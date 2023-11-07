明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
專題

FEATURE

見證興衰：打石60載 最緊要懂看紋理

【明報專訊】相比石礦場，香港的打石工人原來更快完成歷史使命。現時碩果僅存的打石工人魏鑑龍，在1948年跟同鄉由廣東省五華來港，當年只得18歲，「細個好窮，我無機會讀書，所以來到香港便跟同鄉去地盤做雜工，幫打石師傅準備石料」。他說當年很多石屋仔及建築工程還在用石磚，所以地盤有很多打石工人，其中打石師傅的手藝特別好，可以將石面打磨得很光滑，「有些石柱十呎八呎高，打石師傅只需在石面彈墨線，便能夠打出一條上下粗幼相同而又很圓的石柱，好難想像點做」。雖然魏鑑龍說自己的打石技術是手板眼見工夫，但細問下原來也要懂得看石紋，「如果沒有順着石紋敲鑿，邊位就好易崩同碎，打出來就唔靚，甚至打不到需要的形狀」。

魏鑑龍說以往學打石要拜師學藝，而且至少要學3年，但他從未拜師，只從旁偷學，「最緊要唔好怕蝕底，我每日都會提早到地盤幫打石師傅準備石料同溝好沙漿，收工又幫手執好工具，師傅見你聽話，多數都肯話你知技術要求較低的工作應該點做，例如將凹凸不平的石料修改成路邊的石壆、圍牆的石磚，然後我有時間就拿些石料試，老闆見我都做得似模似樣，又抵得諗，所以先畀機會我，由雜工升做打石工人」。他說那時雜工日薪只得3元，師傅有10元，而好像他這類半桶水的打石工人，日薪便有5至7元。

「以前周圍都是山，好多是就地取材」

「以前香港周圍都是山，好多工程都是就地取（石）材，所以打石工人不一定只在石塘（石礦場）工作，而人工亦差不多。」魏鑑龍說在1950年代，地盤老闆一般會搭起竹棚讓工人居住，「工人做到哪裏就住到哪裏」。工程一般可在1至2個月內完成，但他在興建香港大球場的地盤工作時，因工程規模大，不單要開山闢地，當時球場的櫈、梯級亦全部用石塊搭建，因此一住便住了幾年，「當年肯做就有工開，地盤供應伙食同有瓦遮頭，工人自己搵到水源冲涼就得，得閒也會在晚上走出銅鑼灣睇戲、飲汽水聊天，唔會餓死，但更高要求就消費不起」。

上世紀50至70年代中期，政府開展大量基建工程，又興建公共房屋，對石料需求極大，魏鑑龍說是香港打石業的高峰期，單是他有份於1958年協助籌辦的「港九打石職工會」（現已改名為「港九打石雲石建造業職工會」），最多曾有1400多名會員，「不過1978年內地改革開放後，因為深圳的石料同人工都便宜，所以建築公司都開始入口石料」。他以路邊石壆或墳墓的石碑為例，以往鋪石壆時要打石工人現場改石，後者則要打石師傅打磨光滑及在表面刻字，但自內地改革開放後，建築公司只需提供尺寸等要求，就能直接從深圳買到成品，到貨後便可找雜工鋪砌及安裝，建築成本大減，打石工人的生計自然受損，很多工友迫於無奈轉行，工會亦開始沒落，「就算後來將工會名字加入雲石行業也沒有用，因為根本沒有新人入會」。魏鑑龍說由於工會已沒有發揮空間，加上自己年事已高，所以在7、8年前已辭去工會職位。問他可會覺得無奈？他笑說社會要發展，自然會淘汰舊人舊事，沒有什麼可惜不可惜，正如現在也有很多行業的員工被機械取代一樣。聽到魏鑑龍這麼一說，記者忽然想起ChatGPT、Bing，還有來勢洶洶的Bard，不知屆時自己能否像他一樣看得開？●

上 / 下一篇新聞