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永不停止的陀飛輪

【明報專訊】大家近年留意起Louis Erard這個品牌，可能也是因為它跟腕表藝術家Alain Silberstein的合作。2021年起陸續發表有心情圖案的La Semaine Louis Erard×Alain Silberstein日期星期腕表和採用規範指針設計的Le Régulateur Louis Erard×Alain Silberstein三針一線腕表，今次第3次合作是一枚陀飛輪腕表，並連同之前推出的兩枚腕表，一同推出卡其色套裝。

其中La Semaine Louis Erard×Alain Silberstein Khaki和Le Régulateur Louis Erard×Alain Silberstein Khaki可單獨購買，各限量178枚。其中78枚只會連同全新推出的Le Régulateur Tourbillon Louis Erard×Alain Silberstein Khaki陀飛輪腕表，以限量3部曲套裝形式出售。Alain Silberstein表示，第3款腕表選擇用上陀飛輪有其意義。他認為腕表的不同功能各有象徵意義：時分指示日常生活需要知道的社交時間，秒針則是腕表正在運作的提示，日曆則偏向記錄事件，作出規劃和個人思考。陀飛輪的內在意義則是「永不停止的時間」。●

查詢：Lavish Attic 2529 0226

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