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健康點部署：街站戳手指 發現糖尿病先兆 街坊逆轉危機 分享健康心得

【明報專訊】說起基層醫療，不同組織擺放的健康檢查街站，往往是接觸市民健康的最前線。這期主角張姐不時路過醫護行者的定期街站，不過身體無恙時從未走近。直至健康響起警號，街站為她敞開健康資訊大門，一路上幸得專業人士和行山友人協助，還有個人努力，終逆轉糖尿病危機。

【Case：糖尿病前期街坊 張姐】

張姐退休兩年多一直有行山習慣，自以為尚算健康，怎料年初出現腳踭疼痛等情况，「原來血糖慢慢飈上來，我自己是不知道的」。她輾轉求助中西醫，關鍵仍是自我管理，包括摒棄不良飲食習慣，定期監察血糖水平。

數月以來，張姐歸納出一些應對心得，並分享予山友。幾乎落入糖尿病人行列的張姐，如今成為健康知識傳播點，幫助身邊人遠離病魔。

■張=張姐

■記=記者

■M=醫護行者社區發展經理羅承軒（Marco）

1. 牙齒鬆腳踭痛 健康響警鐘

張姐今年4月來到醫護行者街站，檢查血糖水平後發現糖尿病先兆。

記：最初是怎樣來到街站？

張：今年年初，我覺得身體出了一些問題，譬如牙齒本來好好的無蛀牙，無端端鬆了。另外就是很多尿，晚上又睡不着覺。那天上午11點多買菜經過，他們（醫護行者）就在賣魚檔對出擺了一張桌子。好像是馬高先生（Marco）問我：「你量唔量血壓？」我說：「我不量血壓，我血壓很正常，可不可以戳手指（驗血糖）？」

記：那時你已知道症狀可能跟糖尿病有關？

張：未必直接（想到），以為行山運動無咩問題啦，但問題是多的，包括腳踭無端端會痛，以為鞋子硬，扔掉買過對。就是頭痛醫頭腳痛醫腳，不會聯繫到糖尿。

2. 公院求醫 只開藥囑努力

張姐連續兩周到街站檢查血糖，發現均超出正常水平，遂向政府診所求醫。

張：醫生說：「現在你抽血，給你排個快期。」原來（看報告）都要十幾天， 但那期間我就不停在搜尋相關資料。經過十幾天，看報告時醫生跟我說：「你現在可以界定為糖尿，你吃不吃藥？」我那段時間之前看過很多資料，知道糖尿病前期是可以逆轉的。我就說：「我不吃藥，你給我一點時間。」他說：「給你幾個月，你要努力。」他就對我講咁多，無教我怎樣努力，怎樣減些什麼。

M：好像張姐那樣說，公共醫療體系內的同事未必有很多時間，教他們怎樣改善。「努力啲」即是點努力呢？我們可以填補這些窿，幫助察覺自己出事的街坊去改善。

3. 多菜少肉 減糖減碳

除了專業人士支援，民間也有不少對付健康難關的高手，譬如張姐獲山友贈予金石良言。

張：那幾個月不停減糖減碳，Chelsy姑娘（醫護行者營養學家）叫我一日吃兩碗菜，肉也不可以吃太多，飯只食一個拳頭的分量。行山有個阿叔都好好，可能他們老友記都有些經驗。他聽我說了之後就說：「你不要食麵。（因為我早上都吃一大碗麵。）你要吃淮山麵，是非常好的麵，不經油炸的。」他到老人院做義工，有包淮山麵就送了給我。

M：透過我們的服務，張姐知道身體出了些事，中途接受很多人幫助。這裏很多街坊都是，當健康改善之後，她很有信心，還有，過程中學到很多知識，自然就會想教其他人 。

4. 血糖值正常 毋須覆診

經過數月的努力，張姐9月抽血樣本的血糖水平回復正常，毋須覆診跟進。她更推己及人，不時與街坊及山友分享心得。

張：平時都會分享，這幾個月特別是行山的朋友，因為行山時間很長，一路傾時間會過快一點。行山有個身材肥胖的人，他好恨瘦，又瘦不下來。我說：「你食少啲啦。」他說：「不行，推超市購物車無力喎。」你自己咁樣都唔得，有邊個幫你……為了身體，你一定要有自己意志去改。

