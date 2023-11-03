明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 藝述速遞

處身同塵 覓見舞者光芒

【明報專訊】「和其光，同其塵。」《道德經》說要藏匿自身光芒，融入塵世之中。「那是以前，但是現在有時候講『和光同塵』也是需要嗎？」編舞家桑吉加想起近日以巴衝突，更難認同「和光同塵」的概念。由於不理解，他一直將疑惑放於心裏，遂放大「光」和「塵」兩者，創作《和光同塵》向另一個方向提問：「我們在大宇宙的概念下都是塵埃，那我們的光在哪裏？」

下午時分，慵懶的陽光穿過百葉窗的空隙，灑落在房間裏；中午時分烈日當空，刺眼得叫人睜不開眼來；城市當代舞蹈團（CCDC）駐團編舞桑吉加觀察到光也有很多種，當然還有人心裏的光，「那些東西（光）都是我們的肢體可以表現得很具象，可以看到」。

觀眾隨意游走舞台

《和光同塵》在偌大的黑盒空間演出，桑吉加透露場地大堂已有特別裝置迎接觀眾，因為他認為整個場地也可以變成他們的表演地方，「我們不想看演出只是在劇場裏那麼簡單」。甫走進黑盒空間，同時也是走進舞台，觀眾並非安定坐在位席，他們也在舞台上隨意游走、隨意觀看舞者，每個人觀看的角度都不一樣。

觀眾跟舞者隨時不足1米距離，跟平常舞台演出不一樣，舞者任何細微動作也會放大，「眼神接觸其實傳遞了他（舞者）內心的光跟你交流」。他舉例，某次排練時，突然發現不同舞者也做出抓緊或揑拳頭的動作，「（表演）氣氛有一些不一樣，它會讓你緊張，所以你突然會看見一些小的動作，像抓住這種瞬間的動作，你都會容易放大」。

舞台上的舞者將近50人，由CCDC舞蹈家和香港演藝學院（APA）舞蹈學院學生組成，「一個人做一個動作，和50個人一直做一個動作，它的力量不一樣」，就如一隻雀鳥飛過來跟50隻雀鳥一同飛過來的分別。今趟特別邀請舞蹈學院學生參與，桑吉加看中的是年輕人活力，「這是我想的另外一種光」。他續打趣道：「他（學生）開心真的是開心，傻傻的笑，那我們可以表演傻傻的笑。如果我傻傻的笑，別人感覺我是憨吧，當然讓他們活力進來。」

在觀眾和舞者如此靠近的舞台，溢出的煙霧塑造塵的氛圍，觀眾仍有可能看不清舞者，「塵埃很多的時候，你去尋找那邊的亮點，就是我（舞者）的光」。在沙塵之中存在許多不穩定因素，桑吉加認為舞蹈也是同樣，所以演出上並非真正沙塵走進舞者身體裏，但是這種想像從舞者的肢體演繹出來，喚觀眾信服。

再問「和光同塵」

與此同時，燈光恍似理所當然照進舞台，但是桑吉加「內心一個對自己編舞的要求」，是讓觀眾也看見舞者自身散發的光芒，甚或從他人的光芒照見自身的光。「舞蹈需要觀眾每個人的背景、生活、閱歷不同，從而看的、問的東西不一樣，那才是最有趣的。」最後他再問「和光同塵」：「在歷史長河當中，我們的光在哪裏？但是塵又是什麼？塵會蓋過那個光芒嗎？好像不能。因為光在天上，光在心裏。」

城市當代舞蹈節2023：和光同塵

日期及時間：11月11、14至17日（晚上8:00）

11月12日（下午3:00）

地點：西九文化區自由空間大盒

票價：$300

詳情：bit.ly/3Mi8sbS

文：嚴嘉栢

圖：主辦單位提供

[開眼 藝述速遞]

相關字詞﹕開眼

上 / 下一篇新聞