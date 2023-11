網壇傳奇費達拿現身 上海勞力士大師賽 疫後回歸

今屆大師賽賽程有所調整,延長至12天,繼續在上海旗忠森林體育城網球中心舉行。Rolex與這項亞洲享負盛名的網球賽事一直有着深厚淵源,雙方合作可追溯至2009年,當時大師賽首度在上海設站,翌年品牌正式成為該賽事冠名贊助商。隨着賽事規模不斷發展,今屆的單打籤表已增至96人,匯聚來自世界各地的頂尖球員,包括多位Rolex代言人,如Carlos Alcaraz、Jannik Sinner及Holger Rune等。

費達拿成上海大師賽超級摯友

沒看網球的表迷未必知道,作為唯一在歐洲和北美以外地區舉辦的國際男子職業網球聯會(Association of Tennis Professionals,ATP)1000大師賽,上海勞力士大師賽在眾多中國體育賽事中佔據重要地位。按照舉辦時間的先後順序,它是年度9項ATP 1000大師賽中的尾二站,是4大滿貫(Grand Slam)賽事及季末ATP年終賽(ATP Finals)以外,最受注目的ATP巡迴賽(ATP Tour)。為了慶祝活動重新在上海舉行,Rolex請來首位贏得20項大滿貫男子單打冠軍頭銜的費達拿重返賽場,而他亦獲頒「上海勞力士大師賽超級摯友」(Icon Athlete of the Rolex Shanghai Masters)稱號,以表彰其對網球運動的卓越貢獻,以及2014、2017年在上海勞力士大師賽中奪冠的輝煌戰績。 費達拿表示:「能夠獲得2023年上海勞力士大師賽超級摯友稱號,深感榮幸。我來上海參加網球中心揭幕儀式的情景依然歷歷在目。從那時起,我便與賽事主辦方建立深厚友誼。我很高興能夠將這份情誼延續。」

囊括4大滿貫大會計時

Rolex對網球運動的全力支持可追溯至1978年的溫布頓錦標賽(The Championships, Wimbledon)。歷年來品牌一直支持網球運動,全力推動男子、女子比賽等的發展。在2023年,與品牌合作的重要網球賽事多達17個,當中包括4大滿貫賽事:1月的澳洲網球公開賽(Australian Open)、5月底至6月初舉行的羅蘭.加洛斯法國網球公開賽(Roland-Garros)、6月底至7月初舉行的溫布頓錦標賽,以及8月底至9月初舉行的美國網球公開賽(US Open)。品牌與各主要網球管理機構合作緊密,例如國際男子職業網球協會(Association of Tennis Professionals, ATP)及國際女子網球協會(Women's Tennis Association, WTA),也跟兩大國際網球組織合作舉辦季末賽事,即日東ATP總決賽(Nitto ATP Finals)和WTA年終總決賽(WTA Finals)。

品牌贊助的網球活動眾多,但其中樂天台維斯盃(Davis Cup by Rakuten)也別具意義。台維斯盃是體壇中首項男子網球團體賽,也是歷史最悠久的同類型年度團體賽事之一,歷史可追溯至1900年。賽事獲國際網球總會(International Tennis Federation,ITF)支持,吸引超過140個國家參與其中,是全球最大規模的年度團體賽事。賽事以外,Rolex同樣支持個別網球運動員。除了費達拿,18次贏得大滿貫冠軍的Chris Evert(艾華特)、5 次贏得溫布頓錦標賽冠軍的Björn Borg(波格)、網壇傳奇球員Rod Laver等頂尖球員,均為品牌代言人。

續簽10年合約

不少腕表品牌也會針對地選擇個別運動項目合作,而網球就必定是Rolex近年其中一個重心。以4大滿貫賽事為例,品牌最先在1978年起擔任溫布頓錦標賽大會計時,到2008年起擔任澳洲網球公開賽大會計時,接着先後在2018和2019兩年開始,成為美國網球公開賽和羅蘭·加洛斯法國網球公開賽的大會計時,可看到品牌對網球運動支持的力度。而在今年初,Rolex亦和上海大師賽續簽了10年合約,進一步鞏固跟網球的緊密關係。●

費達拿腕上的Daytona

「這是一項個人運動,你可以學到很多,輸贏都不容易。我認為這是項很棒的運動,沒有身體接觸,很有禮貌。我想這就是為什麼我總是支持人們打網球。」費達拿跟Rolex的合作由2001年已經開始,多年來在不同網球賽頒獎台或活動上,也都戴着品牌腕表現身。例如2009年Roland-Garros戴上鉑金版Yacht-Master II、 2017年Miami Open邁阿密公開賽上戴上3天前才在巴塞爾國際鐘表珠寶展上首次亮相的Sky-Dweller GMT、2022年Wimbledon現身時他佩戴品牌從未公開發表的鑲嵌橙色藍寶石Cosmograph Daytona,甚至在去年他以短片公布退休預告時,手上戴着的也是隕石表盤18K白金Daytona!費達拿分享:「品牌和我一樣來自瑞士,令我與品牌的關係如此密切,不僅僅是品牌大使,在很多方面感覺更像是朋友和伴侶。我們在世界各地合作許多有趣的活動,尤其是圍繞網球。每次我打電話請求他們為羅傑·費達拿基金會提供支持時,他們總是在這些重要的項目提供幫助。」●

