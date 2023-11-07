明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第474期

Happy Pa Ma

A苗園圃：堅持尋找幸福快樂

【明報專訊】現實生活真不會如童話故事的完美結局那樣，主角從此以後幸福快樂地生活下去。升上中三的小明在學期初來了個大蛻變，在短短兩個月的發憤路上已遇見不少考驗，他要做個勤力讀書、積極參與課外活動學生的堅持和信心屢受動搖。

小事件易成大挫折

蛻變前欠下暑期功課債務，包括英文科以電影為主題的錄影匯報。根據功課指引，小明需要分析不同的電影類別，分享最近看過的電影內容，以及評論時下年輕人喜歡看的電影題材等。暑假時小明發表過「暑期功課不一定做，老師其實不會批改」的理論。開學後數天的一個黃昏，我收到他來電詢問：「媽，英文科那份暑假功課，你認為我今天半夜前能完成嗎？」突然來個180度的思想轉變？我抓緊機會馬上與他分析立即要做的事，又預計所需時間。當我下班回到家中時，小明已差不多做好簡報。一切準備就緒，我就親身示範，以英語讀出匯報內容一次。我這樣做全因他過去兩年抗拒英語學習，知道他說起英文來定必不暢順；若他面對一而再，再而三的講述失敗，後果將會不堪設想。最理想當然是他先把講稿念熟才開始錄影，可惜他不認為有這個需要。

我一示範完畢，小明便急不及待開始錄影。第一次，他講述不及一半簡報內容便繞口；第二次，他被卡在同一位置；第三次，他終於順利講述簡報三分之二的內容，卻遇上了新難題，再一次的卡住……小明頓時化身暴龍張大口怒吼，詛咒令他討厭的功課，抱怨他認為該死的學校，甚至大罵他不認同的教育制度，再以「砰砰」關門聲完場。我與小明爸爸兩眼對望，心靈彷彿從未如此相通過，大家都掛上同一問號：小明就這樣打回原形嗎？我們抹着冷汗不敢作聲，自己在心裏默默地禱告。

夫妻同心冷靜應對

三五分鐘之後，神奇事情發生了！小明突然走出房間並說：「媽，我們繼續吧。」我仍半信半疑間，戰戰兢兢地鼓勵他跟我讀幾遍剛才卡住的位置。當錄影再次開始時，我和小明爸爸都緊張得手心冒汗，內心不停為他打氣！直至小明讀出最後一句英文時，我倆才鬆一口氣！「小明，因為你選擇堅持，因為你願意多練習，增添了信心，所以你最終成功了！爸媽非常的欣賞你！」

以上事件只是前奏，9月份要做的堅持和信心功課，按次數和難度來說，直叫小明喘不過氣來。先有因為聽不懂化學課堂內容而再次大罵教育制度的情况出現；再來是在學校的足球訓練班上發現自己技不如人而萌生放棄念頭。水運會那天他更因為一件小事，感到自己「人善被人欺」而打了個情緒風暴，差點兒就連作個學生的信心也丟掉。當日中午我收到他接近歇斯底里的控訴留言……考驗陸續有來，10月正值中期測驗日子呢！

有明確學習目標，遇上困難仍能堅持向前走；做事有信心，明白暫時實力未夠但相信自己會進步，這些都是我作為媽媽希望協助初中階段子女建立的信念！路還長，要成功，我深感夫妻同心的重要。不一味堅持己見，願意代入明瞭子女的父母，必能看見他們將來如童話主角般幸福快樂地生活。

文：莊兒

作者簡介：白天與少年為伍，同哭同笑同青春，一起並肩闖蕩；夜裏夾在ASD大兒和ADHD小兒之間，生命中途掏空自己，重新學習「溝通」。為扶苗兒成長，園圃中默默耕耘，力尋妙方實踐。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第474期]

相關字詞﹕親子筆陣 莊兒 A苗園圃

上 / 下一篇新聞