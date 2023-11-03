逛藝文地帶不忘生態 高雄看人類世 地表傷痕驚魂

看過展覽後，不妨到附近欣賞大師級雕塑，再坐上輕軌，遊歷市內藝文景點。

「人類世－凝視．消逝中的地表」是來自加拿大的巡迴展覽，以攝影、錄像和擴增實境（AR），展示因人類活動而改變的自然景觀。同時，巡展首次加入齊柏林等4名台灣藝術家的作品，作為平行展。展覽最初由加拿大紀錄片製片人Jennifer Baichwal、攝影師Edward Burtynsky和電影導演Nicholas de Pencier發起，呈現地球中最受人類活動影響的區域。2014年，他們拍攝及展出紀錄片Watermark後，決定要將「人類世」（Anthropocene）這個詞變得家喻戶曉，讓更多人明白人類的活動，正嚴重影響全球氣候和生態。

在Watermark中，科羅拉多河三角洲一條以往不存在的河流分支，因為當地引水灌溉農作物而出現；類似的例子比比皆是。經過4年拍攝及參考科學團隊「人類世工作團」（Anthropocene Working Group）的研究成果，3人於2018年首次開展，在加拿大取得迴響，後來巡展至意大利、瑞典、荷蘭及阿根廷等地。

力挽狂瀾的消波塊

展覽呈現遍佈6大洲、20個國家的景觀，Burtynsky也到過中國東營市拍攝。展品《消波塊–1號》上有堆砌在一起的幾何圖案，看起來像是科幻風格的平面設計，它同樣在講述人類與環境的互動：東營市在沿岸用「混凝土消波塊」減慢海水流速，緩衝海浪及岸後的能量，避免海岸線被快速侵蝕。

因各地在短時間內密集興建水壩，全球多處的河流沉積物位置已變化，下游的沉積物減少，最後造成海、河岸侵蝕，反向影響人類的活動空間。中國沿岸地區自改革開放以來，在對外經濟交流中起關鍵作用，如果這些地區的海岸持續侵蝕下去，對經濟會有很大影響。東營沿岸的消波塊，將成為未來的地質印記，透露人類嘗試挽回環境變化的掙扎。

震撼提醒 不為問責

這些作品予人感覺震撼，用意卻不在問責。高雄市立美術館展覽部策展人崔綵珊表示，「藝術家用中性的方式提醒人們，人口劇增下伴隨的工業活動、農作物和礦物需求，正讓地球變成不同的樣子」。

崔綵珊主要負責本次展覽的台灣藝術家平行展。在策展計劃初期，她很快就想到，要加入台灣攝影師、環境保護運動者齊柏林的作品，「他受八八風災村落被淹沒、人們被活埋等悲劇影響，拍了《看見台灣》這部紀錄片。在他的作品中，我們能看到台灣漂亮的一面，但也能聯想到這些景觀面臨的威脅」。

齊柏林的《高雄茄萣魚塭夕陽》俯看夕陽下金光閃閃的養殖魚塭。養殖業曾是台灣鄉村經濟的重要支柱，一方面，這些魚塭的存在，意味着交匯鹹、淡水的潟湖功能消失，原本的生物棲地被破壞，保護海岸的作用也不復存在。另一邊廂，景觀將再一次改變。農村近年人口流失，導致養殖業人力短缺，愈來愈多養殖業者把魚塭租給電力公司，被太陽能板覆蓋。

台灣攝影藝術家楊順發的《台灣水沒》，用台語來讀就像「台灣美不美」。照片中，雲林和嘉義的廢棄建築物和電線杆，被海水團團包圍。崔綵珊補充，養殖業持續抽地下水，令該區的地層嚴重下陷，一些本來人類活動的地方已被海水淹沒。這件作品正好回應Burtynsky在阿拉伯半島布賴代附近航拍的農業灌溉設施，該地使用「古地下水」（fossil water），屬不可再生資源，而且會令海水入侵，已導致耕作面積減少。

海岸線被建築隔絕

台灣新住民藝術家Lucas K. Doolan則用了兩年時間，在台灣沿岸探索被建築物隔絕的海岸線。崔綵珊透露，Doolan在展品系列《閱界》中，拍到台灣沿岸地帶，自戒嚴時期豎起的水泥牆遺蹟。平行展最後一名台灣藝術家盧昱瑞，就走上魷釣船，拍攝它夜以繼日捕撈阿根廷魷魚，滿足人們口腹之慾。

崔綵珊表示，二戰後全世界人口增加，國際間聯繫愈來愈緊密，工業、科技同步發展。同時，極端氣候和環境破壞問題也迅速惡化。「1950年到現在也只有70年左右的時間，地球已經變化那麼多。一些科學家認為，地球將來或迎來第6次大滅絕，很可能會是因人類自己造成的。」

對於人類要怎麼做，以應對不安的未來，展覽僅用含蓄方式反問。在最後一個展覽間（103室），有Burtynsky拍攝的珊瑚礁照片《潘加珊瑚牆–1號》。崔綵珊感嘆：「這些印尼的珊瑚很漂亮，但能夠保持這樣的狀態，是因為這一帶還沒有被商業活動大幅度侵蝕，還沒有白化。」說到底，改變的契機，始終都在人類手上。

人類世－凝視．消逝中的地表

日期：即日至12月3日

時間：上午9:30至下午5:30（周二至日開放）

地址：高雄市鼓山區美術館路80號（展覽參觀入口近美術東二路）

網址：shorturl.at/xADM5

文：梁景鴻

編輯：林曉慧

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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