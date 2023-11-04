e新品：Astell&Kern鈦合金解碼播放器 減干擾保靚聲

SE300 Titan Limited Edition採用Grade 5鈦合金、鋁和釩合金等物料製作成機殼，主要是因為它們具有強度與抗壓能力，而且輕巧、耐高溫和高導電等特性。鈦合金能承受極端環境的溫度變化，比起鋁合金、不鏽鋼更耐熱，即使在450至500℃的高溫下，機內儀器仍能夠正常運作。因此在日常使用中，能降低由外界環境溫度所帶來的影響，使內部R-2R DAC和類比放大器運作時能保持穩定的工作溫度，加上高導電性能，可降低外間干擾對聲音的影響。

瑞士腕表技術加持 人聲細緻

限量版新機外殼按照SE300的原型設計，旋轉輪和側鍵經過瑞士製5軸無振動CNC機器研磨而成，這種技術主要用於高級腕表製作上，加上AF塗層後更提升了機體的耐用度。音質方面，相比不鏽鋼外殼的SE300，SE300 Titan Limited Edition於整體音色上呈現出更為細膩的人聲，中頻亦更為細膩。●

Astell&Kern SE300 Titan Limited Edition規格

屏幕：5.46吋1920×1080像素觸控式屏幕

信噪比：單端114dB@1kHz / 平衡115dB@1kHz

阻抗：1.3Ω

耳機輸出：單端3.5mm / 平衡2.5mm、4.4mm

連續播放時間：約12小時

體積：139.45×76.45×17.6mm

重量：約317g

售價：$18,880

查詢：3188 0767