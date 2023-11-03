著名畫家林風眠曾道：「畫鳥只像鳥，那又何必畫呢？」熱愛畫鳥的他，筆下雀鳥生動如人，有《三劍俠》的活潑純真，也有《秋鷺圖》的孤寂悽楚。觀看畫中鳥，察探其內心，情景情感盡收眼底。

今期「開眼」續有黃進曦和李香蘭寫生對話，二人天各一方，邂逅不同鳥兒。黃進曦在牛津逾百年歷史老書店附近，碰見一群烏鴉，有翱翔天空，有站立街道，優哉游哉，在旁工人似乎也注視着牠們。筆下是一片自由寧靜的風景。常被視為凶兆的烏鴉，於英國而言是吉祥物，如倫敦塔便長年養有一群「守護神」。

身處香港的李香蘭，記下石硤尾藝術村遇上的一隻斑鳩，細繪其羽毛紋理及神情形態。傳說斑鳩是福壽鳥，倘飛進家裏即預示吉運來臨，也可象徵友誼、愛情摯誠忠貞。然而，畫中斑鳩當刻似是未知前路，今可找到方向乎？

藝術家簡介

黃進曦，本地藝術家，專注戶外寫生，自言「借畫去留住每一片主觀的風景」。畫作色彩明艷，精緻細膩。曾多次舉辦個展，作品曾於本地、台北及英國等地展出，獲香港藝術館及收藏家收藏。

李香蘭，本地鄉村畫家，生於沙田下禾輋，關懷人與自然，崇尚自由生活，將之轉化為藝術風格。作品用色淡麗，淳樸活潑。著有《阿貓阿狗》、《上‧下禾輋》及《尋人啟事》等。

文：明報藝文部

編輯：林曉慧

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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