明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

星期日WorkShop

餐桌共學：雞蛋與餐桌的距離

【明報專訊】每次逛超市我都有這個想法：假如我只能選一種主要食材，一定是雞蛋。因為雞蛋是一種超神奇的食材，由醬汁到主菜至甜點，由早餐到晚餐，全都能用雞蛋，用途十分廣泛。蛋黃是很好的天然乳化劑，能做出美味的蛋黃醬（mayonnaise）；蛋白能用來澄清高湯；把蛋漿塗在批面，烤出來的批便變得金黃閃閃發亮。即使炒蛋也能千變萬化，非常簡單，卻又很難完美駕馭。雞蛋亦可樸實如水煮蛋，也可成為精緻的蛋白杏仁餅（macaron）。

營養豐富 優質肉類代替品

雞蛋是營養最豐富的食物之一，含均衡的胺基酸來源、豐富的多元不飽和脂肪、數種礦物質和豐富維他命和抗氧化劑，營養價值僅次於肉類，是良好的肉類代替品。關於蛋黃中自1950年代起為人所懼的膽固醇，研究早已指出雞蛋的攝取量對血液中膽固醇濃度影響不大，而且蛋黃中的磷脂（Phospholipid）能干擾我們吸收蛋黃的膽固醇。蛋黃約佔整顆蛋重量的三分之一，卻佔了四分之三的熱量和維他命。母雞每日的熱量攝取，有四分之一用於製造雞蛋，牠的生活和飼料都影響着雞蛋的味道和蛋黃的顏色，最好的環境就是讓母雞在草地自由地吃各種苜蓿、花和小蟲。母雞吃的食物多元，雞蛋的營養較高。有些農夫想蛋黃有漂亮的偏紅色，就給母雞餵辣椒（鳥類的舌頭沒有感受辣的受體，而且辣椒能改善雞隻健康，所以餵辣椒不構成虐待，但工業式農場會以其他方式剝削母雞）。至於蛋殼的顏色與味道和營養無關，是由母雞的基因決定。

雞蛋忌放冰箱門

記得很小很小的時候，太婆在後園草地放養了幾隻雞，她叫我入雞屋撿雞蛋，然後在旁邊的廚房用柴火煮成水煮蛋。我覺得那水煮蛋超級美味，可能是因為用生命換來的關係（小時候非常害怕被雞啄，而且雞屋內很黑），更有可能是因為雞蛋的新鮮度。除了母雞的身心健康和飼料，雞蛋的新鮮度也決定了雞蛋的品質。新鮮的雞蛋含較高比例的濃蛋白，蛋黃圓滿結實，打進平底鍋時，會見到蛋黃與蛋白都是脹卜卜的，蛋白呈朦朧的白色。運送時搖晃和碰撞會使蛋白變稀（雞蛋的來源地愈遠，運送時間長，搖晃愈多），所以也不宜放於常搖晃的冰箱門蛋架中。蛋白隨時間變得愈來愈稀，蛋白裏的水分流入蛋黃，蛋黃膜因為蛋黃膨脹而變得脆弱。以分蛋法做蛋糕時，分蛋時蛋黃特別容易破，正是因為雞蛋不新鮮。煎太陽蛋、水波蛋（pouched egg）和需要雞蛋膨發的甜點，如梳乎里（soufflé）、蛋白霜（meringue）和海綿蛋糕等，用優質新鮮雞蛋最佳；次等的可用來做醬汁、可麗餅（crêpe）和炒蛋等。

埃及人「雞的工廠」

人類吃雞蛋的習慣比吃雞肉早得多。早在美索不達米亞（公元前6000–1500年）的古代亞述楔形文字板上，已有蛋作為食物的記載，包括鵝蛋、野雞蛋、鴿蛋和雞蛋（但只限王室專享）。公元前495-429年的古希臘食譜中也有提及蛋。直至近代為止，人類養雞主要是為了雞蛋。埃及人吃所有鳥類的蛋，亞里士多德於公元前350年已提及埃及人把家禽的蛋埋在糞堆中孵化，以增加蛋的產量。兩個世紀後孵卵技術已非常精湛，埃及人稱其人工孵化箱（egg oven）為「雞的工廠」（Maamal-el-firak）。17世紀，Cornelis Drebbel（發明第一艘可航行潛水艇的荷蘭發明家）發明了自動恆溫的孵卵器，一年四季也能孵出雞鴨，但只供宮廷娛樂之用。18世紀，法國科學家Réaumur基於埃及人的孵卵原理，在牧師的大麵包烤爐上方的閣樓，成功孵化出小雞，成為商業孵卵器的原型。19世紀，終於出現油燃孵化器（Hearson's oil-fired egg incubator，並在英國取得專利）和自通風孵化器（Cypher's self-ventilating incubator，推出後在美國大賣）等能穩定地孵化的機器。

