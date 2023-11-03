藝術學院校友 共展創作力量

香港藝術學院校友會近日籌劃了一個以本地藝術家為主題的展覽，超過200名校友及藝術家參與，包括國際著名建築師林偉而、天文台前台長李本瀅等，展出逾300件藝術作品，涵蓋畫作、雕塑、陶瓷及裝置藝術等，並供參觀者選購，收益撥捐香港藝術學院，用作培育年輕藝術家。

香港藝術學院每年都會為應屆畢業生舉辦畢業展，但今次籌劃的The Collectible Art Fair，規模堪稱歷年之冠。「其實近10年香港出現了許多不同類型的展覽，唯獨以本地藝術家做主題的並不多。加上香港藝術學院成立了23年，在這裏畢業的校友眾多，於是校友一直很想舉辦一個較大型的展覽，讓來自不同界別或畢業年份的校友參與，再次聯繫大家。」The Collectible Art Fair策展人陳瑞琦（Shirky）說。

展品賣出收益 捐贈培育新進

除了是一次盛大的reunion，展覽背後還有更深層意義，展品賣出的收益扣除必要開支後，會全額撥捐香港藝術學院，作為培育年輕藝術家的資金，令藝壇更豐富多彩。

「校友會在今年5月公開邀請校友參與展覽後，反應非常踴躍，一個月內已收到逾200名藝術家及校友回覆有興趣。因為香港藝術學院與澳洲皇家墨爾本理工大學合辦藝術文學士課程，我們亦有邀請部分曾經在這裏教書的澳洲籍教師參展，甚至鼓勵現時在學的學生參與。這展覽對所有校友來說都是一件大事，因為大家也很想出一分力幫助母校。」Shirky說。

展出的逾300件藝術作品中，有畫作、雕塑、陶瓷、裝置藝術、攝影及錄像等多媒體類型，而且沒有規限創作主題，讓創作者自由發揮，每件作品有不同風格及故事，絕對是獨一無二。「香港藝術學院有個特色是，入讀的學生來自不同年齡層，或者是一些喜歡藝術的人，在生兒育女後來報讀，甚至是退休人士，所以這裏猶如迷你社區般，同學們是一班不同背景的人，除了創作意念五花八門，在大家身上或能領略到不同人生經驗。」Shirky笑說。

紙皮做素材 反思貧富懸殊

在芸芸藝術品中，有兩幅畫作出自天文台前台長李本瀅之手，他自小對繪畫有濃厚興趣，退休後就報讀了藝術學院的課程。他的作品最獨特之處是選用可循環紙皮作素材，拼砌出具獨特風格的作品，環保之外還有值得令人反思的潛存意義。

「他看到老人家在街巷執拾紙皮，推着大量紙皮賣的情景，但辛苦掙來的錢其實不多，他就想不如索性幫這些老人家買了吧，自此蒐集紙皮成為他藝術作品的素材。他希望透過紙皮藝術，讓大家反思現今社會貧富懸殊及平等的問題。」

學生首公開作品 可讓藏家認識

參展藝術家中也不乏藝術學院的在學學生，不少是第一次將作品展出作籌款用途。「部分校友不是全職藝術家，或是未必有畫廊代理其作品，這展覽亦是個好機會讓他們公開自己的創作，讓收藏家認識他們。如藏家對其作品有興趣的話也是個鼓勵及認同，或許能支持他們繼續走這創作之路及理念。」現場所見，不少展品在展覽剛開幕已被藏家買下，反應正面，有興趣的讀者可趁展覽未完，仔細欣賞這些未來大師的作品！

The Collectible Art Fair展覽

日期：即日至11月16日

時間：上午10:00至晚上8:00

地址：香港灣仔港灣道2號香港藝術中心賽馬會展廊及包氏畫廊

費用：免費入場

網址：bit.ly/4987R6q

文：黃依情

編輯：梁小玲

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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