則是啞黑色陶瓷表殼配軍綠色表盤，軍表氣質濃厚，緊扣品牌的飛行軍表靈感源頭。

但說到飛行軍表靈感，當然還有壓軸登場、限量999枚的BR 03 Gyrocompass腕表。設計從飛機上的飛行陀螺羅盤擷取靈感，黑色表盤中央盤旋着鮮黃色戰鬥機線條輪廓。搶眼的戰機化身時針，機首指示小時；分鐘刻度移到表盤外緣，配以白色箭頭形分針，便於閱讀；中置秒針連着長長的平衡砝碼滑過表面；日曆窗則含蓄地設於4時半位置。為方便在黑暗環境讀時，腕表各部分設有不同顏色的Super-LumiNova夜光塗層：4個方位字母及其三角形記號會發出綠色亮光，時分刻度設有藍色夜光，戰機輪廓則發出帶黃調的綠色光芒。

發展香港市場網店需時

品牌最近在香港市場開設網店，但Fabien坦言發展需時。「整體來說，網上銷售（包括其他生意伙伴的網上銷售渠道）只佔我們不到一成，當然，例如英國市場本身已很習慣目錄購物（catalogue shopping），網購比例高達25％，但銷售店較多交通又方便的地區例如新加坡，網購比例便很低。」

Fabien也常常思考：「在推出新表時，客人究竟想在腕表上找到什麼？我想他們是想享受和取悅自己，享受一枚腕表的樂趣遠遠大於讀時的需要。他們想要一些新的、與別不同的設計。」綠色議題是不少消費者和品牌愈加重視的一環，Bell & Ross也支持科學家在北極附近作海洋研究的項目。「我想，機械表本身就是最sustainable、環保的產品。如果腕表有問題，我們也有零件可以維修，維修好又可以一直用很多年。」●

查詢：2545 4577

文：張曉冬

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

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