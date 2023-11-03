Friday Planner：中環飛車

賽車手明知賽車風險，但速度的快感誘惑就是無法抵擋，就像伊卡洛斯不惜一切在天際任意飛翔，賽車跟任何運動同樣，場上愈是英姿颯爽，場下就埋藏愈多血汗，只是賽車手散發的人性光輝舊日多為男兒欣賞。但自從Netflix上映紀錄片《Formula 1：極速求生》，如電視劇般呈現賽車場上不同車隊的大小事、樂與悲，誘得男女觀眾心癢癢，像追捧心儀男主角般追捧車手，只是經常奪冠的咸美頓彷彿淪為反派。

有女觀眾，那麼有沒有女車手？或許FIA世界場地越野車錦標賽是少數男女同場競技的運動，本月11至12日香港首辦國際越野車錦標賽，屆時就有唯一女車手克拉拉．安德森（Klara Andersson）出戰。這場賽事選址中環海濱，一償守法香港人在香港馬路奔馳的心願。

香港一站為期2日，在熟悉的中環海濱搭建全長逾1公里的賽道，結合碎石路和柏油路，並設計多個彎位，包括耳熟能詳的髮夾彎，考驗車手功力。相較F1在專門賽車場跑道響起引擎，越野車錦標賽在真實生活的真正路面開動，諸如碎石路、柏油路、山路、雪地，更考驗車隊因地制宜，難度絕不比F1車隊低。

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「FIA世界場地越野車錦標賽中國香港站年終賽2023」大會項目管理機構世界場地越野車賽（香港）管理有限公司現送出門票30張，有興趣讀者，只要選出最喜愛的《開眼》文章（不限期數），並解釋原因，電郵至friday@mingpao.com，便有機會獲得電子門票2張（11月11日，周六舉行），名額15個，截止日期為11月6日（周一）。

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