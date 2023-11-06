醫言有理：科大擬辦美式4年制醫學課程

英國、澳洲及新西蘭等英聯邦國家大學大多提供傳統醫學學士學位課程，但近年這些國家個別大學已轉為提供美式4年制醫學博士課程。無論是英式醫學學士或是美式醫學博士，畢業後水平大致相同。根據個別國家及地區規定，成為合資格執業西醫。畢業後須接受進一步培訓，然後可以成為不同科目的專科醫生。

以新加坡為例，新加坡國立大學醫學院成立於1905年，一直提供5年制英式醫學學士學位課程，入學主要是中學畢業生。新加坡國立大學與美國杜克大學醫學院於2005年共同成立新加坡第二間醫學院，提供4年制美式醫學博士學位課程，入學前必須有大學學位。新加坡南洋理工大學成立於1991年，與英國倫敦帝國學院合作，於2013年成立新加坡第三間醫學院，2017年正式開幕；跟新加坡國立大學第一所醫學院一樣，提供5年制英式醫學學士學位課程。新加坡有人口500多萬，目前已經有3間醫學院，發展迅速。

香港目前只有兩間醫學院。香港大學醫學院由創立於1887年的香港華人西醫書院發展而成，國父孫中山先生乃首屆畢業生。港大醫學院提供優秀的英式5年制內外全科醫學士學位課程，直至近年香港中學轉制，即轉為6年制課程，補充中學所減少的1年。香港中文大學醫學院成立於1981年，同樣提供優質英式內外全科醫學士學位課程。

提升生命科學研究水平

香港科技大學成立於1991年，與新加坡南洋理工大學同齡，屬較年輕的大學。科大發展迅速，轉眼已成為世界知名學府，其中生物科學研究尤其出色。科大有意成立香港第三間醫學院，初步屬意美式學士後4年制醫學博士學位課程，目標培訓更多優秀醫生，同時進一步提升生命科學研究至更高水平。

所有醫學院皆有三重使命，除培訓優秀醫療人才外，還必須做尖端醫學科研，同時為病者提供優質醫療服務；三者相輔相成，缺一不可。

文：梁憲孫

（血液及血液腫瘤科專科醫生）