雞蛋本是時令食物

母雞最多只能每天生一隻蛋，在春季產蛋最多，因為小雞在溫暖的季節存活率最高，到夏季慢慢減產，然後在冬季停產。母雞的產蛋量取決於牠們得到的日光、是否受壓力、飲食質素和是否在換毛（molting）期（這段時期母雞把能量由產蛋轉到長新的羽毛）。由於在冬天長期保暖和增加飼料來提升蛋產的成本高、成效低，蛋農唯有用生物學的方式改變母雞的產蛋習慣。牛頓大學科學家發現中世紀後期（公元1000年），歐洲人普遍以選擇性育種（selective breeding）培育能產更多蛋的母雞。選擇性育種使母雞的促甲狀腺激素受體（TSHR, thyroid stimulating hormone receptor）基因突變，令母雞成熟後更快產蛋，產蛋不受日光和季節影響（一年四季都下蛋），且減低母雞在擠迫受限的環境下的壓力。直至20世紀初，母雞平均一年只生產約70至80隻蛋。1913年，美國家禽專家James Dryden教授培育出能產多於300隻蛋的母雞，是重大的突破。他在1916年出版的《家禽育種與管理》（Poultry Breeding and Management）成為蛋農重要的教科書。到1930年代，母雞平均的每年產蛋量增至180隻。

強制換毛 提高產蛋量

從前大部分雞種都是「雙用型」，即同時被飼養作雞肉和雞蛋生產，到二戰後出現了肉雞（broiler）品種（只飼養公雞，體型大，肌肉多，生長快），專門生產雞肉；蛋雞（layer）品種專門生產雞蛋。蛋雞品種的公雞不能生蛋，生長不及肉雞快，不符合經濟效益，於是小公雞破殼幾小時後便會被挑出，丟到運輸帶上，運輸帶的盡頭是一台絞碎機，直接把小公雞絞碎，再製成其他動物的飼料，較人道的處理方式是用二氧化碳。每年至少70億隻小公雞被上述的方式淘汰。存活下來的小母雞則一生困在擠迫的籠子裏直到不能再下蛋（cage-free和free-range的母雞其實也不見得自由，只是沒有困在籠子裏而已），生命便被終結（一般雞的壽命約有5至10年，蛋雞只有2年，肉雞則有6星期）。由於母雞一生中被迫不斷產蛋，製造蛋殼以致鈣質流失，因此骨骼變得脆弱。當冬天來臨，母雞進入換毛期時，產蛋量下降，吃得少，這是自然的周期。現代蛋農為母雞模仿這種狀態，強制換毛（forced molting）：斷水斷糧好幾天，令牠們體重急劇下降，大量脫毛。當再次被餵食時，牠們可在短時間內恢復到最大產蛋率，而且蛋的質素更佳，之後便被送往屠宰場。所以當母雞產蛋量下降，便會被強制換毛，在牠生命中榨乾所有雞蛋，很多母雞都捱不過強制換毛而在過程中死亡。現代生產的雞蛋都是以大量生命換來的。我見過一名主廚，因為只用蛋黃，毫不猶豫地把蛋白直接丟到垃圾桶；也見過一家甜點店，因為只用蛋白而把所有蛋黃丟棄。簡直不敢相信，怎能糟蹋如此神奇又美好的食材？就算不成為純素者（vegan），也不能浪費食材吧。

意大利奄列/蛋餅

在簡單的雞蛋料理中，我很喜愛frittata（意大利奄列/蛋餅），它可以是前菜（warm appetiser），成為主菜也蠻得體。根據意大利料理之父Artusi的frittata食譜，成品是薄薄的一片蛋餅。我的意大利host mamma的版本是令人大滿足的超厚巨型（8至10人份）蛋餅，材料是時令野菜（如野生蘆筍和琉璃苣）和用剩的芝士邊角。我根據她的做法調整食譜，用本地有機韭菜，以玉子燒煎鍋做一個小型的版本。

