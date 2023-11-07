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副刊
Happy PaMa 教得樂 第474期

Happy Pa Ma

升學部署：學校未必參考《​成績次第名單》 升中直資面試 宜膽大心細有誠意

【明報專訊】2024/25年度的升中戰，隨着直資中學陸續開始接受報名而正式揭開序幕。由於不少直資中學的報名期均在教育局公布《​成績次第名單》之前，甚至早於小六上學期第二次呈分試，在缺乏完整數據下，校方的收生準則，除參考學生小四、小五的成績之外，更看重他們的面試表現。因此，孩子若想取得直資學校入場券，不妨聽聽專家教路，看如何在面試中突圍而出，運籌帷幄！

文︰沈雅詩

由於大部分直資中學，都沒有參加教育局的「中學學位分配辦法」，因此，相關學校可自訂申請程序，並自行決定收生準則。一般而言，直資中學都會較官津中學「自行分配學位」階段，更早接受報名及面試，不少未及學生完成小六上學期第二次呈分試已經招生，甚至校方在未取得教育局的《​成績次第名單》前，便開始面試。

疫情期間停Pre-S1抽樣成績

身兼香港直接資助學校議會主席、英華書院校長陳狄安表示，這個情况的確常有發生，「部分直資中學是完全不看《​成績次第名單》的，純粹靠面試，他們相信自己教師的眼睛，多於相信這個名單」。

他解釋，由於《​成績次第名單》的排列高低，並非百分百反映申請人的表現，而是或多或少受他們的師兄師姐左右（註︰教育局會按每間學校往屆學生的「中一入學前香港學科測驗」（Pre-S1）往績，對照校內應屆學生的名次而得出他們的調整分，再利用此調整分把全港學生排列名次），「尤其疫情那幾年，教育局都無做Pre-S1抽樣成績，只是沿用疫情前幾年師兄師師姐的數據，部分直資中學便會覺得參考價值不大，反而透過面試或不同形式的活動，更能掌握考生的實况」。

及早準備 忌打「天才波」

既然面試在直資中學佔分比例甚重，學生就不宜打「天才波」，要及早準備。升學專家蘇廸希（蘇sir）指出，學校會用上很多方法了解學生的能力，在學術上，主要圍繞中、英、數3科，除數學科多用平板電腦做選擇題，前兩科常要學生朗讀篇章，藉此觀看他們的識字量、發音準繩度及「膽量」，「不論是中文或英文，我相信小朋友都有可能會遇上一些不懂得怎麼讀的生字，但無論如何，都要大膽嘗試，這都是考官看重的，目的是想看學生能否積極面對困難，哪怕是讀錯，總比沉默或略過生字不讀為好」。

除了考學術，也考對答，蘇sir稱，有些直資中學愛向考生發問一些天馬行空的問題，例如假如你是一隻大怪獸，身處塌樓現場，你會做什麼呢？「其實這類題目沒有標準答案的，老師主要想看學生是否有創意、具備自信心，所以一定要開口嘗試作答。」

另一類常見的題目，主要是考學生「誠意」，例如你為什麼想入讀這間學校？蘇sir教路，單靠阿諛奉承學校，未必能夠「加分」，更重要是找出自己和學校匹配的地方作回應。他以聖保羅男女中學為例，該校十分重視音樂，假如考生在音樂上有一技之長，可以這樣回答：「我很想在貴校發展我的音樂專長，好讓自己能在這裏投入、開心地讀書，同時替學校在音樂比賽上爭光。」另外，面試前也要多花工夫，熟讀學校的所有資料，「假如同學可以在面試時，表達出自己有出席開放日，參加簡介會，看過學校的校刊，清楚學校的辦學理念，也了解學校的課程特色，甚至知道校長的初心，那就會很動聽了」。

留意時事 注意基本禮儀

當然，面試時的行為、態度也十分重要，蘇sir說：「叩門、坐直、不翹腳、微笑（戴口罩便「眼笑」）都是基本禮儀，也切忌在等候期間表現不耐煩，或擺出一副像是被父母逼來面試的表情。」

至於小組討論，一般要求學生就着特定主題發表想法和意見，蘇sir透露，題目跟英文作文的題型相似，多是圍繞環保、科技、個人成長發展等議題，例如你是否贊成以電子書取代課本？你支持垃圾徵費嗎？「我會建議學生，在面試前，就着過往寫作過的類似題目，或最近的時事熱論，先整理一些論點，梳理脈絡，那到時就會發揮得更好。」

[Happy PaMa 教得樂 第474期]

相關字詞﹕升中 升學專家 陳狄安 面試 升學 直資中學

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