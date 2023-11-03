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開眼 大都會文藝誌

【休斯頓】角落的印花藝術家

【明報專訊】最近連續去了兩次休斯頓美術館（The Museum of Fine Arts, Houston），這家美國最大的博物館之一，有3棟大樓，涵蓋從古到今、世界各地的作品，其中以展出現代和當代藝術的Nancy and Rich Kinder Building最為精彩，看得出策劃的用心。

也許因為空間充足，終於有了一整個給decorative art, crafts and design（裝飾藝術、手工藝及設計）的展廳，這很難得，畢竟在一般大型博物館裏，decorative art的地位邊緣，如果有展出，也不會在黃金位置。這次在展廳裏，幾十件家具、燈具、陶瓷等放在一起，稍微擁擠，有點像間高級家居公司。

在眾多簡約設計風格的木質家具和燈飾當中，牆上一塊Josef Frank設計的印花布料，色彩熱烈，顯得與眾不同。 Josef Frank是我很喜歡的印花藝術家，這是我第一次在美術館看到他的作品。展出的印花麻布，設計於1950年，名叫Himalaya，寓意他想像中的天堂，充滿鳥語花香。旁邊還放了一個他設計的桃花心木櫃子，簡單的兩扇門，覆蓋着大朵葡萄藤蔓圖案。

《紐約時報》今年9月有一篇報道，題為Fiber Art Is Finally Being Taken Seriously（《纖維藝術終於被認真對待》），總結了纖維藝術長期卡在手工藝和純藝術之間的尷尬地位。自從1960、70年代出現纖維藝術運動後，經過數十年發展，紡織品終於取得機構層面的承認，這兩年在世界各地有不少博物館大展。而印花作為紡織品中的分支，由於更多為時尚、家居品牌設計，商業氣息更濃，在藝術地位上更加邊緣。

但印花設計有其獨特的魅力。例如在連續印花設計中，需要遵循無縫連接的原則，在這個既定技術限制當中，如何排布圖案，做到疏密有致、色彩和諧、耐看不死板，很考驗功力。

其中Josef Frank的設計讓人過目不忘。他是奧地利人，活躍在20世紀上半葉，一生設計了2000多件家具和160多款紡織品，這些作品現在仍可透過瑞典公司Svenskt Tenn買到。他的印花用色大膽，充滿大量花鳥和自然元素。幾個經典設計，例如Green Birds、Notturno、Vegetable Tree、蔬果、植物、鳥兒，特別是河流的設計，如迷宮般巧妙交錯，有種智力上的趣味。

在1920年代，他開始質疑現代主義的實用性傾向，反對建築師柯比意提出的a house is a machine for living in（建築是居住的機器），擔心標準化的設計風格會讓人也變得千篇一律。在當時極簡現代主義風格的潮流中，他回歸到並繼承了美術工藝運動（arts and crafts movement）的精神。他的許多設計受到William Morris啟發，但跟Morris極致繁複的圖案相比，Josef的設計風格更加自由、舒展、現代，使用舒適、明亮的顏色，快樂的、不故作高深的圖案。但也許這種回歸跟潮流無關，只是個人趣味的選擇。畢竟不管在哪個年代，又有誰不喜歡花草鳥木呢？

文：林綺晴

織物藝術家

常駐紐約

個人網站：www.linqiqing.com

目前為休斯頓當代手工藝中心駐場藝術家

編輯：謝秋瑜

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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