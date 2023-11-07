解鎖孩子心：每日一小步 調節彼此溝通

「一聽到先生的說話，我就感到很灰心，他只會不斷地埋怨，埋怨兒子沒出息，說我不懂教兒子，又說什麼方法沒有用……」Irene一邊說一邊嘆氣。

自中二開始，兒子阿信沉溺打機的情况愈來愈嚴重，他大部分時間都留在房裏打機，成績也一落千丈。每當丈夫回家，見到兒子又在房裏打機，就馬上氣得暴跳如雷，對兒子破口大罵；兒子便馬上大力關門，與父親整天都不講話。

媽媽當「調解員」 安撫父子情緒

每當丈夫和兒子發生衝突，Irene都充當「調解員」，分別安撫雙方的情緒，但他們的衝突卻愈演愈烈，令她感到非常無奈。

我鼓勵Irene先要好好照料自己的心，身邊要有支援系統，畢竟家庭的轉化是一場長跑。當Irene的心穩定下來，才有空間沉澱思緒。

她理解丈夫大動肝火背後的感受：「他是對自己的要求很高，但對兒子的狀况感到很難處理，不懂如何面對，很無助，而且他對家人有很強的責任感，所以他對兒子特別焦急。」

兒子沉溺打機 逃避內在壓力

Irene試着讓丈夫理解阿信沉溺打機，是在逃避內在的壓力和無力感，並不是想放棄自己。

丈夫慢慢了解兒子的狀態：「他在小學時面對學業和各類比賽，總是很順利地過了一關又一關。但上到中一，海量的功課和測驗頓時讓他束手無策，第一次考試就『觸礁』，重重打擊他的自信；之後他有試着努力，但成績仍然不好。」

爸爸背後作情感支援

丈夫坦言知道責罵兒子於事無補，但他實在控制不到自己的情緒，很多時感到內疚，愈是責備兒子，愈是不知道再如何面對他。

我鼓勵這對父母，在處理孩子的行為上，起初不一定要父母兩方共同行動，可以讓較穩妥的一方與孩子傾談，另一方則作後援，在情感上作支持和分擔。

往後，丈夫先避免與兒子意氣用事，多點從太太口中了解兒子的狀况，間中不經意輕輕拍拍兒子的膊頭表示支持。

Irene和丈夫知道，每日一小步去調節彼此的溝通，不單是為了解決兒子沉溺打機的行為，而是盼望建立更健康的關係。家庭的氣氛慢慢得到緩和，父子之間的糾纏減少，才有空間聆聽彼此的需要。

文：陳志耀

作者簡介：EDIT Workshop學習及個人成長教育中心創辦人及課程總監，從事生命教育工作接近20年，經常受學校和機構邀請，分享教養心得和孩子同行經驗，是一位資深青少年及家庭教育工作者

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[Happy PaMa 教得樂 第474期]