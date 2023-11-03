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開眼 大都會文藝誌

【倫敦】獨立畫廊尋寶

【明報專訊】我搜尋這個星期要寫的主題時，時間點上是有一點點尷尬的，皆因好幾個我非常想去的展覽都還未開幕。不過，住在倫敦的其中一個好處是，它有非常多獨立的畫廊或展覽空間，只要你肯花時間去尋寶，總會找到一些讓你覺得驚喜的東西。

就像位於東倫敦Bow的Chisenhale Gallery，是一間頗有歷史的獨立畫廊，它位於一棟前身是板材工廠的建築物內，周圍全是民居（題外話，講到活化老建築，英國人真的做得非常出色）。位置來說確實有點與藝術沾不上邊的感覺，想去的話交通選擇亦不多……不過這間畫廊是由藝術家主導，因此非常願意嘗試一些實驗性的展覽，就像我剛剛看完的這一個，法國藝術家Benoît Piéron的個展Slumber Party。

整個展覽只有一個由兩件作品組成的裝置藝術，它由一張用不同布料縫合製成的巨大布幕、一條巨大化的枱腳，以及放於地上13個既像牀頭燈，又有點像醫院指示燈的裝置所組成。看似非常簡單，但是這個作品卻出奇地給我一種安穩、療癒的感覺。就像小時候總喜歡深夜時躲在被窩裏，把電筒或牀頭燈帶進去，為自己做一個秘密基地，在裏面看一下漫畫聽一下「絕情谷」那樣。它讓我坐下沉浸了好一會，但是這個作品真正厲害的地方，是我在完全不知道藝術家是誰，沒有讀過作品解說的情况下得到這些感受的。

看展覽的時候，我看作品前會盡量避開作者的名字，以及作品的解說。因為我認為好的作品應該能靠自身讓觀眾得到感受，而不是在閱讀解說後才有那種「哦……」恍然大悟或似懂非懂的感覺。

我看完作品後，讀了展覽簡介才知道原來藝術家Benoît Piéron一直深受疾病所煎熬，他的童年很大部分都在醫院度過，因此他很大部分的作品都與生死、記憶有關，他亦喜歡使用與醫療有關的物料來創作。Slumber Party那張巨大布幕所使用的布料，是來自英國和法國醫院的寢具，而地上的燈則是由緊急車輛的警示燈，以及特製燈罩組合而成。藝術家希望這個作品能成為現實與夢境之間的通道，類似對於現實的一個避難所。老實說，這種強調靈性、療癒的作品是很難做到沒有「娘」的味道的，所以如果你11月12日之前在倫敦而又有時間的話，這個展覽值得一看。

文：Michael Cheung

（當代藝術家，現居倫敦，畢業於Central Saint Martins）

個人網頁：michael-cheung.com

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