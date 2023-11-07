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Happy PaMa 教得樂 第474期

Happy Pa Ma

荒失失在加家：沒有壓力的校內評估

【明報專訊】不經不覺孩子開學了近兩個月，而在開學之初的指定動作，就是學校為學生準備的校內評估，今年正是小女第一年進入middle school（類似初中），因此作為父母的我們也有點緊張。其實無論是來加拿大之前，或是到了加拿大之後，都經常聽到身邊的朋友說，這邊在初中前都沒有考試，但究竟小女的學習是否跟得上進度？在學校有沒有專心聽課？都希望在這次的校內評估得到答案。

教師自訂教學內容

每個地區的學校做法或許有所不同，但根據我在Winnipeg兩年多的生活，無論是小學或是初中，每年開學後第一個月就會設為期兩天的校內評估，全校學生有兩天假期，只需要在指定時間回去學校做一些小型測驗便可，內容主要是圍繞上一年學過的知識，看看學生吸收了多少，好讓新一年的教師能制訂這年的課程內容。或許香港家長會有點奇怪：「為什麼要這樣做？」最主要原因是在Winnipeg這邊，雖然每一個年級學習的內容會有一定指引，但不會像香港一樣，有一本教科書給學生學習，而是由教師自己制訂教學的方式及內容，因此不同的教師教學上也有不同，學生能吸收到的知識自然有所不同。

就好像上年，小女與一些香港朋友的兒女同讀一間小學，有些孩子每天都有功課需要回家做，有些需要回家後透過指定應用程式看書，亦有一些教師不會給學生任何家課，由此可見不同班級的學生進度會有所不同，新教師接手時更難了解每一個學生的知識水平，而校內評估便正好可以給教師一些參考。

雖然說是評估，但教師既不會提供考測範圍，也不會要求學生回家好好溫習，更不會將學生成績上報政府機構作評核。在評估完成後，家長會得到一份由負責教師針對學生的學習水平而提出的簡單評語，例如需要看多一點書、認識多一點生字、加強寫作能力等。每年在校內評估之後，學校都會安排家長日（其實是在放學後舉行），家長可因應子女不同學科會見相關教師，或會見班主任，了解在學校的情况。

大學「易入難出」

小朋友在一個既沒有考試，也沒有功課，每年只做一次校內評估的地方讀書，相比在香港讀書，的確是輕鬆了不少，但實際上對子女的成長是否最好？我個人認為不一定。以入讀大學為例，在這裏入讀大學是不需要考公開試，只會根據校內成績作為大學收生標準，因此本地生入讀大學其實並不困難，反而是能完成課程才是最困難的地方。不少以讀書移民方式到來的朋友都親身體驗過，要在不同學科上「過關」並不容易，因此會以「易入難出」來形容；而對於自小在這邊習慣了沒壓力學習的學生，可能在高中時已抵受不了學習壓力而放棄，更不會考慮入讀大學，這種情况在本地人中並不罕見。作為家長可以做的，只希望子女打好根基，在他們升上高中時能跟上課程進度，好好向前邁進。

文：吳一鳴

作者簡介：人到中年一家四口移民加拿大，由繁華的大城市突然走到鄉村城鎮，重新面對一堆新事物，與小朋友一起重新學習新生活。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第474期]

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