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健康

邊緣人格障礙 極端害怕遭棄

【明報專訊】今年7月刊登於醫學期刊BMC一篇學術文獻，是本港少數有關邊緣人格障礙的調查研究。研究成功訪問了376名市民，當中16%出現相關徵狀。當然，有徵狀並不等於有病，但此病多始於青少年時期，患者自我傷害行為比率較高，情况令人關注。

文：丁惟彬（香港中文大學社工系講師 ）

多年前一名社工系教授預計，基於家庭結構變化，多了很多單親或並非由父母直接照顧子女的家庭，本地邊緣人格障礙（borderline personality disorder）個案會愈來愈多。

強烈情感需要 全情投入關係

邊緣人格障礙患者的核心情感，就是渴望被愛惜（thirsty for love and care），同時也極度害怕被遺棄 （fear of abandonment）。正因為這強烈的情感需要，當事人可以很快投入一段愛情或友情關係，不止全神貫注，也會展現極大的需索，要求對方無時無刻陪伴自己。

出於害怕被遺棄的心理，每當見到伴侶或好友與他人接觸，他們很容易嫉妒，甚至懷疑對方是否就此拋棄自己，因此大發雷霆。另外，患者也會透過極端方式，例如自殘去引發關注，力圖縛住喜歡的人，令對方無法離開。

記得多年前入行不久，曾遇上一名中年單身男士，久不久便因服食過量藥物入院。而每次住院，他都會要求見同一名女社工，也很享受對方的噓寒問暖，倘若醫院安排另一名社工，他會大發脾氣拒絕合作。我當年年資尚淺，未能理解該男士的心態，回頭再看這段助人經歷，才體會到案主寂寞難耐；在外人眼中，他的行為極不理性，甚至有點自欺欺人，但當代入他的心態，其不惜自殘，是為了剎那的溫暖，縱使出院後又回復孑然一身，他仍然感到非常值得。

眼中只有「大好人」或「大壞蛋」

邊緣人格障礙患者對人的看法兩極，他們看不到一個人同時可以有好壞兩面，只會將遇到的人分為「大好人」（all good） 或「大壞蛋」（all bad） 。有趣的是，同一個人，無論是伴侶、朋友甚至社工，曾幾何時被視為天使，但轉瞬間又被當作魔鬼。曾見證一名年輕女子，原本視好友為閨密，及後因對方未能全程陪伴自己，並為她不喜歡的人講說話，觸發了她的暴怒情緒，更在社交媒體公開討伐，昔日閨密最終變成陌路人，好友亦因此感到受傷。

可以想像得到，上述激烈舉措，令邊緣人格障礙患者難以建立既長久又穩定的關係，身邊人無論有多大包容，多會吃不消而離去。由於他們喜怒無常的表現，在生活圈子中很容易被視為「麻煩人」。而每一次關係的終結，都會加強患者「被遺棄」的失落感。

肉體痛楚掩蓋內心煎熬

人際關係持續挫敗，觸發了患者的空虛感，感到自己存在毫無價值與意義，部分或會透過吸毒或酗酒排解苦悶，也有不少自殘行為，尤其是年輕一代，𠝹手行為並不罕見，他們期望借此宣泄苦悶，以肉體痛楚掩蓋內心痛苦，找到存在感。

■治療方法

學習控制憤怒

免升「三級大火」

邊緣人格障礙患者的治療方法，主要是透過藥物去控制情緒，同時有「辯證行為治療」，協助患者了解並接受負面情緒，學習以正確方式控制憤怒，從而避免每次都演變成「三級大火」，「燒傷」別人之餘也「燒傷」自己。

除了上述方法，研究同時指出，邊緣人格障礙多源於患者在成長過程遭受創傷，因為曾經被遺棄或傷害，不安與憤怒在內心不斷累積，並無法肯定自己。研究提倡推行「創傷知情照顧」模式：助人者（包括心理學家、社工、輔導員）致力營造安全而不批判的氛圍，與患者一起回顧生命歷程，讓對方了解創傷與病情的關係，減少自我批判與標籤。

此外，基於患者對人的情感有很大需索，接手這類個案時，社工多強調「約法三章」，例如一早規定見面密度或時間，不過此舉強調建立界限，會令對方嗅到社工的防衛心，進一步感到被排斥，互信無從建立。

輔導者放下心防 拉近距離

從事個案工作多年，深深感受社工同業對邊緣人格障礙患者的固有看法，認為他們要求過高，甚至戲謔他們是「VIP」，強調相處時要加倍小心，避免被對方「食住」。然而，這種處處設防的態度，令患者難以感到被接納。而無論是嚴重或輕微個案，他們的內心深處，只是渴望與人連結。

所以說，輔導工作萬變不離其宗「旨」：真誠、接納、肯定與理解，遠遠比醫療標籤來得重要。

■邊緣人格障礙9項主要徵狀

‧非常害怕被親近的人拋棄，會歇斯底里阻止其發生

•人際關係緊張而不穩定，對人看法盤旋於過分理想化或全盤否定之間

•自我形象與價值持續不穩定

•至少展現兩類對自己有害的行為（過度消費、危險駕駛、厭食、濫藥或性濫交等）

•持續展現，或要挾作出自我傷害的行為，包含自殺及自殘

•情緒不穩定，持續展現暴怒、焦慮、驚恐或絕望沮喪等

•長期感到空虛或無聊

•不適當展現，以及無法控制發怒

•間歇存有被迫害想法，以及出現解離情况

註：只要符合其中5項或以上，就有可能被確診

資料來源：《精神疾病診斷及統計手冊》第五版 （DSM-V）

編輯：王翠麗

美術：謝偉豪

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相關字詞﹕心理創傷 治療 情緒管理 社工 邊緣人格障礙

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