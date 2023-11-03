昔日師生聯手 展示陶瓷無限可能

資深陶藝家兼香港藝術學院高級講師及學科統籌黃麗貞，以及曾經是她學生的香港藝術學院兼任講師陳翹康，同場展出創作。二人風格不同，黃麗貞擅長以陶瓷敘述狀態及故事，作品極富詩意；陳翹康則愛強調空間及形體關係，更自稱「執著」，作品細節位講求精準細膩。兩人由師生變為項目拍檔擦出不少火花，同樣感到獲益良多。

藝術交流分享良機

「我非常期待這次展覽，參展藝術家有校友、教師，或是由學生升級至教師的人，規模史無前例，意義亦很重大。」黃麗貞說：「加上自新冠疫情後，很難得有機會讓大家聚首，與不同藝術家、收藏家認識交流，猶如慶典。」

陳翹康補充，展覽能讓大眾更了解陶藝界的發展，甚至是提升人與人之間的聯繫，以及藝術交流的一大良機。「以前跟朋友提起陶瓷，可能只會想起杯碗碟，但今時今日的陶藝加入不少新元素，例如是3D打印或裝置藝術，我希望能透過作品，讓大家認識更多陶瓷的可能。」陳翹康說，近代也愈來愈多年輕收藏家出現，藉着與參展藝術家的交流分享，能從中更深入學習到藏品的知識，成為更有能力的收藏家。

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