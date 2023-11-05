什麼人訪問什麼人：送給香港的七粒龍珠——訪《4拍4家族》導演賴恩慈

始於2014年，她找到故事的第一個主角（飾King的泰迪羅賓）；直到2022年，她才敲定最後一個角色（飾女兒的Anna hisbbuR）。這八年來她因着香港翻天覆地的改變，不斷修改劇本、增刪劇情，「等待」演員，她笑說：「我真係逐粒逐粒龍珠儲回來！」上月電影終於在戲院上映，她在漆黑的空氣裏，意外地發現了第七粒龍珠。

■答：賴恩慈

音樂電影《4拍4家族》導演，自中學開始醉心劇場和劇本創作。她經歷了外人眼中不幸的童年，但去到最後她自覺比很多人幸福。

■問：鄭美姿

自由記者，每次做完訪問都猶豫要不要請AI幫手抄帶，最後都決定自己抄的比較好，相信在訪問和寫稿上，人工智能仍未能取代人肉智能。

龍珠1

這裏的 最愛的 每吋都滿載記憶

她的乳名叫香香，在香港出世後一個月，被父母送返鄉下高州生活。賴恩慈是六歲那一年，（收養）她的監護人給她起的名字，「我叫監護人做阿公阿婆，他們說因為神的愛，所以愛我」。她六歲時，監護人夫婦已接近七十歲，關係又愛又疏離。她喜歡創作、念中學時沉迷寫劇本，阿公大力反對，試過把她偷偷藏起來的劇本撕爛再丟入馬桶冲走。阿公想她成為英文老師，賴恩慈遂考上浸會大學英文系念書。

大學一年級時，阿公癌症四期住院，賴恩慈偷偷申請轉到電影電視系，獲得取錄。她站在阿公病牀前，囁嚅地向他坦白，阿公說：「你堅持咗十年，我都阻止不了你。如果我有機會『打棟』行返出去，我想睇一次你的創作。」最後阿公「打橫」給送出病房，但賴恩慈一直記住這句遺言，十幾年後，她把這套戲的一部分刻上了她和他的關係，「有他們的照顧我覺得好幸福，想多謝我的監護人」。

很多人以為導演創作時把自己投射在劇中的女主角身上（飾Cat的謝安琪），但其實賴恩慈在小鼓手「被監護」的角色上得到釋放。電影有幾幕是Cat簽學校通告，在家長和監護人的選項上，圈住了監護人；小時候賴恩慈無數次看阿公簽通告，曾經幻想會不會有一天，阿公用筆圈住家長而非監護人，「最後都冇，哈哈」。她十七八歲時，首次跟已離婚的生父母見面，被遺棄多年，她曾經憤怒、怨恨，但早慧的她選擇了原諒自己的宿命，「我事前以為見返親生父母會好dramatic，但我竟然幾平靜。他們同我講對唔住，我需要的原來只是那三個字」。就如劇中的Cat，沒有太大留難就原諒了拋棄她母女的父親King，「人愈大愈容易和解，因為反正再做什麼，都不能補救過去」。

關於家庭、關於監護人，不尋常的童年，是賴恩慈的第一顆龍珠。

龍珠2、龍珠3

節奏縱被干擾 和弦繼續高調

她跟泰迪羅賓相識於2010年，當時她導演首部劇情短片《1+1》，內容取材自菜園村被遷拆，主題也是關於家。此片獲鮮浪潮國際短片展最佳電影及IFVA公開組金獎，而Teddy是評審。兩人漸漸熟絡，前輩介紹她認識很多香港的音樂人，大大刺激和開拓了她的靈感。

2014年雨傘運動是藥引，令她冒起了更多想探討的題材，包括generation、溝通、聲音、記憶，遺忘，「這是套戲的核心和初心」。她常常去前輩的studio度蹺，「我度到塞住咗，留在Teddy的studio發呆，看他跟不同人夾band。原來他的band友二十歲、四十歲、八十歲都有！」這些畫面演化成電影的骨幹，「原來香港這個家係要有不同聲音、有四代人，大家要溝通」。這是音樂給她的啟發，所以她堅持這必須是一齣關於夾band、關於家的音樂電影。

反而是Teddy不斷澆冷水，他說：「香港巿場唔啱！」說完又再補一句：「你估我唔想（拍）咩！」原來他也好想拍，但他不敢拍。賴恩慈促狹地笑：「所以我更加要堅持，我有個名叫賴堅持。」

有了Teddy作為音樂電影的監製和膽，她就集郵第三顆龍珠，那是謝安琪。「我個心一早想請Kay做阿Cat的角色。一來她是媽媽，二來她由獨立歌手走過來。」最重要的是，兩人識於微時，「我和Kay不是好熟，但我覺得……我倆知道大家很原初的那個自己」。早於2006年，賴恩慈20歲，Kay剛脫下牙箍出道，兩人一同演出過舞台劇《歌神英雄傳》。

其間Teddy作為監製，也提議過不同的女歌手人選，但她已經心有所屬。不過真正把劇本交給Kay邀請她演出，其實是很多年之後的事，「Kay說她很想做，拍音樂電影原來也是歌手的夢想」。

龍珠4 霓虹燈在閃耀

這是一顆浪漫的龍珠，是她默默等待他成長的故事。

電影中的小鼓手陳諾霆，是Teddy band友的孫兒，父親是香港知名的結他樂手。賴恩慈說，Teddy一直認識這個小朋友，「但一直沒告訴我！猜他不想用人唯親，也不想隨便確認他是個打鼓天才」。直到諾霆五歲幾時，在紅館替古巨基演唱會打了一段鼓的獨奏，驚為天人，Teddy才將這塊璞玉介紹給賴恩慈。

