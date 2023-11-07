香港最後一個石礦場 進入修復 使命未完？

港產花崗岩石磚 曾出口世界各地

談香港石礦業發展前，不妨先了解石礦場的功能。在未有混凝土技術前，無論建屋、鋪路或起橋，很多時都會用石磚堆砌，再以英泥抆合而成，而石礦場就是出產這些石磚的地方。土木工程拓展署回覆指，香港出產的花崗岩石磚曾出口至世界各地，包括內地華南地區、印度、美國三藩市等，而現存的廣州天主教聖心大教堂，就是以香港出口的花崗岩石磚建成。土木工程拓展署礦務部土力工程師趙志勤指出，早期的石礦場普遍使用人力開鑿岩石，打石工人會按建築材料大小的需要，用鎚、鑿在石上開鑿石孔，再用楔子將石塊從岩體分離。中期的石礦場採用爆破方式開鑿岩石，工人手持風鑽在岩體鑽孔，然後放置炸藥（黑火藥、硝化甘油）爆破。

由「揼石仔」到爆破

而在20世紀初，混凝土技術日漸成熟，這種以碎石、水和水泥為原料混合而成的建築材料在塑形及生產成本上都較石磚優勝，因此愈來愈多建築工程採用混凝土，石礦場亦逐漸轉以生產碎石為主。趙志勤說為了生產碎石，打石工人要用手鎚將岩石塊逐一鑿碎，即所謂的「揼石仔」。其後雖然開始使用炸藥爆破，但由於技術不高，經爆石產生的石塊大小不一，打石工人還是需要將大石塊鑿細，才可放入碎石機壓成碎石。

趙志勤說後期的石礦場採用現代爆破方式採石，工人使用配備了粉塵收集器的頂錘式鑽機形成爆破孔，然後安裝高效能炸藥（乳化炸藥）和引爆元件（非電雷管）爆破，將岩體炸成可以放入夾石機的大小，較以往人手碎石快得多。「炸藥都分好多種，如果我們要在炸開岩體後鑿出一個比較平整的山坡，就會用炸藥劑量較小的起爆索。」另外，他說以往很多工序都是分開做，不過現代化的石礦場就採用一站式設計，一次過處理爆破、夾石、製作混凝土及瀝青，減少運輸時間及成本。

一站式採石製混凝土省成本

早於1960年代已投入運作的屯門藍地石礦場，便屬於一站式設計，而它亦是最後一個以修復合約形式營運的石礦場。為什麼要強調修復合約形式？因為它極可能標誌着香港石礦場百多年發展的終結。趙志勤說英國政府管治香港的百多年期間，曾以不同形式批出石礦場的採石許可權，他說由1844年開始，政府將整個香港島的石礦開採權牌照以招標及拍賣形式批出，牌照為期1年。翻查土木工程拓展署出版的《礦務70載》資料顯示，1850年港府總收入的3.2%是來自石礦場牌照，可見採石權是政府重要的收入來源之一。而在英國政府接管九龍半島及新界，亦先後於1862年及1898年採用同一方式批出採石權。直至1902年，政府改用單一礦場方式逐一招標，不過，趙志勤說後來發現在招標或拍賣形式中都由同一批人競爭，經營權被壟斷，影響政府收入，所以二戰後政府推出「許可證」形式，由經營者自行尋找適合地點申請採石，按產量計算，後又因經營者虛報紀錄，再改為按開採面積計算，直至這時，石礦場開採權形式才算穩定下來。

不過，缺乏規劃的開採形式，背後問題亦隨着城市發展而顯現。趙志勤說這些許可證形式的石礦場規模較小，在社會大量需求碎石製作混凝土，應付建屋需要時還好，但在1963、64年香港的建屋高峰期過後，許多小型石礦場因缺乏競爭力而倒閉，於是政府再推出石礦場規模較大型的合約制形式，控制石礦場數量。

內地改革開放後香港礦場式微

而真正令香港石礦場走向式微，相信與內地改革開放市場，在1976年開始輸出石料，以及香港政府於1989年發表的「世界環境日」白皮書有關，前者石料成本較低，後者則建議不應再在市區新設地面石礦場，並應盡快修復採石造成的景觀破壞。所以打後政府未有再增設新石礦場，亦推出修復合約制，規定經營者在歸還石礦場時要平整土地，供日後發展使用，女婆山石礦場、南丫石礦場、石澳石礦場及安達臣道石礦場就是修復合約制的例子，當中安達臣道石礦場原址更已興建了安達邨、安泰邨等公共屋邨，而屯門藍地石礦場，便成為香港最後一個運作中的石礦場，不過合約亦會到2026年1月完結。

研究藍地闢地下採石場

記者得知這個消息後，原想到石礦場採訪，了解整個爆石及製石流程，不過，土木工程拓展署回覆指，原來藍地石礦場營運商已在2022年末完成合約許可的爆破範圍，現時除了處於復修階段，亦會繼續生產碎石、混凝土及瀝青。既然已停止採石，還何來原材料？趙志勤說其實藍地石礦場還有另一項功能，就是循環再造建築工程如地盤平整、挖掘隧道等產生的剩餘石材。不過，合約有完結的一日，面對北部都會區，以及有可能上馬的明日大嶼基建項目，石料需求必然大增，屆時是否只能倚賴入口石料？他說礦務部已於2021年展開屯門藍地地下採石場的勘查研究及設計，希望能適時投入運作，延續本地的石料供應。不過，現時能否實行仍是未知之數，還有待評估對環境的影響及可行度。●

文：周群雄

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com