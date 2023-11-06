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副刊
健康

吾生有杏：院長醫生周記（241）：春風化雨

【明報專訊】上月我出席了香港急症科醫學院的專科醫生畢業典禮。多年來急症室是本港的「重災區」，病人經常要在這個地方苦候大半天或以上，疫情期間急症室的情况更是慘不忍睹。對於很多醫護人員來說，急症專科並不吸引。工作壓力大，病人又經常埋怨輪候時間太長，令不少急症醫護感到吃力不討好，所以我希望透過出席這個畢業典禮，表達我對這批生力軍的支持及欣賞。

當晚有一名年輕醫生及她的家人高興地走到我面前說：「陳院長，當年大學畢業典禮已是5年前了，我們還一起拍照呢！」她接着說：「我還有兩年便成為專科醫生了！」我不禁問這名年輕醫生：「在急症室工作辛苦嗎？」她微笑着回答：「還可以！這是我的志向，是一份非常有意義的工作。」她的家人還抱着感恩的心，連番感謝中大醫學院對女兒多年來的栽培。

不能量化成果 比硬指標更可貴

還記得上個月，一隊由醫委會委派的外國醫學教育專家赴港，評審本地兩所醫學院的教育質素，並對如何衡量教育成果作出多項指引。一些硬件配套、統計數據、人工智慧等，都是現代醫學教育的重點發展項目。相反地，「以身作則」、「生命影響生命」、「發掘每個年輕人不同的潛能」等卻被視為難以量度的質素。這些專家的見解讓我獲益良多，原來當專家需要有專家的術語及其獨到見解，令我「恍然大悟」，方才發現自己還是缺乏了當教育專家的DNA。

魯迅先生認為教育應該「適如其分，發展各各的個性」，「橫眉冷對千夫指，俯首甘為孺子牛」這兩句話充分反映他對教育年輕人的熱情。過往30年從事醫學教育的經驗，告訴我什麼叫「春風化雨」、「潤物無聲」，有時候不能量化的成果比可以量度的硬指標，更難能可貴。

文：陳家亮（中文大學醫學院院長）

（教學生、醫病人、做研究，中文大學醫學院院長陳家亮親筆分享杏林大小事，隔周刊出）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[健康]

相關字詞﹕健康 吾生有杏 急症科 急症室 急症科專科醫生 中大醫學院長 中大醫學院 陳家亮 院長醫生周記

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