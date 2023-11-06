劇集中注意到中醫教摸脈，先教人手捉泥鯭，指摸風箏線，使我想起站在我後面診症的學生，一向是他們觀察我診脈及望診，如何診斷病患，也需要多教他們基本功。於是這星期，用我的方式給徒弟講解示範。

我跟學生解釋，之前針灸老師黃雅各也說，教人針灸用針之法，總不能要求學生先學小提琴，訓練手巧靈活。我以前也喜歡拉小提琴，手指需要為十六分音符作調節，不知不覺手指變得靈活。但現在面對中醫學徒訓練，當然不能由小提琴開始教。

診脈不止用指尖

問他們手指哪處觸覺最敏感，他們皆認為是指尖。於是，讓他們摸枱邊一些不平凹凸點，指尖最敏感。跟着請他們摸枱上的枱墊，先用指尖，之後用手指皺褶之處（關節位置）再摸。他們感覺到皺褶處觸覺更敏感，原來不同接觸位置，身體上有不同敏銳點。學生們在疑惑中開竅，有助他們多思考。

根據我以中西行醫多年的經驗，對中西融會貫通，有了全新體驗。西醫和中醫各有生理、病理特點，但有多處共通之處，要明瞭醫學和治療病人，首先要有一個好的體緻圖則（bodymap），貫通中西醫。

診斷治療更清晰

體緻圖是一層一層，由外至內，當中穿梭交織着不同組合神經、血流、筋膜組織等，中醫說的氣、血分佈，西醫未必清楚這些虛概念。身體就是一個整體運作系統，由核心至環境互相關聯、支持、穩定，以達到生命活力；透過了解體緻圖則，不論中醫西醫，對診斷和治療就會更加清晰。

為了使跟隨我學習的中醫或西醫學生，明白身體由出生至老大的體緻圖則的基本和變化，我寫了幾篇醫學文獻，由神經血流至氣血調適，以及人體結構律動，加上中西醫框架，有興趣可瀏覽網址：shorturl.at/ghru6、shorturl.at/bcizG、shorturl.at/xIS16

文：余秋良

（香港醫學專科學院院士，浸會大學中醫藥學院榮譽教授）