食。譜

【材料】（1至2人份）

•雞蛋……3隻（150克）

•碎芝士……180克

•鹽……一小撮（0.2克）

•黑胡椒粉……一小撮（0.1克）

•肉豆蔻粉（nutmeg）……一小撮（0.1克）

•韭菜切段……50克

•橄欖油……4湯匙（50克）

【做法】

1.雞蛋打到小碗中，加入芝士、鹽、黑胡椒粉和肉豆蔻粉，略拌幾下，備用。

2.鍋中放入橄欖油，以中火加熱，油熱後加入韭菜，略炒幾下，收至小火，煮5分鐘至韭菜熟透。

3.所有蛋漿倒進鍋中。

4.把半熟蛋漿輕輕向鍋中拌入，讓蛋漿流到鍋邊。

5.把半熟的雞蛋拌到鍋的一端，令蛋餅成形。

6.一邊煎至金黃後，翻面。可先翻在碟上，再將另一面回鍋。

7.把另一面也煎至金黃，完成。

文、圖˙ 林女

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

上 / 下一篇新聞

{宗教文化達人}James Ｄ. Frankel 政府、組織不完全代表人民 以哈衝突 再墮可怕循環
{宗教文化達人}James Ｄ. Frankel 政府、組織不完全代表人民 以哈衝突 再墮可怕循環
巨人的眼淚
巨人的眼淚
周日話題：重探《進擊的巨人》：Does peace have a chance?
周日話題：重探《進擊的巨人》：Does peace have a chance?
無名周記：內塔尼亞胡的戰爭
無名周記：內塔尼亞胡的戰爭
什麼人訪問什麼人：送給香港的七粒龍珠——訪《4拍4家族》導演賴恩慈
什麼人訪問什麼人：送給香港的七粒龍珠——訪《4拍4家族》導演賴恩慈
老少女之麻糬周記！
老少女之麻糬周記！
周日話題：生命中不能承受的生育責任
周日話題：生命中不能承受的生育責任
主題旅遊：拉脫維亞風光明媚背後 走進角落房子 窺視苦難
主題旅遊：拉脫維亞風光明媚背後 走進角落房子 窺視苦難
同場加映：里加展現烏克蘭藝術色彩
同場加映：里加展現烏克蘭藝術色彩
圖文城市：減一百一十一公里
圖文城市：減一百一十一公里
同場加映：跟兩個大叔去哲學漫步——讀《都付哲談中》（不是書評）
同場加映：跟兩個大叔去哲學漫步——讀《都付哲談中》（不是書評）
五音筆傳：給4拍4一個機會
五音筆傳：給4拍4一個機會
#006 金魚囝
#006 金魚囝
平安祭：見天地
平安祭：見天地
放心寫作：#63 〈活出意義的鋼琴家〉
放心寫作：#63 〈活出意義的鋼琴家〉
讀者來信：某些夢想就算受了點傷
讀者來信：某些夢想就算受了點傷
劇透紙背：《墮下的對證》——解剖康城金棕櫚作品
劇透紙背：《墮下的對證》——解剖康城金棕櫚作品
評影習寫：《一齣戲劇電影》——青春自作業
評影習寫：《一齣戲劇電影》——青春自作業
家明雜感：悼韋偉——《小城之春》永遠的周玉紋
家明雜感：悼韋偉——《小城之春》永遠的周玉紋
影片簡評
影片簡評
單元連截：香港書73
單元連截：香港書73
星期日文學‧《千禧黑夜》：推理．政治．社會——專訪推理小說家冒業
星期日文學‧《千禧黑夜》：推理．政治．社會——專訪推理小說家冒業
健康點部署：街站戳手指 發現糖尿病先兆 街坊逆轉危機 分享健康心得
健康點部署：街站戳手指 發現糖尿病先兆 街坊逆轉危機 分享健康心得
通識導賞：時光倒流五百年 回到文藝復興時 水都畫派 提香先「色」奪人
通識導賞：時光倒流五百年 回到文藝復興時 水都畫派 提香先「色」奪人
本地薑創作
本地薑創作
AI提香 幾可亂真？
AI提香 幾可亂真？
街知巷聞：廟街有座神學院？ 小混混變牧師 天后廟前佈道
街知巷聞：廟街有座神學院？ 小混混變牧師 天后廟前佈道
未來城市：濕地大縮水 凌嘉勤：環團太敏感
未來城市：濕地大縮水 凌嘉勤：環團太敏感