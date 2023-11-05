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{宗教文化達人}James Ｄ. Frankel 政府、組織不完全代表人民 以哈衝突 再墮可怕循環

【明報專訊】只有死亡或無條件投降才能結束戰爭嗎？以色列防長加蘭特說巴勒斯坦武裝組織哈馬斯在「以哈戰爭」中只有這兩條路可走。「以哈戰爭」這個形容，香港中文大學文化及宗教研究系副教授、伊斯蘭文化研究中心主任傅健士（James Ｄ. Frankel）不敢苟同：「這不是戰爭，不是以色列和巴勒斯坦人民、伊斯蘭教和猶太教之間的戰爭，而是一場衝突，是以色列軍隊和哈馬斯的軍事衝突。」

伊斯蘭教書籍 放滿一櫃

哈馬斯於上月7日突襲以色列至今近1個月，除了發動火箭彈和無人機襲擊，還挾持了以色列人民，「殺害、強暴、綁架」，傅健士形容這是有違人道的刑事罪行，以色列平民為其親人在加沙淪為囚犯和人質而承受痛苦。以色列總理內塔尼亞胡於哈馬斯發動襲擊當日在電視發表講話，說以色列正處於戰爭狀態。

戰爭？一般釋義是在國家、政權、族群或準軍事組織（如僱傭兵、民兵）之間密集的武裝衝突；《國際法》解釋戰爭是國家之專屬權利。戰爭是國與國之間的事。

《蒙特維多公約》第一條指出，國際法所承認的國家應具備「常住人口、界定的領土、政府，與其他國家建立關係的能力」的資格。但對傅健士來說，與以色列邊界（border）模糊、沒有完整國土、「沒有自己的政府和軍隊，甚至沒有自己的錢，沒有任何自己的東西」的巴勒斯坦不能稱之為一個國家。第二次世界大戰後，巴勒斯坦人民擁有國家的權利得到承認，但他們從來沒有能力建立一個國家，「一個國家應該有自己的領土，沒有其他國家佔領自己的領土，這是最重要的部分」。因此，他將以色列和哈馬斯的紛爭稱為「以哈衝突」。

傅健士的辦公室有幾個大書櫃，書本之多令人眼花撩亂，光是有關伊斯蘭教的書便已獨佔一個大櫃，連《可蘭經》也有幾種文字譯本，「古蘭經、古兰經，Qurʾān……」。原來他主要研究中國伊斯蘭教的歷史，也曾在中國大陸住了1年，然後來到香港教學和定居至今差不多9年，能閱讀中文。他流利地說了句普通話：「（英文的chaos）是luàn（亂）。」說完感覺不好意思的，謙虛表示自己會說的不多，廣東話也不會說。

從《可蘭經》中找到「神」

會留意傅健士，可能因為他上周一在香港恒生大學（下稱恒大）有關加沙人道危機的講座突然取消，也因為他是在美國土生土長、信奉伊斯蘭教的猶太人。這引發記者對種族身分認同和宗教身分認同兩者關係的迷思：猶太人一定要信奉猶太教嗎？他說家庭不算篤信猶太教，家裏沒什麼宗教活動，他主要從祖母了解猶太教，不過當時年紀小小的他沒受太大影響。直到大學二年級，祖母去世，他開始認真思考「我們從哪裏來？我們死後會發生什麼事？祖母現在在哪裏？生命的意義是什麼？」的問題。他嘗試從猶太教尋找答案無果，便探索其他宗教，最終在《可蘭經》找到令他感到滿意的答案，他甚有保留地解釋：「那是我個人體驗，我不知道其他人會否跟我一樣。」

