明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第474期

Happy Pa Ma

發展所長：因應子女特質、學習風格選校

【明報專訊】根據教育局資料，本港現時有59間直資學校開辦中學課程（包括50間中學、9間中學暨小學），當中有17間參加政府「中學學位分配辦法」，其餘42間則沒有參加，所有學額的取錄權由校方自決。

想替子女報讀直資中學，家長需要考量什麼呢？身兼香港直接資助學校議會主席、英華書院校長陳狄安鼓勵家長，首先要了解子女的性格特質和學習模式，「直資中學各有不同的特色，有歷史悠久的傳統學校，亦有傾向國際類型，例如基督教香港信義會宏信書院、港青基信書院、地利亞修女紀念學校等。部分直資中學更是重視專項學習，例如香港兆基創意書院，主力研習藝術、設計；林大輝中學則比較着重體育。家長應該因應子女的特性和學習風格，去選擇哪一類型的學校」。

考慮長遠升學路徑

其次，家長也可多做資料蒐集，留意一下學校的課外活動，是否滿足子女的需要。陳狄安舉例，若小朋友熱愛踢足球，但某間直資學校投放在足球發展的資源不多，或發展與你們心目中的期望有距離，那麼，這間學校就未必太適合。

此外，他又提醒家長，要長遠考慮一下孩子的升學路徑，「如果家長有打算將來送子女去外國升讀大學，可能就需要選擇一些有開辦國際課程如A-Level（英國高考課程）和IB（國際文憑課程）的直資中學。反之，決定留在香港升學，一心考DSE的（中學文憑試），選擇又會多很多」。

[Happy PaMa 教得樂 第474期]

上 / 下一篇新聞