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巨人的眼淚

【明報專訊】炮彈繼續在加沙炸開一個個爛溶溶的廢墟，有十字車受襲，有記者死亡，鮮血淋漓，新聞報道剪輯短短分零鐘的新聞片，充斥哭聲和淚影，然後是大國領導的回應和發言，呼籲停戰，關注人道，但無人能知如何止住殺人的槍炮。在這樣的氛圍下，也乘着昨晚《進擊的巨人》動畫版播出大結局，莫哲暐交來一篇重探《進擊的巨人》的文章，重讀自己2021年漫畫版推出大結局時寫下的文字，他發現自己所相信的已經改變，對和平也有另一番體會。

原定於恒生大學舉行演講、卻於講座當日被通知取消的香港中文大學文化及宗教研究系副教授傅健士（James D. Frankel），接受了記者姚超雯的訪問，除了談到「以巴」還是「以哈」之「戰」，同一土地上雙方宗教歷史和文化等種種，也有說到和平，傅健士一直說「終會結束的」。林康琪則讀內塔尼亞胡和他以宣揚以色列是受害人為綱的Hasbara概念，可讓讀者對這名以色列的當權者和他的時代有更深的了解。

鼓勵生育仍是話題，葉蔭聰以自身成長經驗剖開現代社會叫世人打退堂鼓的文化生成（頁四）；同場加映正在上映的《4拍4家族》導演賴恩慈的訪問，講電影背後儲齊7粒龍珠的故事

截稿前《進擊的巨人》動畫版結局仍未播出，編輯小林提醒，結局或者會改編原著，巨人可會有另一不用流淚的收場？

（本網刊出的文章及作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

編者話˙黎佩芬

圖˙Stella So

編輯•王翠麗

IG@sundaymingpao

sunday@mingpao.com

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

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