同理心學堂：親友移民 如何安撫孩子情緒？

面對一起生活的親人和一齊成長的好友離別,箇中離愁別緒、不捨之情,即使成人也需要時間梳理及釋懷,更何况是成長中的孩子?他們面對身邊玩伴、日夕相對的同學離別,腦內出現連串的問號或心中因親友移民而衍生的移民之痛(migratory grief)更是不容忽視。

筆者嘗試透過5個「P」去分享如何協助孩子面對因親友或同學移民而衍生的情緒困擾,讓我們與孩子一同學習這個不容易的生命課題,一同經歷這個艱難的時刻。

讓孩子參與送別過程

˙為孩子做好心理準備(Preparation)

或許家長從不同的途徑早已知道與孩子關係要好的親人,或校內與孩子要好的同學玩伴有具體移民計劃,應預先為孩子作好心理準備,告知孩子對方將會離港,更要具體預視將會發生的情况,例如:「未能如平日般相見」、「可能要好耐先可以一齊玩一次」等,讓小朋友有所預備,減少突如其來要面對失去的衝擊。

˙讓孩子參與道別的過程(Participation)

與孩子一同預備一份禮物送別要移民的親朋好友。透過預備過程,簡單地與孩子傾談親友要去的地方。可於網上做一些資料蒐集,例如:「那個地方常常下雨,他一定很掛念香港的陽光吧!」讓孩子認知親友於新的地方適應,亦不是容易的過程,學習從別人的角度思考他們的需要;另外,送別的過程亦盡量讓孩子參與,以表示對親友或玩伴的珍惜。

定時視像通話 維繫友誼

˙建立新的聯絡方式(Propose a way to keep in touch)

與離別的親朋好友建立新的聯絡方式,例如使用網上通訊軟件定時視像通話,於社交媒體彼此關注,讓大家能藉此了解彼此的生活,維繫友誼。

˙陪同在側(Present)

面對離別,孩子常會出現未能接受、失望、憤怒、悲傷等情緒,作為親人、家長可以陪伴在側,聆聽他們的感受和想法;惟需要留意,避免淡化其情緒及批評。試回想一下,我們的至親好友離別時,也豈不是依依不捨、紅着眼睛送別嗎?一想到此處,我相信各位經近年的不斷「練習」,要做到與孩子共情也不會太難吧!

˙展望將來(Planning for new life)

親朋好友的離開,難免會造成生活上一定的衝擊,父母除多加陪伴外,亦可為孩子計劃一下,透過參與不同校內及校外的活動,讓他們多認識新朋友,為孩子重新建立、鞏固及加強社交圈子,重建其支援網絡。

最後,筆者必須強調世上沒有一條簡單的方程式去處理移民之痛,容讓成人及孩子有空間為各自的「失去」好好地悲傷一下。如我們發現孩子的情况有異常,情緒起伏頻繁或太大,筆者建議盡快找專業人士協助。

文:湯庸逵(香港中華基督教青年會主任幹事)

作者簡介:香港中華基督教青年會重視個人身心發展,以及健康的親子和家庭關係。青年會致力提倡品德教育、文化承傳、康樂體育等發展,彰顯「非以役人,乃役於人」的服務精神。

