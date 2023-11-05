未來城市：濕地大縮水 凌嘉勤：環團太敏感

保育公園三變一

根據漁農自然護理署資料，米埔內后海灣濕地獲《拉姆薩爾公約》列為「國際重要濕地」，對遷飛候鳥非常重要，是牠們遷飛期間的度冬棲息地和補給站，每年在此停留的遷飛候鳥多達5萬隻。事實上，后海灣一帶的發展，20多年來均以保育為先，2014年起城規會更以〈規劃指引編號12C〉（下稱12C）為這個區域的發展項目定下兩大守則，包括以「防患未然」的方法保育魚塘的生態價值，和規定項目要符合「不會有濕地淨減少」的原則。

港府就北部都會區的發展計劃，在2021年曾發布報告書，列明將建設3個濕地保育公園（南生圍、三寶樹、蠔殼圍）、擴大香港濕地公園、建設尖鼻咀/流浮山/白泥海岸保護公園和海濱長廊、建設沙嶺/南坑自然生態公園，以及加強與深圳和廣東省的保育合作；總共有約2000公頃的面積，作生態保育之用。相比下，近日發布的綱領僅提及三寶樹一地，且沒有列明面積，惟5月政府曾向傳媒透露，報告書中520公頃的三寶樹濕地保育公園，在最新計劃下變成300公頃，發展範圍和填塘面積亦有增幅。

多個環保團體擔心，政府在北部都會區的發展可能違背12C，質疑政府大幅減少濕地保育公園的面積，難免將減少原有魚塘的生態功能。有關注環境保育的市民更在網上表示，如此破壞環境的發展，是在剝奪下一代健康成長的機會，「拒絕喺香港擁有下一代，就係我對下一代最大嘅祝福」。

濕地愈大 支持物種愈多

在2021年的報告書，政府以6個圖標標示北部都會區的保育項目，覆蓋範圍與12C中的濕地保育區大部分重疊，呈長條鏡像L字形。但在規劃署於6月公布的〈新田科技城的土地用途建議〉，三寶樹濕地保育公園的一部分，被劃上「港深創新及科技園區」，且不見其他濕地保育的範圍。

發展局長甯漢豪日前就面積縮小的疑慮回應表示，發展不應該追求「一換一」，又說其實北部都會區的生態補償不求「補番個量」，而是希望「補番個質」。香港觀鳥會保育主任黃雪媚認為，局長的說法奇怪：「面積細沒問題，但生態有其複雜性，現時全球的濕地政策都要阻止濕地面積下降，甚至要提升，中國內地的政策都是以面積為目標。我們看不到科學上怎樣支持政府的說法。」

她續稱，「濕地愈大塊，能夠支持的物種愈多。如果夠大，又有保育措施就最好。如果面積下降，但又說功能可以維持，那就要交代清楚，不應該就這樣不負責任地拋出說法」。而且，北部都會區的發展規模有上百公頃，不是低密度發展。黃雪媚估計，用保育公園來補償生態損失，本來就已經事倍功半。她對局長的「補質」講法沒有信心。

須科研證明可維持生態

長春社公共事務主任吳希文就說，環保團體向來的訴求是保存整個生態系統。「由西面白泥，到流浮山，向東到東頭圍、南生圍，北上就係米埔、蠔殼圍、新田這邊，再落去塱原那邊，是一個完整的濕地生態走廊，雀鳥冬天時覓食的中途休息站；雀鳥補充足夠食物和體力後，就繼續遷飛。當其中任何一處被破壞，這個生態功能就會斷裂。」

他強調，城規會規定在米埔內后海灣濕地的任何發展，要保持濕地面積是有科學根據的。「（上世紀）90年代有后海灣研究，結論是要有一定濕地面積才可以維持候鳥數量，這些標準維持了20多年。濕地的潛在的價值，是可能隨時間變化的，但要做個科學研究，證明不需要有那個面積也可以維持生態。」

記者就「補質」的可能向科大環境學院首席發展策略師陸恭蕙教授查詢，她表示這條問題需要專業知識和細節才能回答，「功能比數量重要（quality over quantity）原則上是對的，但能否應用在北部都會區就是另一個命題」。世界自然基金會香港分會保育總監陳輩樂博士書面回覆指，一般來說，濕地面積減少，原有的生態功能必然減少，政府應該說明「補番」的是什麼「質」、如何補，以及使用什麼監測方法來證明。

完整保留 有利大灣區

日前，前運輸及房屋局長張炳良在《灼見名家》周年論壇上指出，檢視生態和保育情况時，應從整個大灣區角度出發，在視野擴大下，發展選項便可多些。記者曾就「補質」詳情向發展局提問。局方回覆指，在發展需求下難進行一換一面積補償；而需要填平的魚塘中，一半已沒有養殖活動或已荒廢。局方續指，政府在做新田科技城的環評時，會嚴格根據環評研究概要及《環境影響評估條例》下《技術備忘錄》，評估生態影響並提出緩解措施，確保發展不會導致濕地生態功能淨損失；該報告現計劃第四季向環境保護署提交。

