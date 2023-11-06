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冰球趣聞：溜冰鞋放焗爐 可保護韌帶？

【明報專訊】1. 打架是冰球的「傳統」？

提起冰球，不少人會聯想起球員打架的場面。有指打架是這項運動「傳統」，甚至有不成文規定，如球員卸下裝備單挑，裁判會「默許」。對於冰球這種既定印象，冰球教練Aman感到無奈。「我覺得與其說是傳統，更似是一個商業元素，吸引不同層面的觀眾。」Aman指，打架後球員會被罰離場，可能連累球隊因缺少一名球員而輸波，會被教練責罵。以前雖然會有一些球隊派較弱的梯隊球員去挑釁對手較強的球員，令對方被罰，但現時比賽講求技術與速度，已不流行這種打法。

2. 為何球員會用冰球棍敲冰面？

冰球比賽不時見到球員冰球棍敲擊冰面，Aman解釋：「多數是帶鼓勵之意，有時隊友中途受傷，需退回場邊，就會有人敲棍鼓勵隊友，因我們戴上手套無法拍手，都會敲棍代替。」

3.《冰上火花》有一幕將溜冰鞋放入焗爐加熱，是戲劇誇張效果？

腳踝承受全身力量，一對有足夠支撐力的溜冰鞋因此非常重要，物理治療師葉惠豪指，「腳踝扭傷是因為突然大幅度轉動，令韌帶撕裂，所以一雙硬淨的溜冰鞋可令腳踝活動幅度受限，避免受傷」。溜冰鞋不單要有一定硬度，還要夠貼腳。將溜冰鞋放入專屬焗爐，其實是透過加熱使溜冰鞋與腳形更貼合，減低腳踝在鞋內的移動空間，保護韌帶。

[健康]

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