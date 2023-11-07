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漫遊何文田「充電」 鐘樓沉浸星空 邂逅山頂纜車

【明報專訊】香港發展步伐急促，以新替舊是常有之事，但舊物仍可賦予新活力。位於何文田的中電鐘樓文化館經翻新後，早前向公眾開放。前身作為中電總部的一部分，鐘樓如今展示香港電力歷史之餘，亦提供一個舒適休憩的落腳處，以另一種方式繼續融入生活。看完電力今昔，再到紅燈山享受悠閒的午後，今次「貼地旅行」帶大家漫遊何文田，來一趟充電之旅。

■第1站：紅磚建築發放「電力」 4大打卡位

我們從港鐵旺角站D1出口出發，沿亞皆老街往窩打老道方向走，途經花園街和嘉道理道，全程約15分鐘。一路走到亞皆老街的轉角處，中電鐘樓文化館就在綠植的後方，外牆是懷舊的紅棕色釉彩瓷磚，而在大樓的正中央，就是為人熟悉的時鐘。1940年，中電鐘樓建成，並以中電總部身分服務逾70年，建築物其後在2018年被評為一級歷史建築。經保育活化後，成為了中電鐘樓文化館，展出中電的發展歷史外，亦關注可持續發展。

微縮昔日生活 互動遊戲學減碳

中電鐘樓一直是何文田區內地標，除了從外面欣賞建築特色，文化館內亦有不少值得看的展覽。文化館地面和一樓均設有展覽區，館內展覽主要分三大主題——介紹本港電力發展的「電力世界」、有關嘉道理家族的「我家故事」，以及與非物質文化遺產辦事處合作策劃的「人為．非遺」本地非物質文化遺產項目。

「電力世界」中的「撫今追昔 放眼未來」區域展出許多舊時的生活用具，例如火水爐、火水燈、舊式電飯煲等，介紹電力如何改變人們的生活模式。展覽中亦設有微縮模型，將不同年代的日常生活縮小成模型，供大家觀賞。另一邊，則展出大批珍貴文物，例如當年手寫的電費單、航空警示燈、鐘樓原裝鐘芯及指針等。

看完過去，便要看看現在和未來。在其他展區中，有許多互動遊戲，讓參觀者邊玩邊學可持續發展。就如在「可持續未來」展區中，可透過遊戲方式了解如何在生活中減碳，又或是在「規劃之道」展區中嘗試規劃城市的供電。

打卡位1：沉浸體驗氣候變化影響

三大展區皆有各式各樣的展品，當中有不少打卡熱點，以及好玩的互動遊戲。

地面的「電力世界」展區，在「連繫世界．照亮未來」區域中，有設置了投影及動感感應器的房間，參觀者可體驗氣候變化所帶來的影響，並探索發展零碳生活的未來。博物館職員表示，沉浸式體驗提供中、英文兩個版本，房間外已張貼時間表標明中英語播放時段。而其餘時間，房間內會投影出星空模樣，方便大家前來打卡。

打卡位2：「穿長衫」、「玩活字印刷」

在一樓的「人為．非遺」展覽，細分成3個展區，分別是有關中式長衫和皮鞋製作的「衣與履」，展示木家具、花帶編織和西金首飾製作技藝的「裝與飾」，以及介紹活字印刷技術和南音等的「字與音」。

每個展區都有不同的互動遊戲，例如在熒幕前可試穿長衫；又或在熒幕上砌出文字，完成印刷等，讓大家在了解非物質文化遺產的過程中亦能參與其中。

打卡位3：山頂纜車「駕臨」九龍

能夠在九龍區出現、給公眾打卡的山頂纜車，相信這是唯一的一輛。這輛放置在文化館一樓庭園的紅色山頂纜車車卡，原是第五代型號，從1989年起開始運作，以電力推動，能乘載120名乘客前往山頂，直至2021年退役。如今，大家毋須再到港島，在文化館也能與山頂纜車合影。

打卡位4：中庭打通天井 重見天日

在地面中庭，是天井位置，光線從上而下貫穿整座大樓，引入自然光。這個天井在1940年代、鐘樓剛落成時已經存在，後來曾經被封上以騰出空間作辦公室。館方修復大樓時，決定重新打通天井，並安上玻璃天窗，呈現舊日原貌。而豎立在中央的電子屏幕裝置，則象徵了新與舊的融合，展望環保未來。●

中電鐘樓文化館

地址：九龍何文田亞皆老街147號​

開放時間：逢周二、三、五至日，上午10:00至晚上6:00

費用：免費

預約導賞服務及體驗活動：www.clpulse.com

■第2站：紅燈山輕鬆登頂 影日系靚相

在中電鐘樓文化館度過了輕鬆的上午，可以走上紅燈山，感受悠閒午後。

從文化館出發，先穿過亞皆老街到對面的公主道，再沿着巴富街、石鼓街走過僻靜的住宅區和學校區，在常樂街看見華英中學後轉入常和街，便會在香港華人基督會旁的小路看到「馬頭圍配水庫遊樂場」指示牌。由文化館步行至華英中學，大約需要20分鐘，若不想走路，亦可乘的士前往。

隨指示牌旁的小路往上走，主要為斜坡，瀝青路面平坦易走，沿路往上行至馬頭圍抽水站的分岔處，若往左邊便到達馬頭圍配水庫遊樂場。轉右邊穿過一片綠油油的樹木夾道路段後，可以從左邊看到土瓜灣一帶的城市面貌。沿大路一直走至盡頭，便到達位於山頂的何文田上配水庫遊樂場。由入口處到山頂，全程約20分鐘，上山時候，沿路見不少街坊散步，或是到遊樂場運動。

作為紅燈山的頂點，何文田上配水庫遊樂場的大型草地四周沒被高樓遮蓋，十分難得。記者到訪當日，天氣正好，藍天遇上白雲，在綠草如茵的草地上打卡，日系感滿分！可惜當日未有準備餐飲，否則在空無一人的草地上野餐，抬頭看看天，又遠眺一下城市景色，應會更加寫意。

遠眺獅子山 飽覽土瓜灣城景

除了一大片打卡草地，在遊樂場一側亦有長樓梯向下通往觀景平台，讓大家可更近距離欣賞土瓜灣一帶景色。紅燈山位於何文田和土瓜灣之間，海拔約106米，是九龍南的最高點。在啟德機場尚未搬遷時，紅燈山設有燈塔，閃爍着紅色燈光，因此而得名。從遊樂場走下去的觀景平台設有長椅可供休息。從平台上向外望，可以飽覽整個土瓜灣，甚至能遠眺九龍灣。而向北面望去，亦可一睹獅子山風光。何文田上配水庫遊樂場人流較為稀少，在平日前往，能在這裏享受鬧市中一絲寧靜，為辛勞工作的自己充一充電。

結束行程後，可沿原路回到常和街，在香港華人基督會對出有小巴可到港鐵何文田站。若想到土瓜灣，可在常樂街和常盛街交界處轉右，再沿天光道走到土瓜灣。●

文：雷璟怡

模特兒：Albee

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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電郵：feature@mingpao.com

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