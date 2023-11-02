beauty：助鎖水 達水油平衡 護膚油滋養乾燥肌

很多人聽到護膚油總會卻步，認為其油膩的質感，會令皮膚變得黏𣲷𣲷，甚至阻塞毛孔、油光滿臉，引起不良的皮膚反應。但事實是要保持皮膚水潤，不但需要水分，還需要油分的滋潤，正確使用護膚油不但有助鎖住水分，還有助皮膚達到水油平衡。

人的皮膚同時包含水分和油分，這兩種難以混合的物質，卻可以在臉上發揮重要的屏障作用。健康的皮膚會自然分泌油脂以保護肌膚，這些油分具有修復功能，能令皮膚保持柔軟並防止水分流失。每當轉季時，僅做上保濕工夫並不足以達至皮膚「水油平衡」的狀態，在保濕同時加入護膚油，才能夠改善問題。護膚油不僅能滋潤乾燥的皮膚，持續使用還可以維持皮脂狀態。

混合性膚質 T字位出油多不塗

然而，並非所有人都懂得正確使用護膚油。皮膚及性病科專科醫生林嘉雯指出：「護膚油未必要全臉塗上，要看不同部位皮膚的需要，例如最常見的混合性膚質，T字位出油多，便要避開不塗，着重於臉頰兩旁或下巴等偏乾位置。」至於什麼時候是塗護膚油的好時機？林嘉雯建議在早上洗臉或晚上洗澡後，「輕輕用毛巾印乾皮膚，待角質層還有一點水分時，立即使用護膚油，以取得較好的鎖水功效」。另外，資深化妝師Chris Lam建議可在上妝前使用護膚油，讓底妝更為貼服，不過切忌「太貪心」，每次使用護膚油的分量都不要過多，2、3滴便已足夠，不然過量的話會很容易堵塞毛孔。他亦建議可以把小量護膚油混合粉底液使用，能為妝容做出光澤感。

天然成分 溫和易滲透

護膚品市場龐大，市面上很多護膚油除了針對改善皮膚維持水油平衡外，還聲稱具備均勻膚色、提亮、改善幼紋等功效，種類繁多，但最重要還是在使用前先了解當中成分。林嘉雯指出：「不同油有不同的特質，如玫瑰果油含有較多脂肪酸，摩洛哥堅果油則有較多抗氧化物，而這些油對皮膚是否有抗衰老作用，還有待考證，它們對皮膚的主要功效仍是保濕鎖水。」

她亦提醒大家，雖然護膚油可以幫助增加皮膚油脂以達到鎖水作用，令皮膚細胞水分不易流失，但對油性皮膚或混合性皮膚而言，則可能會過油，而對此類產品有敏感的人士，更不適合使用護膚油。在選擇護膚油的時候，除了應根據自己皮膚的需要入手外，亦不妨選擇一些以天然成分製造的護膚油，不但性質較溫和，配方中較微細的分子，亦較易滲透至皮膚底層，有助減輕對皮膚和毛孔的負擔。●

■林嘉雯

皮膚及性病科專科醫生，曾為香港中文大學醫學院榮譽助理教授。

■Chris Lam

入行超過20年的資深化妝師，曾參與雜誌、報紙、廣告、品牌lookbook和電影等工作，亦曾與不少知名品牌如Balenciaga 、Michael Kors合作。設立化妝studio，培育化妝人才。

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Caudalie 3974 6121（銅鑼灣希慎廣場店）

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文:劉詩言

編輯：陳淑安

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