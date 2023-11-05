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副刊
2023年11月5日星期日
漫畫連載
{宗教文化達人}James Ｄ. Frankel 政府、組織不完全代表人民 以哈衝突 再墮可怕循環
巨人的眼淚
周日話題：重探《進擊的巨人》：Does peace have a chance?
無名周記：內塔尼亞胡的戰爭
什麼人訪問什麼人：送給香港的七粒龍珠——訪《4拍4家族》導演賴恩慈
老少女之麻糬周記！
周日話題：生命中不能承受的生育責任
主題旅遊：拉脫維亞風光明媚背後 走進角落房子 窺視苦難
同場加映：里加展現烏克蘭藝術色彩
圖文城市：減一百一十一公里
同場加映：跟兩個大叔去哲學漫步——讀《都付哲談中》（不是書評）
五音筆傳：給4拍4一個機會
#006 金魚囝
平安祭：見天地
放心寫作：#63 〈活出意義的鋼琴家〉
讀者來信：某些夢想就算受了點傷
劇透紙背：《墮下的對證》——解剖康城金棕櫚作品
評影習寫：《一齣戲劇電影》——青春自作業
家明雜感：悼韋偉——《小城之春》永遠的周玉紋
影片簡評
單元連截：香港書73
星期日文學‧《千禧黑夜》：推理．政治．社會——專訪推理小說家冒業
餐桌共學：雞蛋與餐桌的距離
健康點部署：街站戳手指 發現糖尿病先兆 街坊逆轉危機 分享健康心得
通識導賞：時光倒流五百年 回到文藝復興時 水都畫派 提香先「色」奪人
本地薑創作
AI提香 幾可亂真？
街知巷聞：廟街有座神學院？ 小混混變牧師 天后廟前佈道
未來城市：濕地大縮水 凌嘉勤：環團太敏感
單元連截：香港書73
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【明報專訊】圖˙黃照達
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{宗教文化達人}James Ｄ. Frankel 政府、組織不完全代表人民 以哈衝突 再墮可怕循環
巨人的眼淚
周日話題：重探《進擊的巨人》：Does peace have a chance?
無名周記：內塔尼亞胡的戰爭
什麼人訪問什麼人：送給香港的七粒龍珠——訪《4拍4家族》導演賴恩慈
老少女之麻糬周記！
周日話題：生命中不能承受的生育責任
主題旅遊：拉脫維亞風光明媚背後 走進角落房子 窺視苦難
同場加映：里加展現烏克蘭藝術色彩
圖文城市：減一百一十一公里
同場加映：跟兩個大叔去哲學漫步——讀《都付哲談中》（不是書評）
五音筆傳：給4拍4一個機會
#006 金魚囝
平安祭：見天地
放心寫作：#63 〈活出意義的鋼琴家〉
讀者來信：某些夢想就算受了點傷
劇透紙背：《墮下的對證》——解剖康城金棕櫚作品
評影習寫：《一齣戲劇電影》——青春自作業
家明雜感：悼韋偉——《小城之春》永遠的周玉紋
影片簡評
單元連截：香港書73
星期日文學‧《千禧黑夜》：推理．政治．社會——專訪推理小說家冒業
餐桌共學：雞蛋與餐桌的距離
健康點部署：街站戳手指 發現糖尿病先兆 街坊逆轉危機 分享健康心得
通識導賞：時光倒流五百年 回到文藝復興時 水都畫派 提香先「色」奪人
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AI提香 幾可亂真？
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