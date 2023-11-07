同理心學堂：親友移民 如何安撫孩子情緒？

面對一起生活的親人和一齊成長的好友離別，箇中離愁別緒、不捨之情，即使成人也需要時間梳理及釋懷，更何况是成長中的孩子？他們面對身邊玩伴、日夕相對的同學離別，腦內出現連串的問號或心中因親友移民而衍生的移民之痛（migratory grief）更是不容忽視。

筆者嘗試透過5個「P」去分享如何協助孩子面對因親友或同學移民而衍生的情緒困擾，讓我們與孩子一同學習這個不容易的生命課題，一同經歷這個艱難的時刻。

讓孩子參與送別過程

˙為孩子做好心理準備（Preparation）

或許家長從不同的途徑早已知道與孩子關係要好的親人，或校內與孩子要好的同學玩伴有具體移民計劃，應預先為孩子作好心理準備，告知孩子對方將會離港，更要具體預視將會發生的情况，例如：「未能如平日般相見」、「可能要好耐先可以一齊玩一次」等，讓小朋友有所預備，減少突如其來要面對失去的衝擊。

˙讓孩子參與道別的過程（Participation）

與孩子一同預備一份禮物送別要移民的親朋好友。透過預備過程，簡單地與孩子傾談親友要去的地方。可於網上做一些資料蒐集，例如：「那個地方常常下雨，他一定很掛念香港的陽光吧！」讓孩子認知親友於新的地方適應，亦不是容易的過程，學習從別人的角度思考他們的需要；另外，送別的過程亦盡量讓孩子參與，以表示對親友或玩伴的珍惜。

定時視像通話 維繫友誼

˙建立新的聯絡方式（Propose a way to keep in touch）

與離別的親朋好友建立新的聯絡方式，例如使用網上通訊軟件定時視像通話，於社交媒體彼此關注，讓大家能藉此了解彼此的生活，維繫友誼。

˙陪同在側（Present）

面對離別，孩子常會出現未能接受、失望、憤怒、悲傷等情緒，作為親人、家長可以陪伴在側，聆聽他們的感受和想法；惟需要留意，避免淡化其情緒及批評。試回想一下，我們的至親好友離別時，也豈不是依依不捨、紅着眼睛送別嗎？一想到此處，我相信各位經近年的不斷「練習」，要做到與孩子共情也不會太難吧！

˙展望將來（Planning for new life）

親朋好友的離開，難免會造成生活上一定的衝擊，父母除多加陪伴外，亦可為孩子計劃一下，透過參與不同校內及校外的活動，讓他們多認識新朋友，為孩子重新建立、鞏固及加強社交圈子，重建其支援網絡。

最後，筆者必須強調世上沒有一條簡單的方程式去處理移民之痛，容讓成人及孩子有空間為各自的「失去」好好地悲傷一下。如我們發現孩子的情况有異常，情緒起伏頻繁或太大，筆者建議盡快找專業人士協助。

文：湯庸逵（香港中華基督教青年會主任幹事）

作者簡介：香港中華基督教青年會重視個人身心發展，以及健康的親子和家庭關係。青年會致力提倡品德教育、文化承傳、康樂體育等發展，彰顯「非以役人，乃役於人」的服務精神。

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[Happy PaMa 教得樂 第474期]