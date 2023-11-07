發展所長：因應子女特質、學習風格選校

想替子女報讀直資中學，家長需要考量什麼呢？身兼香港直接資助學校議會主席、英華書院校長陳狄安鼓勵家長，首先要了解子女的性格特質和學習模式，「直資中學各有不同的特色，有歷史悠久的傳統學校，亦有傾向國際類型，例如基督教香港信義會宏信書院、港青基信書院、地利亞修女紀念學校等。部分直資中學更是重視專項學習，例如香港兆基創意書院，主力研習藝術、設計；林大輝中學則比較着重體育。家長應該因應子女的特性和學習風格，去選擇哪一類型的學校」。

考慮長遠升學路徑

其次，家長也可多做資料蒐集，留意一下學校的課外活動，是否滿足子女的需要。陳狄安舉例，若小朋友熱愛踢足球，但某間直資學校投放在足球發展的資源不多，或發展與你們心目中的期望有距離，那麼，這間學校就未必太適合。

此外，他又提醒家長，要長遠考慮一下孩子的升學路徑，「如果家長有打算將來送子女去外國升讀大學，可能就需要選擇一些有開辦國際課程如A-Level（英國高考課程）和IB（國際文憑課程）的直資中學。反之，決定留在香港升學，一心考DSE的（中學文憑試），選擇又會多很多」。

[Happy PaMa 教得樂 第474期]