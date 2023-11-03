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開眼 建築

國王十字大變身 煤氣鼓住得人

【明報專訊】若你曾乘坐倫敦地下鐵路的話，相信對「國王十字聖潘克拉斯」車站（King's Cross St. Pancras）不會感到陌生。它匯聚了6條地鐵支線之餘，還連接地面的兩個火車站，分別通往英國北部及其他歐洲城市。車站位處的聖潘克拉斯區（St. Pancras），在過去20年迎來大規模的都市重建，由工業用地搖身成為集商、住、零售於一身的社區。

從車站前地一路向北走，你會看見逾300米長的未來谷歌（Google）總部，不遠處是以外露生鏽鋼作為結構、環球唱片總部所在的辦公樓；走到攝政河（Regent's Canal）的另一方，眼前就是由煤炭倉庫改建而成的中央聖馬丁藝術與設計學院（Central Saint Martins）校舍。往左行穿過商店區Coal Drops Yard，又會看見以煤氣鼓改建而成、The Gasholders為首的私人住宅區。

再一直往北走，便到達該區由鐵路包圍的邊緣。一條窄長的天橋隱藏於樹叢中，由漆上湖水綠、帶有一點鏽漬的鐵欄柵籠罩着。據說搖滾樂隊Suede在那裏拍攝出道作The Drowners的音樂錄像，為天橋加上一重英倫搖滾氣息。走到橋的盡頭，眼前是一片雪白的社會房屋，典型的現代主義建築與前方的紅磚倉庫相映成趣。

倫敦屋邨 恍似中大聯合

那裏名為梅頓巷（Maiden Lane Estate），Maiden 有潔淨的意思。它是倫敦最後一批公營房屋，也標誌着一場房屋實驗的結束。坎頓市議會（Camden Council）在1964年聘用Sydney Cook為建築部主管後，引進不少初出茅廬的建築師設計房屋。當時歐洲的現代建築教育開始批判高廈形式的住宅（point-block）帶來疏離感，而傾向低層且高密度的地氈式建築（mat-building），透過樓與樓之間的橫街窄巷和公共空間，促進鄰里互動。第二期發展在1983年完成，當時基地還剩餘一小撮工業用地未發展。惟當時遇上經濟衰退，加上市議會房屋政策迎來終結，該地段一直到2010年才被發展為200多個單位的私人住宅項目，當中70多戶為社會房屋。新建的部分也承襲了原有屋邨的形式及物料，維持協調及一致。

初見梅頓巷時，並未立即意會到背後的歷史意義，卻先感受到一種難以言喻的親切感——那裏的空間格局很像從前生活過的香港中文大學聯合書院。在梅頓巷裏，有多種不同類型的單位，由最細的兩房單層單位，到4房複式單位。然而，建築師卻能透過採用一致的建築元件（陽台、窗戶、邊樑）和裝飾材料，如清水混凝土（fair-faced concrete）和白色磚牆，黑色木門及窗框等，保持美學風格一致和連續。這種實而不華的整體佈局，與聯合書院功能不一，卻以粗獷混凝土建築為主調的氣氛相呼應。

發展邏輯隨時代變遷

聖潘克拉斯區在19世紀時曾經是倫敦運送煤炭和牲畜的重要中轉站，但到二戰後變得頹落。梅頓巷第一期的落成是工業用地轉型的成功例子，也象徵當年以房屋帶動城市更新的發展邏輯。可是，在戴卓爾夫人領導的保守黨政府下，這場公營房屋運動也告一段落。到2018年，Coal Drops Yard落成時，該區的都市重建模式變成由發展商主導，採用集零售、辦公室和高尚住宅於一身的綜合型土地規劃邏輯。

從車站出發，經Coal Drops Yard再以梅頓巷作結的路程，猶如一條不斷被改寫的時間軸。這種時空錯亂感，也許反映了倫敦那種難以言喻的複雜。

文：陳卓喬（Jefferson Chan）

（戰後建築研究檔案（FAAR）成員）

唐健朗（Billy Tong）

（Hong Kong Infosphere 編輯）

編輯：謝秋瑜

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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