究竟《可蘭經》解答了他什麼問題，讓他從此信奉和研究伊斯蘭教至少30年？他頓時眉開眼笑，沒有適才討論以哈衝突的嚴肅模樣：「我與神的關係是？神是誰？如果神存在，祂是什麼？」有些宗教有很多神，但《可蘭經》告訴他，真主只有一位，祂不會跟某一個群體有特殊關係，而是所有人的神，「是（全球）共通的」。《可蘭經》關於神的描述打動了他：「真主與我們如此親密，祂十分了解我們，比我們還要親近自己。」那份心靈的觸動使他更想深入了解這位真主，於是他繼續翻看《可蘭經》，從中認識耶穌跟伊斯蘭教先知穆罕默德一樣是真主的使者。提及耶穌和基督教的話，可以預想到會有人問他為什麼不成為基督徒，他笑言：「因為我認為神跟人類是非常不同的，我不相信耶穌是神的兒子，我無法相信上帝變成了人。」這不代表伊斯蘭教和基督教對立，穆斯林相信他們跟基督徒和猶太人崇拜同一位神。若說穆斯林跟基督徒之間的重要戰爭，不得不提「十字軍東征」，十字軍驅逐異教徒，在耶路撒冷城屠殺猶太人和穆斯林。

巴勒斯坦人屢次反抗

位於巴勒斯坦約旦河西岸的耶路撒冷是猶太教、基督教和伊斯蘭教的聖地，故宗教無可避免地被歸納為其中一個造成以巴衝突的原因。但對於近日的以哈衝突，傅健士說「宗教只構成這場衝突的一小部分」，雖然以色列將自己定義為猶太國家，但並非所有猶太人都信奉猶太教；至於巴勒斯坦，不是所有人都是穆斯林，他們也可能是基督徒，或者沒有宗教信仰，他們也許並不關心那些宗教場所。然而，在最近爆發的以哈衝突，雙方都有人試圖「利用宗教作為工具去辯解自己的行為」。當雙方都認為他們戰鬥是因為有神的支持，「那麼神到底支持哪一方？」他理性認為各自的看法不同時，很難判斷對錯，目前也很難說誰該為當前的危機負責。

以哈衝突背後，比起宗教，更多與政治有關。傅健士說這是兩個民族，即以色列人和巴勒斯坦人「都想居住和擁有同一片土地，但他們不願意分享」，兩者對於土地資源的衝突，而這不是新鮮的事。回顧歷史，二戰結束後，聯合國通過了巴勒斯坦分治方案的協議，成立阿拉伯國和猶太國，其時總人口比阿拉伯人少三分之二的猶太人擁有約56%土地。1948年，以色列國正式成立，原本居住在那片土地上的巴勒斯坦阿拉伯人被迫遷離，以色列跟巴勒斯坦的衝突便一發不可收拾，傅健士問：「如果我走進你家，然後告訴你，我現在住在這裏，請你離開，你感覺如何？」

不滿家園被蠶食的巴勒斯坦人固然有奮起反抗，但經過5次中東戰爭，以色列以強者之姿逐步擴大他們在巴勒斯坦的勢力。政權分散、人民四處流離的巴勒斯坦，軍事實力比以色列弱得多，但不容置疑的是，自上月起哈馬斯的入侵行為從人道主義的層面上無可辯駁。當然，也有人認同哈馬斯的舉動是正當的反抗，是對以色列多年打壓巴勒斯坦的控訴。以色列對巴勒斯坦（加沙及約旦河西岸）的管控，這裏不贅。

轟炸難民營成國際焦點

戰火蔓延，傅健士更關注的是，以哈衝突造成的人道危機，「雙方（以色列人和巴勒斯坦人）都在受苦」，這也是他打算在恒大的講座探討的議題，尤其是加沙地區正發生的戰事，在世界各地已產生更廣泛的影響，「各國政府已經在選擇支持哪一方」。

