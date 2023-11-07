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副刊
Happy PaMa 教得樂 第474期

Happy Pa Ma

注意言行：避免做「麻煩家長」 建立好印象

【明報專訊】大部分直資中學，除面見學生，亦會要求面見家長。曾任教於中、小學及在教育局參與課程發展的資深教育工作者潘浚程（潘sir）表示，作為直資學校，都期望家長能把資源帶入學校，「資源不一定是指金錢，往往是行動上的支持，例如家長有些專業經驗，能幫助學校發展。若家長能在面試中展示出來，會是一個『助力』，增加印象分」。

平日建立良好親子關係

但潘sir補充，部分家長或會擔心自己無接受過高等教育，不善辭令，會拖累子女，他強調，學校先決是「揀學生」，而非「揀家長」，只要小朋友在各方面都表現優秀，家長分數不足以左右大局，除非在關鍵時刻，幾名考生的表現都不相伯仲，又或者孩子正處於取錄邊緣，那家長的表現就會帶來影響，「老實說，學校當然想揀一些包容、體諒和支持學校的家長，而非一些吹毛求疵，以『消費者』心態去看待學校的『麻煩家長』，所以，家長都需要注意自己在面試時的言行和態度」。

潘sir分享，有時在面試中，教師會提出一些情景題，尤其是學校處分方式，去詢問家長的意見，家長不宜一面倒表達支持或反對，「家長可以用一種比較持平的態度，表示一方面會去了解事件始末，配合學校的教育，讓子女從中汲取教訓和經驗，亦會協助疏導小朋友的情緒。但同時亦可表達，若自己有意見，也會坦誠跟學校溝通、反映，我相信這種說法，老師會較容易受落」。

另外，學校亦十分重視家庭關係，潘sir建議，家長平日宜多抽空與小朋友相處，營造「真實體驗」，而非「夾口供」。他笑言：「老師身經百戰，而且面試安排，往往是先見孩子，後見家長，同一條問題，兩者的答案有否破綻，老師很容易看穿。舉例，若說平日的親子活動是去圖書館，但雙方就連對方喜歡看什麼書都說不出來，那就未免太過造假，即或有去圖書館，那親子了解亦不足。」

[Happy PaMa 教得樂 第474期]

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