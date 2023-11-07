論盡教育：玫瑰崗學校的悲劇

若延遲3年停辦 「天下太平」

如果我是家長，第一感覺是辦學團體不負責任，你中一時收得我入校，你就有責任讓我完成中六；你收得我入小一，就有責任讓我完成小六；收得我入幼稚園初班，就有責任讓我讀完高班。一個階段還一個階段，這是辦教育最起碼的道德。𠵱家中四停辦，叫學生何處去？又唔係死人冧樓，何須如此倉卒？道明會口口聲聲話並非商業決定，若延遲3年，則天下太平，唔使啲學生半天吊，家長嘈到拆天。小婦人在YouTube看到一段玫瑰崗學生的短片，名為《請讓我們相信希望——致特首李家超先生的信》，並在結尾一同高呼「Please help us ! 」這視頻表現溫和，旁述者亦有節有理，但4日後被落架，與早前該校校長蘇佩婷公開「澄清聲明」後的遭遇如出一轍。道明會本身應有困難，神職人員寥寥無幾，而且都是高齡神父，加上全港學生減少，前景一片迷茫，要結束要停辦是可理解的，小婦人只是覺得無論如何都要待初中學生完成高考。3年啫，不爭朝夕，換來完美結局，值得呀！道明會請考慮考慮，慈悲為懷呀。

料學生教師「兩散」

有讀者來郵問王師奶玫瑰崗學校命運如何？小婦人並非廟街盲公陳，不能預知吉凶，只能根據現實情况推理：三字記之曰，「一定散」。散分兩頭，一頭是學生散，另一頭是教師散。假設你是家長，眼看此情此景，除了一方面跟隨家長會抗議外，另一面一定是替子女找學校另尋出路，目下一般學校受移民潮影響，極需新生補缺，要找一個學位給仔女讀似乎並不困難。一個一個不停走，「一定散」局面可以預見。教師也一定四出搵工，擇木而棲，留在玫瑰崗是和自己的飯碗作對。據知今年極度缺乏教師，𠵱家係工求人，只要你的選科不是太冷門，求一職決非難事。謹答該位讀者，學生「散」時教師亦「散」，到時一定出現「兩散」局面。小婦人敢誇下海口，百分百靈過盲公陳。王師奶以「悲劇」形容玫瑰崗學校，心中不無悲從中來的感慨。

文：王師奶

作者簡介：不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

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[Happy PaMa 教得樂 第474期]