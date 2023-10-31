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副刊
Happy PaMa 教得樂 第473期

Happy Pa Ma

教大GPS：學童自我管理

【明報專訊】3年疫情，學童的身心，由身體至人際社交，無一不受負面影響。筆者從事教育，亦為人父母，趁社會現在真正復常，分享一下自己在幫助學童管理自我、建立健康生活方面的心得。

控制體重 訂上網時間表

就體重管理方面，多喝水、少吃多餐、少零食、少油鹽糖、多菜少肉，已經是老生常談，但也是知易行難的事。特別是疫情期間，小朋友賦閒在家缺乏運動，習慣以零食打發時間，導致體重一發不可收拾。筆者建議家長先減少家中零食儲存，然後由減少甜食、汽水入手，每天定時量度體重，以「不再增磅」為首要實踐目標，再配以運動，培養健康體魄的效果應該比較顯著。

其次是建立生活規律，適當地使用電子用品。家長宜與學童一起制訂上網時間表，規定每節上網時間，包括網上遊戲或學習的時間。若環境許可，更應同時設計「可替代網上活動」的安排（例如看書），提供上網以外的活動選擇，避免計劃最終徒勞無功。

要達成上述兩項，就不得不提時間管理。一般來說，讓學生理解並使用時間表，以及按「緩急輕重法」去行事，應該是可行的。然而，學童能否落實執行時間表，家長的身教特別重要。生活有條理、凡事有妥善安排及處事從容的家長，應該是學童最重要的學習對象。

跟學童制訂年度目標及實踐方案，筆者建議由小學三、四年級做起。目標可以是多元及多方面的，並要有完成的指標及時限。不同目標之間，最好存在一些連繫；目標帶有一定難度之餘，也應讓學童明白背後的意義。

學理財概念、人際社交

其後，是讓學童有基本金錢概念，學習最基本的理財和資源管理。最簡單的做法是鼓勵學童自行購物及找贖，上車自己負責支付車資，養成儲蓄習慣，也要建立捐款行善的習慣。若能令學童主動分配自己的資源，甚至掌握「犧牲眼前以換取將來」的投資理念，就更理想。至於金錢以外的資源管理，執拾及處理舊玩具，其實可以是一個起點。鼓勵學童定時決定保留、出讓、轉贈或棄掉它們，以騰出空間及換取其他資源，已經是一種訓練。

最後是學習人際社交，家長應透過不同活動，讓學童了解自己的情緒特性，並加以指導，令他們懂得如何跟別人相處。家長宜多帶他們接觸不同的人，在旁示範打開話題的方法與溝通技巧，讓學童開拓出自己的社交新天地。

以上的自我管理技巧都需要父母以身作則，相信若家長能成為孩童的生活典範，就不用為孩子以後的成長操心了。

文：黃偉鴻（香港教育大學教育政策與領導學系講師）

作者簡介：由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。www.facebook.com/FEHD.EdUHK

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第473期]

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