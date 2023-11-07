A苗園圃：堅持尋找幸福快樂

小事件易成大挫折

蛻變前欠下暑期功課債務，包括英文科以電影為主題的錄影匯報。根據功課指引，小明需要分析不同的電影類別，分享最近看過的電影內容，以及評論時下年輕人喜歡看的電影題材等。暑假時小明發表過「暑期功課不一定做，老師其實不會批改」的理論。開學後數天的一個黃昏，我收到他來電詢問：「媽，英文科那份暑假功課，你認為我今天半夜前能完成嗎？」突然來個180度的思想轉變？我抓緊機會馬上與他分析立即要做的事，又預計所需時間。當我下班回到家中時，小明已差不多做好簡報。一切準備就緒，我就親身示範，以英語讀出匯報內容一次。我這樣做全因他過去兩年抗拒英語學習，知道他說起英文來定必不暢順；若他面對一而再，再而三的講述失敗，後果將會不堪設想。最理想當然是他先把講稿念熟才開始錄影，可惜他不認為有這個需要。

我一示範完畢，小明便急不及待開始錄影。第一次，他講述不及一半簡報內容便繞口；第二次，他被卡在同一位置；第三次，他終於順利講述簡報三分之二的內容，卻遇上了新難題，再一次的卡住……小明頓時化身暴龍張大口怒吼，詛咒令他討厭的功課，抱怨他認為該死的學校，甚至大罵他不認同的教育制度，再以「砰砰」關門聲完場。我與小明爸爸兩眼對望，心靈彷彿從未如此相通過，大家都掛上同一問號：小明就這樣打回原形嗎？我們抹着冷汗不敢作聲，自己在心裏默默地禱告。

夫妻同心冷靜應對

三五分鐘之後，神奇事情發生了！小明突然走出房間並說：「媽，我們繼續吧。」我仍半信半疑間，戰戰兢兢地鼓勵他跟我讀幾遍剛才卡住的位置。當錄影再次開始時，我和小明爸爸都緊張得手心冒汗，內心不停為他打氣！直至小明讀出最後一句英文時，我倆才鬆一口氣！「小明，因為你選擇堅持，因為你願意多練習，增添了信心，所以你最終成功了！爸媽非常的欣賞你！」

以上事件只是前奏，9月份要做的堅持和信心功課，按次數和難度來說，直叫小明喘不過氣來。先有因為聽不懂化學課堂內容而再次大罵教育制度的情况出現；再來是在學校的足球訓練班上發現自己技不如人而萌生放棄念頭。水運會那天他更因為一件小事，感到自己「人善被人欺」而打了個情緒風暴，差點兒就連作個學生的信心也丟掉。當日中午我收到他接近歇斯底里的控訴留言……考驗陸續有來，10月正值中期測驗日子呢！

有明確學習目標，遇上困難仍能堅持向前走；做事有信心，明白暫時實力未夠但相信自己會進步，這些都是我作為媽媽希望協助初中階段子女建立的信念！路還長，要成功，我深感夫妻同心的重要。不一味堅持己見，願意代入明瞭子女的父母，必能看見他們將來如童話主角般幸福快樂地生活。

文：莊兒

作者簡介：白天與少年為伍，同哭同笑同青春，一起並肩闖蕩；夜裏夾在ASD大兒和ADHD小兒之間，生命中途掏空自己，重新學習「溝通」。為扶苗兒成長，園圃中默默耕耘，力尋妙方實踐。

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[Happy PaMa 教得樂 第474期]