但劇本中的小鼓手設定是八歲，那時候諾霆剛滿六歲，「這個角色要carry好多情感，六歲做不到。我真係要等佢長大，除非中途找到一個適合的人選」。人選一直沒有出現，賴恩慈默默等候諾霆長大。最後他九歲幾了，電影也蓄勢待發了，兩條平行線終於相遇。她在開拍前連續兩個月，每星期獨自帶他上街，逛公園、食麥當勞，一齊睇鼓佬打鼓的YouTube片，建立屬於導演和小演員的感情。

有一場「打大佬」的戲，需要小鼓手放聲大哭。諾霆一直說：「我唔會喊㗎，做乜要喊，我唔會喊的。」原來他從小到大都很少哭，賴恩慈絞盡腦汁跟他做戲劇練習，剝洋葱那樣去解構角色的心理狀况。當日她和諾霆在小房間培養情緒，外面的Kay、Teddy、阿妹、收音師、攝影師等，全部豎起耳仔聆聽房內異動。賴恩慈說：「那我要罵你啦？」諾霆說好。她把Cat的內心感受用罵的傾吐出來，諾霆卻說：「（情緒）嚟緊嚟緊，但你要再鬧勁啲先得！」

她說：「我再鬧，一見他感情快要上來了，立即推門衝出去，全世界ready。」她說這一幕的情感爆發是流星，一閃即逝，不能有半分差池。完場後眾人激動繃緊依然，只敢輕力拍掌，她則靜靜陪他坐着，「我要幫他做返角色抽離」。賴恩慈擔心了一日，晚上她致電其父，得到這個答案，「阿仔話原來喊吓都幾好，幾爽」。

龍珠5 毋忘你即使渺小

飾妹妹樂弦的hisbbuR，是最後埋班的角色。賴恩慈一直堅持要找一個彈bass的女生飾演，但彈bass女生太少，彈結他的反而多，Teddy多次勸她轉做結他手吧，「但彈bass的音調，跟這個角色的人設才奏合！」最後，她認識了十八歲的她。

她的名字是rubbish倒轉而來，在浸大念電影配樂，彈bass，獨立唱作人，香港土生土長，堅持不拍戲。「開始時是她的老師介紹她的歌，放在電影裏。一聽首歌我已很受觸動，誰料我見埋這個女仔之後，我完全放不下，這個角色一定要由她演，但她好決斷的拒絕我。」賴恩慈唯有繼續請其他人試鏡，可是……「當你覺得搵到最愛時，其他人完全看不上眼啊」。

她變身小fans追蹤其Ig，不時dm少女表面聊天實則游說，三年之後，少女終於答應飾演此角。記者找到少女Ig其中一個帖文，她這樣寫：「因為拒絕唔好意思同埋都覺得同導演認識3年，人一世物一世……」

2022年初，她心目中所有最好的人選，終於全部落實了。

龍珠6 香港很美

2023年初，因為團隊有人中招，已不斷停工十四日又七日。直到這一天，人腳整齊，但天公不造美，天空不藍、霧雨霏霏，獅子山看不清楚，萬家燈火糊成一團。「我同自己講，無論天氣係點，都是香港來的。反正現在的香港也不是陽光普照，就讓我們一齊拍下這刻的香港吧。」

全部演員台前幕後集合飛鵝山，戴住口罩，北風勁吹，雨點沒有停過，見證這個舞台由零搭起。代表着四代人的四個角色，在入夜之後，站立在飛鵝山的舞台上夾band，上演整齣電影的最後一個畫面：

這裏的 最愛的 每吋都滿載記憶

熱鬧的 夜靜的 造就萬個心裏軌迹

我眼中只得你 會緊記

……

腦裏會有位置

這裏會有門匙 如潛台詞

如回憶都失去了 毋忘你即使渺小

節奏縱被干擾 和弦繼續高調

……

霓虹燈在閃耀 遊彌敦道美妙

屯元天渡天曉 到油尖旺通宵

細看每一朝 細聽每一調

去哪裏 仍記住笑 道理是最巧妙

劇終，銀幕上出現這一句：香港很美。

龍珠7

去哪裏 仍記住笑 道理是最巧妙

電影上月19號上映，但票房很差，累積票房只收九十幾萬。優先場遇上八號風球、上映正值重陽長假，近五十萬市民外遊。由於第一周票房不佳，電影隨即被大大cut場，如今只剩下天地場。但賴恩慈依然早場謝票，尾場又謝票，即使有一次全場只得兩個觀眾。

「我好想知道每個觀眾點諗，其實我不是明星，謝票不會谷到票房。但我好鍾意大家互不相識的人，因為套戲而聚在一起傾偈。我好珍惜，因為香港已再沒有這些公共空間了。」因為這些的「相聚一刻」，為賴恩慈集齊最後一粒龍珠。

有一個時刻是這樣的：她站在銀幕前，有位觀眾舉手說：「好多謝你。我看到這齣戲，是寫畀我們選擇留低的人的。」全場靜默半晌，另一位觀眾說：「噢……我睇完覺得你是寫畀我的，我快將離開香港了。」然後兩個觀眾對望，頷首。

另一個時刻是這樣的：百老匯完場，她走到場外跟觀眾交流。她認得其中一位身型高大的政治學者馬嶽教授，「他忍住沒哭，但也講唔到嘢……」終於馬嶽很艱難地開口說道：「我突然realize，香港就是那個早發性腦退化的病人（電影中的Cat）。大家都好努力的，想去保留一些終將逝去的記憶。」

賴恩慈說，他直接說中了她心底深處，「我聽到後即哭了出來，這個moment我永遠地記住了」。

文˙鄭美姿

圖˙馮凱鍵

編輯•利永倫

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