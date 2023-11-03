處身同塵 覓見舞者光芒

下午時分，慵懶的陽光穿過百葉窗的空隙，灑落在房間裏；中午時分烈日當空，刺眼得叫人睜不開眼來；城市當代舞蹈團（CCDC）駐團編舞桑吉加觀察到光也有很多種，當然還有人心裏的光，「那些東西（光）都是我們的肢體可以表現得很具象，可以看到」。

觀眾隨意游走舞台

《和光同塵》在偌大的黑盒空間演出，桑吉加透露場地大堂已有特別裝置迎接觀眾，因為他認為整個場地也可以變成他們的表演地方，「我們不想看演出只是在劇場裏那麼簡單」。甫走進黑盒空間，同時也是走進舞台，觀眾並非安定坐在位席，他們也在舞台上隨意游走、隨意觀看舞者，每個人觀看的角度都不一樣。

觀眾跟舞者隨時不足1米距離，跟平常舞台演出不一樣，舞者任何細微動作也會放大，「眼神接觸其實傳遞了他（舞者）內心的光跟你交流」。他舉例，某次排練時，突然發現不同舞者也做出抓緊或揑拳頭的動作，「（表演）氣氛有一些不一樣，它會讓你緊張，所以你突然會看見一些小的動作，像抓住這種瞬間的動作，你都會容易放大」。

舞台上的舞者將近50人，由CCDC舞蹈家和香港演藝學院（APA）舞蹈學院學生組成，「一個人做一個動作，和50個人一直做一個動作，它的力量不一樣」，就如一隻雀鳥飛過來跟50隻雀鳥一同飛過來的分別。今趟特別邀請舞蹈學院學生參與，桑吉加看中的是年輕人活力，「這是我想的另外一種光」。他續打趣道：「他（學生）開心真的是開心，傻傻的笑，那我們可以表演傻傻的笑。如果我傻傻的笑，別人感覺我是憨吧，當然讓他們活力進來。」

在觀眾和舞者如此靠近的舞台，溢出的煙霧塑造塵的氛圍，觀眾仍有可能看不清舞者，「塵埃很多的時候，你去尋找那邊的亮點，就是我（舞者）的光」。在沙塵之中存在許多不穩定因素，桑吉加認為舞蹈也是同樣，所以演出上並非真正沙塵走進舞者身體裏，但是這種想像從舞者的肢體演繹出來，喚觀眾信服。

再問「和光同塵」

與此同時，燈光恍似理所當然照進舞台，但是桑吉加「內心一個對自己編舞的要求」，是讓觀眾也看見舞者自身散發的光芒，甚或從他人的光芒照見自身的光。「舞蹈需要觀眾每個人的背景、生活、閱歷不同，從而看的、問的東西不一樣，那才是最有趣的。」最後他再問「和光同塵」：「在歷史長河當中，我們的光在哪裏？但是塵又是什麼？塵會蓋過那個光芒嗎？好像不能。因為光在天上，光在心裏。」

城市當代舞蹈節2023：和光同塵

日期及時間：11月11、14至17日（晚上8:00）

11月12日（下午3:00）

地點：西九文化區自由空間大盒

票價：$300

詳情：bit.ly/3Mi8sbS

文：嚴嘉栢

圖：主辦單位提供

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