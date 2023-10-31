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Happy PaMa 教得樂 第473期

Happy Pa Ma

網樂天地：比賽中調整負面情緒

【明報專訊】網球比賽是十分講求心理質素的運動，比賽時間長，停頓時間又多，如果心理狀態稍有不穩，極有可能由贏變輸。

對手得分咆哮 影響比賽情緒

在一場本地青少年賽事中，我有一個學生面對一個難纏的對手，雖然對手不是擁有非凡的實力，但是在每贏一分之後都聲嘶力竭地咆哮，而場邊的家長亦不停放聲吶喊助威，場內咆哮的孩子有點像情緒失控的狀態；而賽事陷入膠着狀態時，對方竟然要求去洗手間，比賽規定5分鐘的洗手間時間，他卻用了10多分鐘，而在去洗手間的中途家長卻在球證看不到的情况下給球員指示，這種種違規和失控的情况，令我方學生和家長產生負面情緒。由於他們遇到這種情况的經驗不多，所以頓時陷入崩潰邊緣，家長想放棄，但孩子最後仍然堅持完成比賽，最後亦僅敗。賽後孩子和母親抱頭痛哭，在晚上亦受噩夢纏繞，明顯在短時間內未能平復情緒。

保持冷靜 專注自己表現

在球拍球類比賽中，擊球時和贏分之後叫喊是司空見慣的事，但吶喊導致影響對手是違反賽例的。如果在比賽時受對手的過激表現影響，可以嘗試下面一些建議幫助你應對：

1.保持冷靜：首要的是保持冷靜，不要因為對手的咆哮而失去自信。記住每一分都是一個獨立事件，不要把負面情緒帶到下一分，無論落後多少你都有能力在比賽中反勝。

2.專注於自己：將注意力集中在自己的表現上，而不是對手的行為。思考自己的策略，如何改進並繼續展示你的實力，使出更有效的方法臨場制勝。

3.利用對方的情緒：有些選手在情緒高漲時可能會失去冷靜和專注力。你可以試着利用這一點，通過繼續保持冷靜和穩定的表現，讓對手更加困惑和煩惱。

與教練交流 改變策略

4.尋找支持：與教練、隊友或其他支持者交流，讓他們幫助你保持正面的心態。他們的鼓勵和支持可以減輕壓力，並提供實質有建設的建議。

5.調整策略：如果你意識到對手的咆哮影響了你的表現，可以考慮調整策略。例如，嘗試改變比賽節奏，打出對手不適應或不喜歡的球路，或者在比賽時運用更多的心理戰術，以保持自己的優勢。

這次一役讓我的學生知道網球比賽是一場競爭和挑戰的遊戲，每個選手都有自己的方式去處理壓力和困難。保持自信和專注，相信自己的能力，在不同的情况下都可以取得成功。

文：謝昫光

作者簡介：專業網球評述員，香港網球總會教練導師，資深網球教練。着重網球員的身心發展，相信透過小型網球比賽訓練，能提升小童的手眼協調、情緒管理及獨立思考能力。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第473期]

相關字詞﹕親子筆陣 網樂天地 謝昫光

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