記：要改變之前一些習慣。

張：因為這是食多咗的問題。如果減食又運動都唔得，咁就無得講。現在有方法畀你做又唔做，咁無得講，不是叫你天天被戳一針。

【個案睇真啲】

破除飲食陷阱 謝絕高鹽高脂

糖尿病困擾不少人，張姐早有體會，因為其母親亦是糖尿病人，藥物還愈食愈多。即使如此，她最初亦未為意自身的高血糖先兆，直至在街站「戳手指」做血糖測試。醫護行者項目統籌（營養學家）李思薇（Chelsy）指出，一般看到街坊的血糖水平踩界，都會提醒控制飲食及多運動，也要密切監察血糖水平。

自發現血糖超標，張姐成為街站常客，更會自行上網搜尋方法降血糖。張姐以往習慣每朝早一大碗麵落肚，後聽從行山友建議轉食淮山麵，Chelsy指出這類高纖維麵食還包括通粉、意粉，其升糖指數比油炸製的公仔麵和烏冬為低，適合高血糖人士。Chelsy提到，不少街坊誤以為麵包餅乾的糖分不高，有助減肥，「我對街坊說，其實兩塊方包就等於一碗飯，方包不是咁抵（食）的，他們就恍然大悟」。

張姐分享，改變飲食習慣初期常飢餓難耐，不過為求健康堅持忍受。她從自己喜歡的食物入手，例如買餸會選番茄和豆腐，「腍腍地又好食，番茄有茄紅素，豆腐就是豆類」。Chelsy讚賞張姐的飲食含有不同顏色的蔬菜，同時不忘吸收蛋白質，因為許多街坊一邊減糖，一邊錯誤地減少食肉。她提醒，每一餐均需要攝取掌心大小的優質蛋白質，譬如去皮的雞肉、 魚蝦、豆腐和蛋。所謂優質，即低脂的蛋白質，因為高鹽高脂食物會影響胰島素分泌，「高血壓、高血糖、高膽固醇是『殺手三兄弟』，其中一項失控也很可能令另一項甚至兩項上升，增加心血管疾病風險」。

健康知識滲透社區

訪問正值街站運作時間，光輝圍街坊出出入入，不止做健康檢查，亦與街站義工打牙骱。Marco說街站讓社區各人以健康作為話題，交流彼此知識，「更加理想就是不需要醫護行者的街站，而是他們日常交流都可以（做到），街上遇到或者隔籬鄰舍」。健康知識滲透於平日對話，自然更多人關注健康。張姐聽聞山友受腳痛之苦，想起醫護行者派過一本社區健康資源小冊子，便主動向Marco索取多份 。「他（朋友）都很迷惘，所以就給他（小冊子），看他自己會否改變，有沒有幫到。」她續說：「行山的朋友幫過我，我就幫番他們。」

街站項目來自醫護行者「一呼百應 - 光輝圍慈悲關懷社區計劃」，由陳廷驊基金會贊助，目標希望建立健康社區。「我們很明白同工只有幾個，所以最關鍵是多些人有這樣的能力和知識。」Marco說張姐是很好的例子，由察覺自身健康問題、着手改善，到取得成果後就推己及人。

【保存紀錄很重要】

不少人家中也有血壓計和血糖計，不過Marco發現很少街坊真的會使用，有些則用了卻不懂解讀，街站同事便填補這方面知識。與此同時，Marco希望街坊學懂保存健康紀錄，才能見證自己進步或退步，「退步就真的要努力啲」。Chelsy則發現街坊會利用記錄卡交流，「好像一個打開話匣子的東西，見到大家拿着這張卡都會互相看吓、研究吓，推動大家一起努力」。張姐拿出厚厚一疊記錄卡，自豪地展示4月至今的血糖測試結果，「一直都是6點幾……7月20幾號的（數字）開始靚啦。經過一段時間的努力，已經開始靚啦」。

控血糖7件事

1. 少吃糖分及澱粉類食物

‧每天少於5茶匙糖

‧減少進食精緻澱粉如白飯、麵包

2. 高纖食物穩血糖

‧多吃全穀類、蔬果

‧食飯次序：菜→肉→飯

3. 烹調少鹽少脂

‧蒸焗焯、少油快炒

‧蒜薑葱代替高鹽調味料

‧去皮走腩，少食加工肉

4. 多做運動

‧隔天至少30分鐘中強度運動，如急步走、伸展操、行山

5. 戒煙及減少飲酒

6. 定期檢查及記錄血糖值

7. 保持理想體重及腰圍

‧體重指標：18.5至22.9

‧健康腰圍：（女）小於80厘米、（男）小於90厘米

文˙ 朱令筠

{ 圖 } 馮凱鍵

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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