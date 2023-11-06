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人生下半場

健康

長者不適應 缺乏支援 港樂齡科技 潛力難開拓

【明報專訊】據政府統計處資料，近10年本地65歲及以上人口比例由13.9%上升到20.5％，即每5人就有1名長者，對樂齡科技需求激增。

自2015年起，陸續有不同樂齡科技展覽在香港舉行，不少本地品牌亦已推出各種便利長者生活的產品，例如偵測跌倒的手杖，協助視力欠佳人士辨物的眼鏡，尋找走失長者的藍牙配件等。然而一些開發者表示，香港樂齡市場雖然潛力龐大，卻同時有很多因素阻礙發展與普及。

港產樂齡產品 防走失助求救

STICKu優杖

跌倒偵測通報

震動提示聽電話

STICKu優杖外觀跟一般手杖相近，但杖內有藍牙收發裝置。它支援跌倒通報功能，手杖會跟手機保持連線，若評估使用者有跌倒徵狀，便會通報預設聯絡人，並顯示當前地點，以盡早了解長者狀况。另外，手柄末端也有通報按鈕，可發出80分貝的聲音和閃光來提醒周遭途人；同時可發出信息給聯絡人求助。

STICKu優杖其他功能，包括自動偵測環境光暗的智能照明，感測環境溫度變化的智能暖手功能；手杖亦有來電震動提示，提醒聽力稍遜的長者接聽電話。

售價：$1999

查詢：3916 7407

（必靈科技 B-NET）

悅聲易 WeVoice+

朗讀圖文 線上義工化身眼睛

免費手機程式「悅聲易 - 視障好幫手」WeVoice+，能為視障人士提供文本辨識、圖像解說及實時視訊3項功能。前兩者可把書本、報章或貨品包裝等文字、圖像內容朗讀出來，用家的銀行信、私人信件不再需要請別人閱讀。而實時視訊就針對人工智能沒法辨識的物事，由義工協助解說。

悅聲智能眼鏡是升級配件（$5000），眼鏡配有鏡頭，配合手機程式使用。當用家遇上困難，可與在線義工連線，透過實時視像及語音信號，讓義工更準確觀察附近環境。眼鏡也配置了揚聲器及收音咪，義工的語音指引更清晰。

售價：免費（手機應用程式）

查詢：5977 4347

（創啟社會科技 InnoSpire）

「友里蹤跡」App及「守護蹤」裝置

社群網絡偵測走失長者

賽馬會耆智園開發的「友里蹤跡」手機程式，為尋找走失的認知障礙症患者而設。原理是透過社群網絡追蹤系統，偵測患者身上藍牙裝置的位置。

「守護蹤」是低耗電藍牙裝置，可配合手機偵測使用者位置，毋須天天充電，方便攜帶。而「友里蹤跡」則是社區人士安裝組成社群網絡的偵測裝置，收到報失通知後，手機App會自動偵測，一旦發現失蹤者就會把資料傳給照顧者；當愈多人安裝「友里蹤跡」，就愈有助加強搜尋範圍，偵測裝置亦延伸至部分公共交通工具，令偵測範圍進一步擴闊。

售價：非公開發售，需登記申請

查詢：6804 6307（賽馬會耆智園）

香港銀髮商機 亞太區第2名

樂齡科技需求增長，數字騙不了人。2015年，Ageing Asia銀髮商機指數（Ageing Asia Silver Economy Index）根據老年人口及供養他們的子女的消費能力，評選香港為亞太地區第二名。B-NET 和InnoSpire都是在這段時期加入樂齡科技市場的創科公司。B-NET開發的智能手杖，InnoSpire的視障軟件及智能眼鏡，最初目標客戶是殘障者，但預視到龐大長者市場後，漸漸將長者需要列入產品設計內，甚至以長者為主要的市場對象。

逾70歲長者 較難掌握新科技

雖說市場潛力大，但樂齡科技普及程度尚待提升，皆因長者普遍對科技接受程度不高，「相對年輕的60至70歲長者會好一點，本身對手機有一定認識，比較容易接受；70歲以上明顯較難適應新科技」。B-NET聯合創辦人梁渭聲（Richard）如是說，InnoSpire聯合創辦人蕭啟穎（Kelvin）亦有相近意見。賽馬會耆智園總監、中大內科及藥物治療學系教授郭志銳坦言，香港目前這一代長者教育水平較低，「本身識字不多，對一些概念的掌握相對困難，再加上隨年紀增長出現的視力、聽力及腦退化，要適應新科技，遇上困難也在所難免」。

除了能力，郭志銳認為心理障礙更關鍵。「長者愛穩定不愛改變，對變化沒有信心，而且支援相對少，家人移民，無朋友、社工從旁協助，都會影響到他們接受科技的信心。另外，認知和接收資訊的速度，也限制他們對科技的聯想力，例如安慰一個老人家，一個毛公仔便可能比屏幕上一張相、一個影像有效得多。」因此，Richard與Kelvin在設計樂齡產品時，都考慮長者的適應能力。Richard本身從事玩具生產，認為實體物件如智能手杖，長者易於明白和接受。

缺乏住院長者適用產品

產品出爐，要長者交出「第一次」也同樣考工夫。跟NGO、院舍合作，免費提供產品給長者試用是常見的做法。Kelvin說：「我們會合作舉辦工作坊，親自教長者使用。」Richard更試過「落區」到公園接觸老人家，「老人家有時都像小朋友，要讓他們覺得產品似玩具，才能誘使他們去嘗試新事物」。Richard還說多得疫情，很多長者被迫學用《安心出行》，才更願意接觸手機和科技。也就是說，想長者適應新科技，必須軟硬兼施。

樂齡科技需求穩步增長，但郭志銳看來，現階段產品仍較多針對家庭用戶、有足夠自理能力的長者；能配合醫院、院舍需要的產品卻相當有限。「要同時考慮到社福界的人手配合，就會遇上很多難處。除非該科技在協助長者的同時，也不會增加人手和工作量，不然在院舍推廣樂齡科技依然路難行。」事實上不少院舍的照顧者，教育水平較低，要教導他們使用科技亦需增加人手，此消彼長下，工作量隨時有增無減。「所以樂齡科技重點，應該是怎樣改善長者生活，尤其是原本已有足夠自理能力的長者，如科技能減慢上述長者的老化，就已經很好了。」

香港樂齡科技市場發展近十年，日子不算短，但市場未見普及。觀乎外國對樂齡科技的接受程度更高，經驗又是否值得香港借鏡？WeVoice+曾於第48屆日內瓦國際發明展參展並獲得銀獎，Kelvin觀察所得，「香港人口密度高，生活所需容易得到，亦容易找到幫手。換上外國，地理限制令長者要學會自理，要求助就要靠科技。」郭志銳直言，外國很多時家人的支援更少，樂齡科技更重要。「多多少少也是被迫接受科技吧。」

香港樂齡科技市場的發展，還有很長的路要走呢。

文：林建宇

編輯：王翠麗

美術：謝偉豪

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