黃雪媚同意用大灣區角度出發看生態很重要，但卻得出跟張炳良不同的結論：「若這樣破壞濕地，而不做對應補償，就會成為一個壞示範，讓其他區域有例可循，在破壞生態下任意發展。」另一邊廂，她認為就算在香港失去的濕地生態，在其他大灣區地區可以補回，「但其他濕地本身已經要支持那邊的族群，如果要額外負擔本來香港負責的部分，可能會超過當地承載力」。

吳希文就形容，環保團體訴求的不是單單有濕地，而是保留原生發展的濕地空間。「大灣區的濕地其實已經集中在深圳和香港，福田的濕地因為向海發展、填地已經萎縮，近年發覺濕地就快絕迹才開始重視。香港是大灣區僅餘的、其中一個質素好的濕地，更應該完整保留，不止是幫助香港的生態，還能夠幫助整個大灣區。」

倡政府收地 提升魚塘功能

北部都會區的主要推手凌嘉勤向記者解釋指，因為要發展北部都會區，所以無論如何都會用到濕地。「因為新田科技城其中創科用地不夠地，而且跟文化康樂樞紐用地駁唔埋，如果不用魚塘連結，新田科技城就會變得很零碎。」而12C不止關注不要減少濕地面積，而是若減少，要證明如何繼續維持候鳥棲息和覓食地的功能，「這是那個guideline（指引）的精神」。

他說，12C的「不會有濕地淨減少」原則，是指面積和功能，「從來都不只是講面積」。「那面積減少但功能維持，是怎麼做到？我們要知道那邊的魚塘濕地，是一種人工的feature（情况），以前是種田、種米的，近幾十年才改成魚塘，現在有的魚塘荒廢，裏面會生蘆葦，一年左右就會蓋住成個魚塘，或者乾掉了，失去本來濕地生態功能。而且有部分已經被填塘，用作棕地作業。再者，如果是商業化魚塘，鳥是食不到魚的，漁夫也會用CD等來驅趕雀鳥，水也太深。」

在凌嘉勤的計劃下，保育和補償濕地功能的方法，是政府收、租回土地，「乾的修復，之後或者租給漁民，用一個更好的管理方式，在冬天讓候鳥覓食，再清理棕地，提升生態。這就是提升魚塘的功能」。他說，明年將公布的《北部都會區發展策略下建立濕地保育公園系統之策略可行性研究》會有詳情，而之後應該還會公布蠔殼圍、南生圍、尖鼻咀/流浮山/白泥等保育區的研究，「收地、恢復後，整個北部都會區生態功能都會提升。全局來看，發展和保育是並存。反過來說，也不可以因為保育而沒發展」。

三寶樹先行 未必走數？

雖然凌嘉勤說「不明白環保團體的concern（憂慮）是什麼」，但他亦理解「環團不信任政府，逢發展都反對」，呼籲不需要過分敏感。會不會是因為在兩份文件，報告書和綱領中，列明的保育區域明細相差太遠，讓環保團體憂慮？他回應道，「綱領是2023年的，以後應該都仲有，是做緊的，蠔殼圍做緊，估計還有南生圍和濕地公園擴展。不應該看到政府現在未講，就話走數，講了三寶樹先是因為做得比較早」。

「環團更好的態度是提醒政府公布交代。政府就北部都會區的研究，每2、3年可能就有新的範圍研究出來，是要講的，因為北都還有其他區域要發展，會用roll on（滾動式）的方法公布。」至於甯漢豪指報告書中的數字不是承諾，凌嘉勤說「也是對的」，「因為研究後，數字可能更精準，人口數字會加減。當然數字差太遠會有疑慮，但現在不是嘛」。他希望環保團體要有耐心：「現在未講（其他濕地保育計劃），只是因為未到一個階段可以講。」

政府沒有明確回應，到底除了三寶樹濕地保育公園，北部都會區內還會不會有其他保育計劃；環保團體的不滿和疑慮，一部分是信心問題。不過，黃雪媚也補充，即使是三寶樹濕地保育公園，範圍也比原有計劃小，「走晒樣」；而且，發展新田科技城所需填平的魚塘濕地面積達90公頃。她認為這將大減損濕地功能，造成無法挽回的生態破壞，在另地補償也不能解決。

凌嘉勤重申發展是必須，對未有物業的人來說，北部都會區的建設很重要。吳希文則希望政府慎思：「我想政府始終不會想走回中環、香港市區那種高密度發展，那就要想應該怎麼保住生態區。但現在turn out（最終）似乎又倒退，好像發展行先，濕地要讓步。」

【濕地篇】

文˙ 梁景鴻

{ 圖 } 新田科技城網站、受訪者提供、梁景鴻

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 朱建勳

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