明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 藝述速遞

馬友友奏個半鐘 中大校友年半功

【明報專訊】相隔7年，世界知名大提琴家馬友友將於下星期再臨香港演奏，其中一場音樂會由他與香港管弦樂團（港樂）聯手表演。樂迷很多時關注的都是表演陣容、演奏樂曲，甚或門票火速售罄的消息。若曾仔細翻閱音樂會的小冊子，就知道節目背後涉及很多策備工夫和考量。退後幾步去想，究竟一場音樂會是怎樣組成？

先看節目全名——「香港中文大學60周年呈獻：馬友友與港樂」，與平日常見的保險公司、銀行贊助單位不同，這次音樂會由中大冠名贊助，原來音樂會是中大60周年校慶為期一年半的慶祝活動之一，很多校友義務幫忙策辦各項校慶節目，其中包括從事藝術文化製作及行政工作超過25年的區藹芝（Irene）。當知道校方希望舉辦與眾同樂的音樂會時，Irene就想有哪個音樂家是萬眾期待和喜聞樂見，於是便向中大建議邀請馬友友，並找來港樂伴奏。港樂聽到後也表示希望馬友友再次來港做節目，與他合作。Irene之後就在中大、港樂、馬友友之間幫忙策備和協調，擔任60周年校慶馬友友訪問活動的工作組顧問。

「夾檔期」決心等 無後備方案

從前期聯絡演出單位、計劃流程、找贊助商和場地，到推廣宣傳、現場接待、跟進報道和檢討節目等，全都可以概括為藝術行政工作，特別在大型藝團，會由不同部門負責。而「馬友友與港樂」音樂會由準備到成事，歷時一年半，策備過程充滿不確定。「像馬友友高水平的音樂家，其實他有他的經理人公司去幫他協調全球演出的時間表等各樣。當中大和港樂一起邀請馬友友後，經理人公司就會在計劃去亞洲演出時，考慮來香港。」之後馬友友的經理人公司會「夾檔期」，看看鄰近地區有沒有人邀請、各地是否都想在相近的時間裏開音樂會、是否有合適演出場地，從而串連一條巡迴演出路線。經過重重夾檔期，才能知道馬友友有機會來香港演出，而確認實際演出日子，還需要等候一段長時間。Irene表示，今次中大很有決心邀請馬友友，沒有想過後備方案，「我們打算等到他可以，因為其實整個校慶不止得一日，是為期一年多，所以如果他說11月不可以，要1月（才有空檔），我們都會做這件事」。最終音樂會定於下周三（8日）舉行，門票開售後短時間已被搶購一空。

音樂會全長90分鐘，由港樂音樂總監梵志登擔任指揮，馬友友和樂團將為聽眾演繹德伏扎克的大提琴協奏曲、貝多芬的《蕾奧諾拉》第三序曲和柴可夫斯基的《意大利隨想曲》。在音樂會的樂曲挑選上，中大希望演奏單位忠於他們自己喜歡的演出，而港樂亦尊重馬友友在藝術上的選擇。港樂市場推廣總監胡銘堯表示：「作為行政人員，通常會依據藝術家的提議，平衡各個主要藝術家的意見，最後由負責藝術策劃團隊，敲定樂曲的選擇。」

與中大有淵源 人文精神契合

馬友友出身自音樂世家，9歲已登上世界級音樂殿堂「卡內基音樂廳」，榮獲18項格林美獎，是當今世上享負盛名的古典音樂家、大提琴家之一，原來他與中大也甚有淵源。他是中大創校校長李卓敏博士的外甥，曾在1977年到訪中大。其後在1993年中大創校30周年時，獲頒授榮譽文學博士學位。除了名聲，節目嘉賓的背景和喜好都是Irene的考量，其中馬友友的音樂理念與中大的人文精神契合，「我們一直見到馬友友不止是一個音樂家，而他都不止以大提琴家自居，他覺得自己首先是一個人，要好好對待這個世界，發揮自己的功能，亦都要善待環境等各樣，這些其實都是中大人文精神很強調的」。Irene說策備節目時更注重文化和社會價值，當彼此的看法相近，又能夠互相支持對方理念，更使馬友友成為中大校慶音樂會的不二人選。「或者當你下一次看一個音樂會或節目的背後，你想一想這件事帶給你的意義在哪？作為一個觀眾，如果聽完一個音樂會，你覺得『嘩，簡直是洗滌心靈呀』，還是讓你振奮神經、明天再有鬥志上路？其實你心裏邊的情感，就是可以靠藝術文化帶給你。」

香港中文大學60周年呈獻：馬友友與港樂

日期：11月8日（晚上8:00）

地點：香港文化中心音樂廳

詳情：bitly.ws/Z3Mt

文：何詩韻

編輯：謝秋瑜

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 藝述速遞]

相關字詞﹕開眼

上 / 下一篇新聞