明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

星期日WorkShop

通識導賞：時光倒流五百年 回到文藝復興時 水都畫派 提香先「色」奪人

【明報專訊】從前某海上國度，異邦船隻川流不息，匯聚各地商人、航海家、藝術家，此地是貿易中心，更是孕育藝術文化的沃土。歡迎來臨文藝復興時期的威尼斯！由香港藝術館及意大利烏菲茲美術館聯合籌劃的新展覽，展出以色彩多變、情感深邃見稱的威尼斯畫派作品，帶大家時光倒流500年。威尼斯畫派大師提香（Titian）筆下栩栩如生的人與景，穿越時間國界，繼續撩動又震撼人心。

曾是全球最貴顏料

剛步進展場，瞥見入口處地面波光粼粼，香港藝術館館長（學習及國際項目）馬佩婷介紹這設計巧思，是以光影慕仿威尼斯水道。水都滋養藝術創作，文藝復興時期的威尼斯畫派以提香為象徵人物，這次展覽展出該畫派50幅鉅作，當中8幅出自提香之手。烏菲茲美術館十六世紀繪畫策展人Anna Bisceglia指出，提香在亞洲地區的知名度，或許不及達文西、波提且利、拉斐爾等意大利藝術家，不過他對及後幾世紀的歐洲藝術有着深遠的影響，其作品更是眾多後起之秀的研究目標。

威尼斯畫作一大特點，在於以色彩為重心的獨特美學。正值威尼斯共和國繁盛時期，對外貿易頻繁，藝術家得以接觸珍貴顏料。《聖母、聖子、聖若翰洗者及亞歷山大的加大肋納》一作中，聖母身穿的裙子用上藍色顏料群青（Ultramarine），為文藝復興時期全世界最貴的顏料，從阿富汗特產青金石磨製而成。Anna驚歎道：「你可以想像它（顏料）要經過多長的旅途才運抵威尼斯，它很昂貴，但絕妙的深藍色很迷人。」

提香擅長調配色彩，慣常用色及後更以其名字命名。在髮型屋染髮時，有沒有見過「提香紅」（Titian red）的選項？原來這名稱源於提香筆下美女，總會頂着一頭紅色秀髮，成為其畫作的一大特點。

簡約筆觸勾畫草圖

意大利文藝復興早期以佛羅倫斯畫派為首，及後興起的威尼斯畫派有什麼分別？從繪畫媒介來說，由於威尼斯環境潮濕，並不適合以蛋彩和木板作畫，促成畫家廣泛應用油彩及帆布。威尼斯盛產帆船，帆布自然是隨處可見的物料。Anna進一步點出：「當你在（帆布）那種粗糙的表面下作畫，油彩顏色會流動，某種程度上（畫作）更有活力。」聽畢她這番話，再看提香的《維納斯、邱比特、小狗與鷓鴣》，沿着愛神維納斯的胴體曲線，好像有種超越色彩本質的動感。

有指威尼斯畫派是「色」先於「形」，即顏色比線條更為重要，這與佛羅倫斯畫派講究構圖、重視素描的審美觀截然不同。Anna解釋，威尼斯畫家當然也畫草圖，不過只會使用甚少筆觸勾勒粗略線條，畫作佈局基本上取決於色彩運用，更可自由疊加多重顏色。老帕爾瑪的《女人及男人肖像》是一幅未完成的雙人畫，剛好讓外界透視創作過程，男子衣裳僅以簡約筆觸勾畫，畫家已經開始上底色，反映威尼斯畫派以「色」為先的風格。

