showcase：時裝再定義 以服裝意義體現美感

體現關懷、愛與現實的美感

Prada作為一個知性的時尚品牌，Miuccia Prada與Raf Simons筆下的每個系列都會倡議一種新的構想，2023秋冬系列便試圖重新定義、考慮並重新發現美感。他們認為美感並不由美學元素釐定，而是由行動來定義，各種服裝猶如不同的標示，擁有各自的意義，可體現愛和現實的美感。例如制服象徵了關懷與責任，Prada則以晚裝的美學語言來加以改造，頓時將象徵愛情的婚紗賦予日常穿著的意義。又或是將綴有婚紗裝飾的短裙與毛衣並置，化為一種新的日常裝束。日常服與在特別時刻穿著的禮服互相交融，在親切熟悉與優越非凡之間，添上不同的意義。另外，形如蠶繭又像棉被的立體剪裁羽絨外套，既有保暖的作用，亦透露一種保護的意思。系列中的花朵裝飾既作為情感的象徵，也讓人聯想到品牌的非凡工藝。

以花為主角 象徵生生不息

與此同時，品牌今季的廣告企劃亦特別以花為主角：花雖然脆弱卻是植物繁衍的象徵，花的生命既短暫卻又代表生生不息和永恆。早前品牌在世界各大城市派發萬壽菊、雛菊和向日葵的種子罐，包括米蘭、倫敦、巴黎、紐約、迪拜、首爾、香港、北京、上海、成都、廣州、秦皇島、東京等城市的街頭或主要購物中心內的花店，寓意讓花兒在世界各地綻放，傳遞情感。●

查詢：Prada 2522 2989 （中環店）

文：溫兆明

模特兒：Dilya T. （QUEST Artists & Models）

化妝及髮型：Tifa Tai

editor's pick：新月形手袋 全新設計顯典雅

繼Prada Cleo、Prada Moon等弧形腋下袋款後，品牌以法文Arqué（拱形）為名，推出全新Prada Arqué手袋。Prada Arqué以典雅的細節和工藝將新月形的獨特設計進一步昇華，袋身由兩塊皮革結合而成，經由兩塊木模件塑形，沿弧形底部延伸的肩帶，配合對比強烈的袋脊，更突出手袋的弧圓幾何設計，兩條可調校和替換的手挽可作掛肩或斜揹。

Prada Arqué手袋以柔軟小牛皮袋身及納帕皮革襯裏製成，備有黑、白及干邑3色，標準版（$19,100）及迷你版（$18,500）兩個尺碼。●

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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