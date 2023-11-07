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副刊
Happy PaMa 教得樂 第474期

Happy Pa Ma

本周FOCUS．採訪手記：珍惜面試經歷 親子齊闖關

【明報專訊】記者讀中學，已經是上世紀80年代的事。回想當年，身邊大部分同齡玩伴，都是入讀官津學校的，從無聽聞有朋友入讀私校，那時亦沒有直資學校，因此，大家都是按「中學學位分配辦法」機制入學，亦由於當時還沒有「自行分配學位」這個階段，所以，絕大部分莘莘學子，都毋須經歷面試環節，不像今時今日的孩子，需要過五關斬六將。

直資中學着重學生面試表現

不少直資中學，已經開始接受2024/25中一入學申請，身兼香港直接資助學校議會主席、英華書院校長陳狄安不諱言，直資中學十分着重學生的面試表現，因此，今期封面故事，特意請來升學專家、教育工作者，講解一下直資中學的面試形式，並分享小技巧，希望能幫助學生和家長，水到渠成。

不過，雖說主題是直資中學面試，但其實政府的「自行分配學位」階段亦快將展開，屆時學生同樣要經過面試，才有機會獲心儀的官津中學取錄，相關形式和技巧也大同小異，因此，只要是準備升中的學生，都值得一看。

在今次訪問，最令記者感動的，是資深教育工作者潘浚程的一番話。他說，來到升中關口，相信是家長和子女最後一次一起面試了，不妨用「珍惜」的心態去面對。誠然，我們帶着孩子，披荊斬棘，走過考幼稚園、考小學之途，來到考中學，相信會是最後一關了，鼓勵大家，放下焦慮的情緒，珍惜與子女這個難得的共同經歷，互相支持，一起朝目標進發！

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第474期]

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