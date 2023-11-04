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手機App遙控 智能學習用家口味 Breville AI咖啡機教你冲靚啡

【明報專訊】都市人每朝起身趕返工，想歎杯咖啡才出門口並不容易，更莫講用手動咖啡機來冲專業級咖啡。幸好，不少新款的全自動或半自動咖啡機都加入專業及人工智能功能，例如會學習用家口味；又或是支援手機應用程式，可遙控客廳或廚房的咖啡機自動冲調咖啡；更會變身咖啡導師，逐個步驟教用家如何冲調，讓用家輕鬆飲杯靚咖啡充電，迎接新一天開始。

自動調整最佳研磨量

有留意開咖啡機的用家，相信對來自澳洲的Breville不會陌生。品牌於1932年成立，多年來推出不少專業咖啡機，咖啡店內常常會找到它的蹤影。品牌近年也為家庭用戶推出不少半自動及全自動咖啡機，其中最新推出的是Barista Touch Impress BES881智能咖啡機。

作為一部高級自動咖啡機，自動研磨咖啡豆可說是必備功能，今次新機透過機械工程學配合AI技術，開發出一套智能研磨填壓系統，系統會根據上次使用的檢測數據，自動調整最佳的研磨量。而置中落粉設計可將咖啡粉平均地注入把手內，讓壓粉時更加均勻，減低「通道效應」並提升萃取質素。

旋轉7度為咖啡粉拋光

填粉完畢後，系統會自動進入壓粉程序。壓粉手柄以機械結構連接內置壓粉器，每次按下壓時能準確提供10千克力度，將把手內的咖啡粉平均地壓實，最後壓粉器更會模仿咖啡師手勢，旋轉7度來為咖啡粉拋光。壓粉完成後，智能系統會即時透過感應器檢測粉量，並以機身4吋彩色觸控式屏幕顯示結果。如粉量未足夠會提示用家，按屏幕指示加粉，或透過粉量調節片調節粉量；當系統檢測到粉量達標，屏幕會提示用家之餘，系統更可儲存當時的數據自動調校研磨設定，以免下次重複加粉步驟。

自動咖啡機的確省卻不少時間，但閒時或許用家都想親身實戰，自己落手冲一杯咖啡。此機內置Barista Guidance咖啡師指導系統，用家可跟隨屏幕上的動態圖像，學習研磨、填壓、萃取及打奶泡的每一個步驟，這套咖啡師指導系統更會為用家製作的咖啡提供意見，建議你如何調整。系統預設8款飲品，包括espresso、latte、flat white、cappuccino、long black、hot chocolate、babyccino及tea，用家亦可添加個人化菜單。

此外，BES881配備15bar高壓水泵，但以漸進式萃取方式讓咖啡粉平均接觸熱水，如萃取時壓力過高，系統會讓壓力回落至9bar，維持最佳的萃取壓力。

蒸氣棒不燙手 用後自動清潔

Cappuccino、flat white等熱門咖啡，都涉及製作奶泡。今次新機設有自動奶泡製作系統Auto MilQ，用家只需將奶放入容器內，並在屏幕選取奶的種類及奶泡的質感，最後將容器放到蒸氣棒，便會自動製作出所需的奶泡，十分方便。這支不鏽鋼蒸氣棒採用雙層設計，不怕燙手，奶泡完成後系統更會自動清潔以保持蒸氣孔暢通。自動奶泡製作系統除了兼容全脂牛奶外，亦可使用3款植物奶，包括豆奶、杏仁奶及燕麥奶，配合素食者的需要。●

Breville Barista Touch Impress BES881規格

泵壓：15bar

水箱容量︰2L

咖啡豆箱容量︰340g

功率：1700W

體積：417×331×330mm

重量：10.3kg

售價：$11,880

查詢：2313 0666

文：吳一鳴

美術：謝偉豪

編輯：朱建勳

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電郵: feature@mingpao.com

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