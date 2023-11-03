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【香港】變幻中回家

【明報專訊】近年城市研究學者大力推廣散步，游走這個仍有很多未發現的「家」。人類如何感知一處空間為家？最近看了WMA展覽「不規則複數：常居」，展場佈局與作品相當具心思，游走經驗令我思考更多，見證創作者對移動或停留的選擇。

展覽展出兩組藝術家之作，分別為林穎詩、黃加頌與Benjamin Ryser。於策展學中，選擇什麼作品、如何擺放作品，均與突顯展覽主題及作品內容有關，並以空間作為語言，營造提示讓觀者了解和感受其中。這個展覽可見策展團隊對空間運用的敏銳觸覺。一踏入展場，你會見到3組金屬架打斜、平行並列置於中間。單單這個貌似簡單的安排已很恰好，充分配合兩組藝術家創作中「游」的元素。如果金屬架是正正地放，看起來會像圖書館書架般，發放一種靜止感覺。只是稍打斜了，感覺便流動，並像邀請你步進一樣。

黃加頌與Benjamin Ryser的作品亦包含聲音創作部分，觀者可戴上耳機邊聽邊行。於《太陽下山後，可以帶我走一次你回家的路嗎？》（2023），你可聽到一段頗長讀白，引領聽者走到各組相片作品前，由此沉浸其中。我認為藝術家如此安排很有意思，因為雙腳實際的移動，以及眼耳感官共振，讓人就像在「陪伴」聲音中的人一起回家。聽着聽着，我好像也感受到回家路上的安逸，同時，也有孤獨、憤怒、恐懼的時候，甚至滾熱地燒透整個城市。彷彿，我與創作者一起走、停下、停下、走，甚至再也走不動。我就放眼，把情緒寄託在路上一切，包括其相片作品中捕捉到的街燈、植物、湖上的閃光。之後閱讀簡介才發現，《太》為藝術家收集了3個朋友回家的故事再重組，而她多游居歐洲。作品內有一些你我在城市中可共通，但平時埋在心的情緒。

林穎詩喜歡搭巴士觀看這個城市，其作品卻有許多等待的痕迹，相當細膩。錄像作品《回來時請把燈亮著》（2017-2018）捕捉路上街燈關掉或着燈的一瞬間。更有趣的是，當中拍到路上一些T形的雙頭路燈，其中一邊的路燈突然關掉，另一邊的還亮着。它們有點像吵架的情侶，其中一方不說了就猛然掛電話，總之就有種不協調，她讓我留意到城市中的幽默光景。另一組作品Roadshow II（2022）則是林穎詩收集友人推薦的巴士路線，跑去一一試坐。流露時間的作品讓人着迷，我總認為時間是愛，沒什麼浮華，和喜歡的對方、事物、地方待在一起，送上最寶貴的時間，spend time。

人居住在一個地方，不代表就有主動的情感連結。即使有，空間與自身隨時間變遷，是好是壞是痛是甜，總會形成一些角力。這個展覽讓我感受到，無論移動與停留，家總出現於你肯打開心去連結、回應的一刻，存活於當下。所以家不止是居所，也不止是習慣。

文：小東

（藝文賞析及評論工作者、Shychat Art發起人、策展人IG@siutungcreates）

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