全球多地爆發反猶太主義示威，也引起伊斯蘭恐懼症。擁有歐洲最大猶太人和穆斯林人口的法國，上月中宣布禁止所有支持巴勒斯坦的抗議活動，但也無阻示威者在首都巴黎共和廣場抗議，巴黎多處有建築外牆被噴上猶太教標誌「大衛之星」，納粹德國曾用它來識別猶太人。與此同時，德國首都柏林的親巴勒斯坦示威亦遭禁止。傅健士說，或許他們將猶太人與以色列人混為一談，亦將穆斯林跟巴勒斯坦人相提並論。若要籠統地陳述，傅健士認為世界上大多數穆斯林都同情在加沙的穆斯林，而多數猶太人都同情以色列人，但「不能過度概括，因為大家的觀點都不盡相同」。他補充：「我來自猶太家庭，但我不是以色列人，我不認同以色列軍現在對加沙的行動。」作為穆斯林，他也不支持哈馬斯的行為。

自內塔尼亞胡宣布與哈馬斯的戰爭進入「第二階段」，以軍對加沙地區發動地面戰，更於上周二、三連續兩日空襲處於加沙北部的最大難民營——賈巴利亞難民營（Jabalia refugee camp），哈馬斯稱空襲至少造成195人死亡。不論以軍的行動目的為何，轟炸難民營無疑成為國際焦點。聯合國人權事務高級專員辦事處（Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights，OHCHR）表示，以軍的行為恐犯下戰爭罪行。

等待和平討論契機

單從加沙人道危機來看，自2007年哈馬斯掌控加沙地區，加沙的巴勒斯坦人民面對其無效統治，經濟頹靡，生活已然艱難，加上以色列正式向哈馬斯宣戰後圍困加沙，以色列控制加沙的水電供應，「斷水斷電，醫院能如何運作？」糧食、醫療用品和人道援助亦有限，房屋家園被摧毁，傅健士不知他們能何去何從。以色列人因家人被哈馬斯擄走或殺掉而面對情感上的痛苦，但處境相對在加沙的巴勒斯坦人穩定。所幸的是，傅健士身邊沒有人因以哈衝突而犧牲。

「哈馬斯跟以色列就這樣一直戰鬥，這將加沙的巴勒斯坦人民置於危險之中」，無論是以色列政府，還是哈馬斯，他們不完全代表兩個群體的公民，兩地有人渴望和平解決，有人認為保護自己利益的唯一方法是繼續作戰，或許雙方都有人認為他們能贏得戰爭。「正如我們所見（持續至少75年的以巴衝突），打架並沒有解決問題，你可以繼續打打打，但事實是依然會有另一代人為此而戰。」傅健士慨嘆這是一個可怕的衝突循環。

當雙方都意識到戰爭永遠無法解決問題，才能開始和平的進程，透過對話尋找解決方案，「但只要還有人想繼續戰鬥，我們都無能為力，就目前情况而言，這（和平討論）不會實現」。驟聽傅健士這句話，好似說了等於沒說，或者會覺得是一句廢話，有這想法誠然是因為要付諸實行很困難，就像他想在恒大的講座上討論加沙人道危機一樣。

雙方武力不對等

恒大發言人回覆查詢時指，大學一向尊重學術和言論自由，並致力保障校園安全；當日講座之前，大學接獲大量強烈的意見，經校內相關部門討論，認為現時並非舉辦有關講座的最佳時機，以免引致對立、紛爭和混亂。回看各地禁止有關仇視穆斯林或反猶太主義的活動，不討論就能避免衝突嗎？他承認這也是一種方法。

但他不禁疑惑：「為什麼我們不能在不打架的情况下公開交換意見？」儘管以哈衝突情勢不明朗，達至和平的過程需時，他仍抱有希望：「我認為這一切終會結束。」

以色列可以說哈馬斯的所作所為是殘暴的、錯誤的，但兩者之間的武力並不對等，以色列比在加沙的巴勒斯坦人或哈馬斯強大得多，當一方比另一方強大，「那麼擁有更多力量的一方有權決定是否繼續這場衝突？」假如談到要和平解決，「必須考慮權力動態（power dynamics）」，或許強勢的一方有停止衝突的主動權？傅健士說這值得深思。

文˙ 姚超雯

{ 圖 } 朱安妮

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 朱建勳

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