由《花神》到《慈悲聖母》

提香一生多產，由年少成名，至年近九旬辭世前仍埋首作畫，畫功歷經漫長歲月打磨。早期他師從威尼斯畫派另一代表人物貝里尼（Giovanni Bellini），其後與同期但較年長的喬爾喬內（Giorgione）合作，彼時畫作不論佈局還是畫功，仍帶有二人影子。其中喬爾喬內三十餘歲英年早逝，展覽展出《梅瑟（摩西）的考驗》，是少數被認定出自他手筆的作品。這位威尼斯畫家被視為風景畫的創始人，馬佩婷提到在前人的畫作，風景從不是重點，「如果你記得《蒙羅麗莎》其實背後有風景，小小一格，風景畫最初只是這樣」。喬爾喬內增加了風景在畫中佔比，譬如在《梅瑟（摩西）的考驗》佔據逾一半範圍。他與提香為後世播下種子，後來在17、18世紀，風景畫才得以成為獨立的創作題材。

貝里尼與喬爾喬內相繼離世後，提香備受皇室貴族追捧，幾乎沒有人能挑戰其畫壇地位。他更自如地揮筆帆布之上，以大膽用色及奔放的筆觸，逐漸建立起自己的名聲。展覽涵蓋他早期作品（《花神》、《托馬索．莫斯蒂肖像》），以至暮年時創作（《慈悲聖母》），呈現提香畫功的進化。Anna指出在他藝術生涯最後20年，調色盤變得更深沉，還說過一個好畫家只需要3種顏色：黑、紅、白。

人像畫如生命綻放眼前

威尼斯畫作題材多元，有寫實的人物肖像，也有以神話為創作藍本的作品，展覽以題材劃分6個展區，散落多位大師的畫作。Anna指出提香作品的特色：「他不會把任何事物理想化，男人、女人、教宗、皇帝、英雄都是人類。」觀賞他的畫作，似是看着生命在眼前綻放。有指經典作品《花神》的主角是羅馬神話花神弗洛拉，也可能代表即像出嫁的年輕女子。無論如何，他筆下的女性美是一種既理想化，又像是真實存在的演繹。「最觸動人的地方，是提香把所有人變得真實的能力。」Anna續說：「你可以感受到人性，甚至是每個人物的心理狀態。」提香另一幅畫作《試觀此人》，深深打動當時的教宗與權貴。他以簡樸且嚴肅的畫風描繪受壓迫的基督，其撇頭閉眼的神情背後，蘊含穿透畫框的強烈情感。

提香及其他威尼師畫派大師深深影響歐洲藝術的發展，Anna着大家細看巴洛克畫派代表人物魯本斯（Sir Peter Paul Rubens）的作品，總會聯想起提香的風格。相隔逾兩世紀的印象派建基於光與色的科學研究，自然不會是提香當年的興趣所在。不過當印象派畫家回溯歷史，發現提香正是理想的參考對象。他對現實的詮釋，在畫布上的揮灑自如，還有像真的色彩，足以把人帶進畫中世界，亦吸引數世紀以來無數畫家鑽研。

肖像側身姿態 流傳至今

展覽全部50幅畫作都是首次在香港展出，馬佩婷認為古畫大師厲害之處，正是作品能夠跨越時空，「就算我不是意大利人，我都可以用現在的眼光，去欣賞那種震撼」。

凝視畫布上的查理五世，凌厲的眼神傳遞出威嚴神態，肖像畫有助鞏固其名聲。一如其他威尼斯畫家，提香的肖像畫會把主角置於四分之三的側身姿態，讓觀者聚焦人物的神情。Anna說今天的皇室權貴、政治人物也一樣，以相機拍攝的肖像照，竟與數百年前的畫作佈局有幾分相似。說到底在相機誕生之前，藝術家便是人類靈魂的詮釋者，其觀看世界的視角代代相傳。「我們無法想像他們（古代人）想什麼，做什麼，因為我們屬於一個完全不同的世界。」Anna如是說：「有些東西卻仍然存在，例如愛、欲望、權力等。」

提香與文藝復興威尼斯畫派──烏菲茲美術館珍藏展

日期：即日至明年2月28日（周四休館）

地點：香港藝術館2樓專題廳

網址：bit.ly/47gVvHc

文˙ 朱令筠

{ 圖 } 蘇智鑫

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 朱建勳

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

上 / 下一篇新聞