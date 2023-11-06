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健康

談痛說情：揀錯止痛藥 白捱副作用

【明報專訊】止痛藥物是處理痛症的常用方法，然而不少病人卻認為幫助不大，為什麼呢？

止痛藥有不同類別，所擅長處理的痛症也有不同。以最常使用的撲熱息痛（paracetamol）為例，它有效退燒及紓緩頭痛，卻對減輕骨骼痛楚的效果甚微。

撲熱息痛 擅長減頭痛

另一類常見口服止痛藥是非類固醇消炎藥（NSAIDs），能夠抑制發炎部位製造前列腺素（prostaglandin），繼而產生消炎及止痛功效。權威醫學文獻指出，消炎止痛藥有效治療膝痛、腰背痛等骨骼痛楚，但部分藥物可能帶來胃部不適，需要同時服用質子泵抑制劑（PPI）以保護胃部；而另一些消炎止痛藥，長期服用會增加患心血管疾病風險，需要小心留意。

另一種經常處方的是鴉片類止痛藥（opioid analgesics），透過抑制中樞神經系統與痛感相關的受體，而產生止痛作用。鴉片類止痛藥可根據藥效分為輕、中及強3個級別，輕至中度等級別的鴉片類止痛藥可處理骨骼痛楚，強度鴉片類止痛藥主要用於紓緩癌症疼痛，惟它會帶來便秘、頭暈及疲倦等副作用，大部分華人對這類止痛藥較為抗拒。

外用止痛藥膏 副作用減輕

部分骨骼痛楚是由於神經線受壓受損所致，例如坐骨神經痛，因此醫生會處方神經線止痛藥予這類患者，但此類藥物對因軟組織受損發炎等引致的骨骼痛楚，並無顯著幫助。

事實上，止痛藥並不限於口服，尚有外用藥物可用，例如對骨骼痛楚有幫助的消炎止痛藥，也有以藥膏形式出現。研究證實塗抹消炎止痛藥物對紓緩膝蓋痛楚效果與口服藥物相若，而藥物直接經皮膚吸收，產生療效所需要的劑量較口服藥物低，副作用因此減輕，不過仍需要按照指示使用，過量使用會對身體產生不良影響。提及外用止痛藥物，不少人會想起冬青膏（水楊酸甲酯，methyl salicylate），它主要透過產生冰涼感覺來紓緩痛感，並不具治療功效，過量使用可能引致慢性中毒。

無論如何，止痛藥只是其中一種治療痛症的方法，慢性骨骼痛症患者還需要配合運動及調整生活習慣，以達到更理想的消除痛楚效果。

文：薛詠珊（香港中文大學賽馬會痛「正」能量計劃總監、家庭醫學專科醫生）

運動痛症頻道：bit.ly/47ksJWy

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