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副刊
Happy PaMa 教得樂 第474期

Happy Pa Ma

讀書時節：用味道解鎖心情

【明報專訊】上個月，學校的小賣部重新開放。這個小賣部上次正常營業，已經是3年多前的事了，所以，孩子們都無比興奮。雖然小息時間短短10多分鐘，但自此孩子之間還是多了很多零食話題，就我觀察，還是很有趣的，比如那個三年級小男孩每天做「吃播」，嘗遍不同的小吃，旨在打卡點評；那堆四年級的小女生相約結伴「逛店購物」，聯絡感情；有些五、六年級領袖生愛看書，早上的時候，總是一邊安安靜靜閱讀，一邊享用剛買來的三文治，享受上課前的愜意時光。有時候，我也幸運地沾光，小息開放圖書館，小朋友來看書，順道給我帶點「伴手禮」，有時分我一顆糖果，有時分我一塊餅乾。這些小小的禮物，能讓我開懷好一會，尤其在工作特別忙碌的時候。

3種零食帶出3個故事

雖說，很多零嘴都不是有益的食物，但吃零食更大目的卻是醉翁之意。近來看到的一本繪本《撲通撲通便利店》，充分表達了人們這種心情，也準確地描摹孩子的心。

書中那家叫「撲通撲通」的便利店，這天售出了3種零食——出奇蛋、味覺糖和點心麵。3款經典零食，大人們在小時候肯定吃過，放到現在也是非常受小朋友歡迎的。這3種零食，帶出了3個看似風馬牛不相及的故事。

那3個分別來逛店散心的小孩，每人都背着沉重的情緒負荷：有人帶着妒忌，有人帶着委屈，有人帶着無奈。心情不好，就來點零食吧！兩人份的巧克力蛋，分量剛好，讓心存妒忌的孩子，記起爸媽的愛，也記得和弟弟分享；酸味的味覺糖很是刺激，啟發到心頭滿是委屈的孩子，勇敢地為自己說出不敢說的話；泡麵和星星糖串起了親子間共同的童年回憶和感受。吃零食，得到的是味覺的安慰，也是心情的解鎖。孩子遇到的困難都不一樣，情緒的困擾也不相同，但他們在享受美味的同時，不經不覺各自跨過了成長中的坎。 

便利店盛載小孩回憶

《撲通撲通便利店》的文字和畫風都比較寫實，雖然是翻譯作品，但也許便利店文化放在世界各地也沒有太大的差異，書中的撲通撲通便利店，看着就如家樓下的便利店一樣親切，讀來充滿童年的味道和樂趣。我們不期然想起早上上學前匆匆忙忙跑到便利店，給孩子的八達通卡充值的情景。饞嘴的小讀者心裏也許會突然冒出「不如待會回家路上順道買些燒賣吃吃」的念頭。

不過，讓我特別感到好奇的是，為什麼便利店叫「撲通撲通」呢？是因為這個平凡的便利店撫平了小孩們平常日子裏的小煩惱嗎？大概，每個孩子，甚至是大人，當面對考驗的時候，當快要跨越的時候，心裏不免「撲通撲通」的。

文：倫雅文（資深學校圖書館主任）

作者簡介：手捧一本書，是幸福的。兩位學校圖書館主任——程志森和倫雅文，想分享閱讀的快樂，聊大小朋友的書，聊讀書的邊邊角角……打開一本書的那一刻，就是讀書的好時節。

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[Happy PaMa 教得樂 第474期]

相關字詞﹕親子筆陣 倫雅文 讀書時節

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